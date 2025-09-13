東京女孩的南國日常——日籍YouTuber Mana與高雄的故事

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
Mana用甜美的笑容與真實的日常，呈現出高雄的美好。(攝影/Carter)
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/我是Mana】

　　Mana從東京來到高雄，從光芒四射的舞臺走入攝影機前的日常。她曾為NHK童星、在日本擁有高薪穩定的工作，但一次臺灣旅行改變了她的人生方向。如今，她用鏡頭記錄高雄的生活，也成為臺日文化交流的溫暖橋梁。

初來臺灣：追求夢想與勇氣的起點

　　Mana從小活躍在舞臺上，直到父親希望她專注課業，才暫停演藝工作。大學時期，她赴美當交換學生，意外結識一群臺灣朋友，也因此對臺灣產生好奇與嚮往。

　　「第一次來臺灣，是這些朋友帶我在臺北到處玩，那時就愛上這裡。」Mana回憶道。回東京後，她繼續當上班族，卻感到越來越壓抑。最終，她做了大膽決定：辭職、帶著存款飛往臺北，開啟新人生。

Mana長相甜美，童年時在日本演出過多檔節目與電視劇，經歷豐富。(攝影/Carter)
　　起初，她不會中文，也不熟悉求職途徑，只能靠省吃儉用與毛遂自薦。一封寄給日籍YouTuber三原慧悟創立的頻道《三原JAPAN》的信件，改變了她的命運。從舞蹈老師到子頻道主持人，她逐步融入臺灣生活，也找到自己在影像創作的定位。2022年，她離開團隊，自創《我是Mana》頻道，正式踏上個人創作之路。

定居高雄：慢生活的選擇

　　Mana的先生Ian曾在高雄服役，兩人相識後，經常南下旅行，讓她與高雄也建立特別連結，同時愛上這座城市的溫暖與親切；去(2024)年初，他們正式搬到高雄。「這裡不像臺北節奏快，也不像東京冷漠，人與人之間的互動讓我有回家的感覺。」Mana表示。

高雄陽光明媚，隨手一拍，手機也能捕捉如電影般的美景。(攝影/Carter)
　　來到高雄後，她自然而然地採用許多在地題材，頻道目前已累積超過六百多支影片，其中六成以上與高雄相關，涵蓋日常點滴、美食與文化觀察。「我沒有刻意強調『高雄味』，因為我真的住在這裡、喜歡這裡，所以自然拍出很多高雄故事。」這份真實，也讓觀眾感受到城市的日常溫度。

(圖片提供/我是Mana)
Mana用影片分享高雄形形色色的人事物。(圖片提供/我是Mana)
　　她常介紹在地人容易忽略的角落，而非網紅景點，就連住家附近便當店也認真介紹。「有些人覺得便當店普通，但越習以為常的事物越值得被看見。」她最愛的高雄味清單，還包括白糖粿、米苔目、米糕、鴨肉飯、番茄切盤、鍋燒意麵、現打果汁與木瓜牛奶，「還有高雄的香蕉、芭樂也都超好吃。」

高雄的水果種類豐富又好吃，一定要推薦給大家。(圖片提供/我是Mana)
文化活動：成為臺日交流的橋梁

　　除了經營頻道，Mana也積極參與文化活動。去年，她參加《大港閱冰—冰品市集嘉年華》，與高雄市長陳其邁推廣在地冰品。今年，她擔任《台日大港水果祭》宣傳片「水果對決」主持人，與市長及日本代表共同介紹高雄與日本水果。

受邀出席《台日大港水果祭》，介紹兩地美味鮮果。(圖片提供/我是Mana)
　　「311大地震時，臺灣給了日本很多幫助，我希望用自己的影響力，把臺灣的美好介紹給更多日本人。」Mana觀察到，多數日本旅客行程只涵蓋臺北與臺南，對高雄認識有限，因此希望透過頻道推廣這座便利又美麗的城市。「高雄有小港機場、高鐵、捷運、輕軌，交通方便，天氣好、景點美，隨手拍都像明信片。」

Mana認為高雄交通便利，輕軌、捷運就能連通城市各個角落。(攝影/Carter)
　　展望未來，Mana計畫持續深耕頻道，鼓勵更多日本人把高雄當作臺灣旅行第一站，也希望臺灣人多去日本旅遊，促進雙方交流。「每次回到高雄都有回家的感覺，鄰居會送水果，朋友會叮嚀不要太累，這些溫暖在東京完全體驗不到。」

　　每天，Mana用鏡頭記錄高雄的日常，也把這份溫暖傳回日本。她的故事像高雄的海風，溫柔而真誠，吹向更多人的內心，讓文化交流在日常中自然生長。

• YouTube：我是Mana

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.09】

高雄畫刊

