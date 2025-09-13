從家到職場 毛孩上班去！高雄職場新萌景
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/衛武營國家藝術文化中心】
上班日，高雄市政府農業局的辦公室裡，貓咪悠然地沿著窗臺踱步，偶爾探頭望向埋首工作的主人，一聲輕柔的「喵！」，立刻讓會議桌旁的人紛紛抬起頭。原本嚴肅的公事討論，瞬間換上撒嬌般的語調：「怎麼啦？想摸摸嗎？」
同樣傳出寵物聲響的是衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）辦公室廊道間，黃金獵犬吐著舌、興奮地發出「嘿嘿」的喘息聲──因為今天正好是他們每月一次的「寵物日」。
兩個場景，一個天天歡迎毛孩入職，一個則以固定節奏迎接牠們的到來。這份從家中延續到職場的柔軟溫度，悄悄融化了每個人的工作時光。
不同的職場 相同的溫暖與療癒
每當牠們現身，那張毛茸茸的小臉，或許藏在文件堆與電腦螢幕之間；貓咪的尾巴輕勾過椅腳，柯爾鴨則低頭啄啄主人的鞋帶，彷彿在提醒：「我在這喔！」；有時，透明飼養箱裡的青蛙會「撲通」跳進水盆，像是在催促主人該休息片刻了。
農業局局長姚志旺笑說：「這裡的毛孩，都是我們的同事。」他舉例，像貴賓犬泰迪曾因分離焦慮而情緒不穩，自從開始跟著主人一起上班後，反而穩定許多，主人也能更專注工作。他認為，帶毛小孩上班，不僅能讓家中無飼養寵物經驗的同仁多了與動物相處的機會，也增進彼此理解。
衛武營藝術總監簡文彬也分享，在歐洲，許多表演場域早已習慣貓狗的陪伴，甚至有貓咪會登臺謝幕，成為劇院的吉祥物。衛武營除了每月寵物日，還收編流浪狗組成巡邏犬小隊，並定期健康檢查，展現對動物友善的理念。
「牠們就像衛武營的孩子，見證建築從無到有，如今成為我們的巡邏員與最佳公關。」簡文彬笑說，小米親人熱情、Happy（黑皮）則沉穩謹慎，是最值得信賴的夥伴。
愛與包容──為寵物友善共好而努力
心理研究指出，寵物不僅能減輕壓力、促進心理健康，還能拉近彼此的距離。這樣的力量，正在不同的場域悄悄發酵、蔓延。在農業局與衛武營，能和寵物一起上班，已成為員工期待的特別時刻，不只是辦公室多了幾張毛茸茸的臉，更多的是互動中流露的笑容與溫暖。
為了照顧好這些毛孩子們的需求，農業局特別設置了完善的配套空間：有方便如廁的專區，能盡情奔跑的遊戲區，以及應對突發狀況的急救區，讓主人們在工作時也能安心。而在衛武營，同事間自然形成默契彼此照應，例如當主人臨時需要開會或接待外賓時，其他同仁總會自告奮勇成為「臨時保母」，幫忙照顧、陪玩，彼此扶持，讓寵物日的氣氛更添溫情。就如衛武營的一位同仁所形容：「那天大家會放下些嚴肅，像是多了一個接觸、聊天的理由。」
無論農業局還是衛武營，這些場域裡展現的，都是「尊重」與「包容」同行的力量。尊重，是看見每一個生命的獨特與珍貴，願意傾聽、理解，並給予空間與安全感；包容，則是張開雙臂，接納不同的節奏與存在，讓多元成為日常生活中最動人的色彩。
著重推動寵物友善政策的姚志旺局長形容，這就像在生活裡編織一張細膩的網。每一根線都用心編織，既細緻地呵護人的需求，也溫柔地接納毛孩的存在。這張網，不僅承接了日常的點滴，更承載著人與動物間的信任與依靠，讓每個生命都能在其中安心棲息。
當尊重與包容攜手並進，城市的每個角落都多了一份溫暖的光。它或許是一聲關切的問候、一個溫柔的微笑，或是一次伸出手的幫忙；也可能是辦公桌旁多了一隻靜靜打盹的貓，或是會議間隙傳來的輕輕汪聲。這些看似平凡的片刻，累積起來，便成了人與動物共同築起的幸福日常── 一種不言而喻、卻真切可感的美好。
