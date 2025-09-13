逃脫「職涯迷惘」密室 實習媒合計畫為大港青年職涯圓夢

遊戲《符藝思盒》巧妙融合長明商圈歷史與產業特色，帶領玩家穿梭時光，體驗昔日繁華並解開層層謎題。(攝影/Carter) 【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

完成學業、步入職場是人生的重要階段，然而許多剛畢業的社會新鮮人對未來感到迷惘與不安。為協助青年提早接觸職場，高雄市政府青年局推出「大港青年實習媒合計畫」，整合實習資源，提供具學習性及參與性的實習工作機會，媒合高雄市轄內高中職以上具學籍或15至29歲設籍高雄市之青年，進入企業實習。

位於長明商圈的「夢罟工作室」，便是「大港青年實習媒合計畫」的亮眼成果之一。

夢罟工作室印證了興趣也能成為職業，透過創業與公部門、民間企業合作，讓夢想綻放光彩（創辦人左起：丁蓉愉、謝庭惠、戚品慧）。 (攝影/Carter)

不只是服務業 密室逃脫員工是「說故事的人」

「夢罟」（音ㄍㄨˇ），又稱捕夢網，源自北美原住民族文化，象徵驅邪避凶、招來好運，夢罟工作室便取其寓意而命名。

這是一間由三位女性創立的工作室，原是電信公司同事的她們，因熱愛密室逃脫遊戲而決定共同創業，過程中發揮各自所長，設計道具、劇情與場景，在長明商圈打造沉浸式體驗空間，經營至今已超過七年。

夢罟工作室中有各類型的密室逃脫主題，從懸疑、活潑、童趣到搞怪，應有盡有。(攝影/Carter) 創辦人之一的謝庭惠分享，密室逃脫雖在臺灣逐漸受到歡迎，但仍屬新興文化創意產業，因此在招募人才時，特別看重對故事理解與場景設計有高度興趣的人。「我們的員工不只是服務人員，更像是引領玩家進入故事世界的導演。」她笑說。為營造沉浸感，員工須熟記遊戲背景與解謎細節，並具備情感豐富的講述能力，讓每場遊戲充滿戲劇張力。

例如遊戲《符藝思盒》融合長明商圈的歷史與產業符碼，重現當年繁華場景，員工須了解在地歷史脈絡、掌握每個關鍵謎題；而以懸疑推理為主題的《羅莎》，則須從語氣到表情精準拿捏，營造神秘情境。

遊戲《符藝思盒》巧妙融合長明商圈歷史與產業特色，帶領玩家穿梭時光，體驗昔日繁華並解開層層謎題。(攝影/Carter)

從實習生到副店長 夢罟成為職涯成長的舞台

夢罟工作室現任副店長陳柏榮，就是透過「大港青年實習媒合計畫」媒合的代表人物。他回憶，大學畢業前夕對未來職涯感到迷惘，恰巧在計畫中看見夢罟這個曾接觸過的品牌，熱愛創意產業又具備相關專長的他於是進入實習，「我很慶幸能透過實習提早踏入職場，找到職涯定位。」

陳柏榮說，理解故事、背熟劇本、記清楚每個關卡的解謎重點，都是員工最基本的門檻，也與他所學跟興趣相符，且工作環境友善，是讓他選擇留任最重要的原因。(攝影/Carter) 他的第一個任務是在夢罟的第一款遊戲《羅莎》中，負責劇情講解、場景布置與顧客引導。實習期間，他學會如何生動地詮釋故事，入職之後也在培訓新人的過程中逐漸培養出領導與溝通能力，如今已成為公司內部訓練的重要幹部。他說：「在夢罟這個沒有階級壓力、重視創意與自我實現的環境裡，我找到了真正的成就感。」

陳柏榮原本對職場充滿不確定，但透過「大港青年實習媒合計畫」進入工作室實習，讓他提早適應。(攝影/Carter)

跨界合作 讓青年創意走進更多產業場域

除了日常營運，夢罟工作室也積極與各界合作，拓展創意經濟的應用範疇。他們曾與高雄市政府農業局合作，將六龜區寶來的在地故事轉化為密室遊戲《芒路》與《逗遊包》，以寓教於樂的方式推廣農業與地方文化；也曾為音樂串流平台KKBOX設計專屬企業團體建立遊戲。

謝庭惠表示，這些跨界合作不僅提升夢罟的品牌能見度，也讓青年創意有更多發揮的舞台，實現從遊戲設計到社會參與的多元想像。

打造年輕人夢想起飛的城市

青年局表示，透過實習不僅能幫助青年發掘自我潛能、累積職場經驗，也協助企業找到理念契合、具潛力的人才，進一步促進企業創新與發展。自2020年起推行至2024年，已促成超過3,000名青年至企業實習，留任（轉為正職或兼職）者超過2,000名；光是2024年即有1,029人完成媒合，今（2025）年預計將再媒合1,000名青年投入職場。青年局強調，「大港青年實習媒合計畫」不只是單向提供實習機會，更是青年與企業雙向共創的平台。

符合資格（高雄市轄內高中職以上具學籍或15至29歲設籍高雄市之青年）者可透過「大港青年實習站」註冊帳號、瀏覽職缺、投遞履歷，由企業進行面試及錄取。只要完成至少160小時的實習時數，企業即會提供符合《勞動基準法》規定的薪資。「大港青年實習媒合計畫」未來將持續強化媒合的質與量，攜手更多產業單位，共同開啟創意與文化交融的新契機，讓高雄成為年輕人夢想起飛的城市。

•大港青年實習站

•夢罟工作室

地址：高雄市三民區長明街313號

電話：0909-019780

FB：夢罟密室逃脫-長明本館