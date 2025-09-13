築出新視野 高雄建築女力翻轉職場印象

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
盧佩吟建築師努力營造團隊合作氛圍，讓同仁能兼顧家庭與工作，達成準時下班的目標。(攝影/曾信耀)
【◎文/李曉萍 ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/盧佩吟建築師、高雄市政府工務局新建工程處】

　　根據高雄市政府工務局統計，女性於建築師考試與開業登記的比例逐年提升，2024年高雄市女性建築師開業占比已達28.57%，顯示「建築女力」正持續崛起，悄然改變職場文化，打破建築業長久以來的性別刻板印象。這次我們訪問盧佩吟建築師，一起來看她如何在設計實務中展現創意與實力，為建築界帶來更多元視角與可能性。

柔性視角下的務實設計

　　出身建築師世家，盧佩吟從小便在工地鋼骨間練就膽識與敏銳度。土木工程與建築雙專業背景，讓她主導的建案不僅具備美學創意，更兼顧工程品質與人性化設計。她強調：「建築設計主要是想成為地標或景觀亮點，但更應兼顧安全與使用者需求。」

盧佩吟建築師帶領億展聯合建築師事務所獲得公共工程金質獎與中華建築金石獎的肯定。(攝影/曾信耀)
　　她的設計著重使用者感受，特別關注幼兒與長者的需求。從洗手台高度、走廊寬度、扶手設置，到色彩的溫潤感，每一細節都經過仔細的推敲；而平時忽略卻重要的設施，如監控、門禁、消防與空調系統等，也因貼心規劃而更舒適易用。面對公共工程，她除了進行環境調查，更花時間與業主及周邊居民溝通，耐心整合各方意見，確保成果都能令大家滿意。

規劃高雄第一個BOT長照中心的前期，盧佩吟建築師耐心與業主溝通，協助業主確認需求，她認為良好的溝通協調能力，是女性建築師的優勢。(圖片提供/盧佩吟建築師)
　　以高雄市政府警察局鼓山分局辦公大樓為例，她打破傳統警局紅磚色與封閉感的印象，以V字形立面與錯開入口營造開放、親民的氛圍，並規劃步道延伸至柴山綠意，讓員警在工作間隙有休憩空間。因應分局基地鄰近柴山，屬咾咕石地質特殊的條件，盧佩吟大膽捨棄目前新大樓常用的連續壁工法，改採較傳統的預壘樁工法，認為這樣更能符合當地地質特性。她特別邀請高雄科技大學沈茂松教授擔任顧問，並參與地基基礎設計，在專業判斷與協助下，順利完成這項工程並展現良好成效。施工過程中，她需要持續與十二位不同專業技師協調，確保工程的安全與品質，過程雖然不易，最終完成兼具美觀及安全、實用的廳舍。

高雄市政府警察局鼓山分局的重建工程打破警察局紅磚色、單調制式的形象。(圖片提供/高雄市政府工務局新建工程處)
以專業立足 從刻板印象到信任品牌

　　回顧從業初期，女性在建築業極為稀少，且長期面對「不適合進工地」的偏見與性別歧視。盧佩吟坦言，年輕時曾在會議中投資人以台語嘲諷「女人回去煮飯就好」，也常因身材嬌小而被安排做會議紀錄；對技師、業主或投資方的質疑，她選擇用專業與成果回應。她自信地表示，曾在工程查核中拿下86分的高分，至今仍是難以超越的高標，「我很在乎工程的施工品質，大多數作品都是因工程品質獲得肯定而獲獎。」如今，她的專業意見早已成為業主與團隊的重要決策依據。

　　「女性建築師需要面對很多困難，有些人不善公關交際，有些人為兼顧家庭而分身乏術。專業能力可以彌補性別上的弱勢，讓你成為團隊中不可或缺的人。」擁有土木、室內設計與建築背景的她，近年更攻讀EMBA，強化管理與跨領域思維。她鼓勵有志投身建築領域的年輕女性培養建築以外的專業，「跨領域能力讓你與眾不同，建築可延伸到室內設計、立面燈光設計、橋梁設計等領域，這個行業有很多條路，每個人要找到自己的特色。」

以團隊為後盾 發揮女性建築力

　　盧佩吟觀察，隨著考試錄取率提升與世代觀念轉變，投入建築業的年輕女性明顯增加，更增添彼此交流與合作的機會。然而，家庭與工作的平衡依舊是一大挑戰。為此，她在事務所推行「學長姐制度」，由資深同事帶領新人，專案以團隊方式執行，透過分工合作減少加班，讓員工能兼顧家庭與工作。她相信，穩定的團隊與互助文化，才能讓女性同仁在職涯中長久發揮專業。

　　她用親身經驗證明，女性能以專業、細膩與堅韌在建築領域立足，撕下職場的性別標籤。隨著更多女性投入這個行業，建築的語言與城市的面貌，也將因她們的參與而變得更加多元與豐富。

• 億展聯合建築師事務所

地址：高雄市鼓山區美術南一街182號

電話：(07)555-0956

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.09】

