從母愛出發 一罐果醬熬成臺灣之光

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/小甜心 果醬-Honeybee Jam】

擰開果醬蓋，亮澄澄的瓊漿散發出蜜漬香氣，淺嚐一口，尾韻又迸出酸甜交織的勾人滋味。「小甜心 果醬-Honeybee Jam」是一位母親為罕病女兒熬出的愛，而這份心意竟熬上了國際舞台，不僅屢獲大獎，也讓世界看見臺灣果物之美。

女兒罹病 母親用果醬回應生命的脆弱

小甜心 果醬-Honeybee Jam（以下簡稱：小甜心）創辦人劉彥雯說：「果醬對我來說不只是食品，它是我陪伴女兒的一種方式，也是我對生活重新找回力量的過程。」劉彥雯的女兒出生後被診斷出威廉斯氏症候群，影響心臟、血管與肌肉發展，醫生建議補充足夠營養。

女兒是「小甜心」最甜蜜的初心。(攝影/Carter) 「那年鄰居送來好多芒果和鳳梨，我便做成果醬，讓她更容易吸收。」一個小小的契機讓劉彥雯開始製作果醬，甜甜的果醬孩子喜歡，親友們嚐過也大力稱讚，讓她與先生開始思考，是否能將這份用心跟更多人分享或是延伸為事業。

一念初心 臺灣四季產物變身精品

惦念著讓女兒吃得健康的初心，劉彥雯實地走訪各地農友且親自挑選食材，從源頭把關品質。她選用當季、無毒或有產銷履歷的水果，許多原料來自高雄在地農產，例如極受顧客歡迎的「桃李芬芳」就是選用那瑪夏水蜜桃；很適合搭配優格的「蜜香荔枝」採用大樹玉荷包；曾獲金獎的「夕陽協奏曲」則是以美濃木瓜為主要原料。

劉彥雯實地走訪大樹玉荷包產地，與農友交流並親自挑選食材。(圖片提供/小甜心 果醬-Honeybee Jam) 「我們追求的不只是甜，而是讓每一種水果都能有自己的角色。」劉彥雯說。

為了讓果物能保留「本味」及兼顧豐富口感，劉彥雯採用分次熬煮、糖漬過夜及細膩掌握溫度等法式果醬工藝手法昇華食材，複方搭配果、茶、花、酒等物產，熬出罐罐精品。招牌產品如「莓果美玫」、「紅酒桑葚」、「伯爵蘋果茶」等，皆以層次豐富著稱，香氣層層堆疊，更顯水果珍味。

除了高雄的水果物產，果醬也納入臺灣各地好物，像是宜蘭金棗、屏東茉莉花、日月潭紅玉紅茶等。劉彥雯期許臺灣四季的風土與農人的用心都能揉進每一瓶果醬中，她說：「這不只是味道，更是一種價值。」

「小甜心」的果醬複方搭配果、茶、花、酒等物產，熬出罐罐精品。(攝影/Carter，圖片提供/小甜心 果醬-Honeybee Jam)

青農紮根高雄 將果韻傳香世界

劉彥雯在參與農業部農村發展及水土保持署主辦的「青年回鄉行動獎勵計畫」過程中，她開始思考如何進一步與在地連結並創造更高的農產品價值。參與計畫期間，她認識許多來自各地、同樣投身地方創生的青年，在相互激盪與合作之下，啟發她與青農合作的各種想像。例如，今(2025)年在日本及英國柑橘果醬大賽均獲獎的「綻放(Blossom)」就加入了高雄在地釀酒廠「鴻興製酒廠」的檸檬蘭姆酒，以酒香引出柑橘餘韻，果露與玉液交織帶來獨特的高雄在地風味。

「小甜心 果醬-Honeybee Jam」擁多項國際獎項肯定，在世界舞臺綻放光芒。(攝影/Carter) 創新的思維與令人驚豔的韻味讓「小甜心」在世界舞台嶄露頭角，融入不同品種梅子的「梅釀金柑」獲2022年日本柑橘果醬金獎；色澤如熱帶晚霞般的「夕陽協奏曲」榮獲2024年英國柑橘果醬大賽職人組金獎；朵朵茉莉在瓶中綻放的「茉莉金柑」更於2024年在英國與日本雙雙摘金。

今(2025)年「百香茂谷」與「柚見甜蜜」再次於國際賽事中奪金。讓「小甜心」成為臺灣少數持續獲得國際肯定的手工果醬品牌。劉彥雯謙虛的說：「這些榮耀，不只是我們的，也屬於農友與這塊土地的共同成果。」

遠赴海外領獎，為臺灣果醬爭光，展現品牌的國際實力。(圖片提供/小甜心 果醬-Honeybee Jam)

小甜心食譜：讓香甜美好走入日常

果醬不只是一瓶甜蜜的調味，更可以是家庭的日常儀式。劉彥雯也大方分享一款適合居家製作的「百香芒果果醬」食譜。

百香芒果果醬。(攝影/Carter) 百香芒果果醬

食材：

百香果3顆、芒果2顆、檸檬1顆、糖：為處理後水果總重的一半

百香芒果果醬食材。(攝影/Carter) 製作步驟：

1、芒果去皮去籽切丁，百香果挖出果肉後與芒果混合。

2、擠入檸檬汁，加糖拌勻。

3、放入冰箱冷藏蜜漬6～8小時。

4、取出後回溫，以中小火熬煮，過程需不時攪拌，並撈除浮泡。

5、煮至濃稠泛光，即可熄火。

6、趁熱裝入消毒過的玻璃罐，蓋緊後倒扣放涼。

百香芒果果醬製作步驟。(攝影/Carter) TIPS：

• 糖可以選用二砂，白糖或是黑糖，但顏色越深的糖，會讓最後成品顏色越深。

• 鍋子可以選擇使用厚底不銹鋼鍋，或是琺瑯鍋，導熱均勻較不易燒焦。

• 採「熱充填」方式裝罐，果醬須維持85℃以上，以避免細菌孳生。

• 裝瓶後立即蓋緊並倒扣，有助形成真空保存。

• 裝果醬的玻璃瓶必須事先徹底清潔消毒，以防變質。

• 熬煮好的成品，冷卻後請冰箱冷藏，並儘早享用完畢。

「做果醬很療癒，香氣會讓整個廚房都快樂起來，大家不妨也試試。」劉彥雯邊攪動著鍋鏟邊笑著說。從一位母親的愛出發，「小甜心 果醬-Honeybee Jam」不僅成就了一個品牌，也串連起臺灣的農業、食物美學與人情風景。每一口果香都是時間與心意的積累，訴說著這座島嶼的豐饒與溫柔。

FB：小甜心 手工果醬