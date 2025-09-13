暫停上班，吃午餐！再忙也要吃的美食

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
趕時間又想吃得美味沒有負擔，像樂邦迷這樣的快速慢食是便利的選擇。(攝影/Carter)
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　如何在有限時間內兼顧飽足與美味，成了忙碌現代人的生活難題，於是講求出餐效率又同時兼顧品質的「快速慢食（Fast Casual）」型態日漸蔚為風潮。「樂邦迷」的法越潛艇堡和「弁丸家」的沖繩飯糰，以迅速製作卻不失美味的堅持，為忙碌生活帶來異國情調的快速慢食新選擇，讓上班日的午餐時光也能充滿期待。

法越潛艇堡的美味精髓在於使用了無油、零糖、超低鹽製作的越南法國麵包。 (攝影/Carter)
樂邦迷 法越潛艇堡 - BnB 1883 楠梓店

　　樂邦迷（Lò Bánh Mì）法越潛艇堡源自於老闆阿義及其創辦團隊多年前至越南胡志明市出差及旅行，品嚐過眾多越南美食及庶民小吃後，對越南的法式潛艇堡情有獨鍾，於是老闆阿義興起引入臺灣的念頭。雖然臺灣人對越南料理並不陌生，但專賣法越潛艇堡的餐廳「樂邦迷」是第一家。

老闆阿義表示，不使用組合肉也不以高熱量醬汁調味的「越式經典總匯潛艇堡」很適合喜愛輕食的族群。(攝影/Carter)
　　法越潛艇堡源自1880年代法國殖民越南時期帶來的飲食文化，幾經越南在地化「改版」，加入了豬肉片、香草和醃製蔬菜等，從而創造出我們今天所熟知的法越潛艇堡。有別於市面上的美式潛艇堡，法越潛艇堡的美味精髓在於使用了無油、零糖、超低鹽製作的「Bánh Mì」，也就是越南法國麵包。為了提升風味層次，老闆阿義特別增加一道「烤(Lò)」麵包的流程，吃起來具有外酥內軟的口感。

蔬食口味上，有鮮蔬起司黑胡椒香酥排、田園鮮蔬煎蛋、鮮蔬塔香魚豆腐，讓喜歡蔬食的朋友也可以享受快速慢食。(攝影/Carter)
　　因此，為保有麵包脆皮口感，樂邦迷潛艇堡強調現點現做，但許政義了解現代人的快速生活節奏，他調整出餐流程，從烤製麵包到放入配料及淋醬能夠一氣呵成，不用3分鐘就能讓客人即時享用。此外，潛艇堡口味多元，例如適合健身族群選擇的低脂嫩雞柳及蔬食飲食也能大快朵頤的鮮蔬起司黑胡椒香酥排等等。其快速慢食的型態與異國情調的滋味頗受上班族好評，亦於2022年入選高雄日嚐366特色美食徵集活動，受到饕客肯定。

新推出加勒比烤捲餅，讓輕食速食多一個新選擇。(攝影/Carter)
• 樂邦迷 法越潛艇堡 - BnB 1883 楠梓店

地址：高雄市楠梓區惠民路88號

電話：07-3642979

FB：樂邦迷 法越潛艇堡 - BnB 1883 楠梓店

IG：樂邦迷 法越潛艇堡 - BnB 1883 楠梓店

弁丸家-興中總店

　　「弁丸家的『弁』與『便』同音，其實是取自日文『弁当』的意義，就是握便當的概念。」其創辦理念源自於創辦人阿基對日本職人精神的景仰以及到沖繩旅行時體驗到的飲食文化。行動派的他憑藉著自己在餐飲業打滾多年的經驗，加上對沖繩飯糰的喜愛與研究，在2017年決定創立弁丸家，是高雄第一家主打沖繩飯糰的專門店。

干貝酥、炸蝦等海鮮口味飯糰，都是弁丸家的人氣選擇。(攝影/Carter)
　　沖繩在二戰後一直有美軍駐紮，造就當地東西方飲食文化薈萃。而起源於夏威夷的午餐肉飯糰（スパムむすび），傳到沖繩後便大受歡迎，成為沖繩居民的日常飲食。沖繩位於日本最南端的琉球群島，擁有豐饒的海洋資源，因此飯糰中除了傳統日本漬物亦經常有海味點綴，像是鮪魚、炸蝦、干貝、竹莢魚、明太子等海鮮食材也是沖繩飯糰的一大亮點。

弁丸家創辦人阿基從事餐飲多年，8年前創立高雄首家主打沖繩飯糰的專門店。(攝影/Carter)
　　然而阿基想做的不僅是「再現」沖繩飯糰，而是想藉由他對食材與餐飲製作工序的巧思做出屬於弁丸家的特色握便當。他除了遵循日本研米的洗米與烹製步驟，也親自把關每樣食材，包括嚴選台梗九號米、選用最接近日本口感的豆腐，自製特調明太子醬、塔塔醬，也為了講究食安與方便製作，特別開發食品級模具取代傳統木框。弁丸家選擇用紙包裝著像書本形狀一樣的飯糰，彷彿在包裝一份禮物，不只方便拿取，更讓品嚐的時刻充滿儀式感。

弁丸家飯糰以紙包裝，不僅精緻，也方便手握食用。(攝影/Carter)
　　阿基坦言自己非餐飲科班出身，投入餐飲業是因對料理滿懷熱情，也更喜歡能發揮創意的工作內容。他研發多元口味，除了日式風味的「蜜汁柴魚」、「九州高菜」、「紫蘇昆布」等，還有超厚實的「元祖竹筴魚」及「日清炸豬排」，每日也有隱藏版驚喜菜色。阿基的創意發想，打破原本傳統經典原味的保守市場，他笑說，連日本遊客也慕名而來吃弁丸家，還大讚很像沖繩當地的味道。阿基對飯糰的匠心秘技讓沖繩飯糰成為既能方便飽食又能滿足味蕾的米食選擇。

等同日本料理炸豬排的厚實份量，真材實料的飽足感，讓人吃了大讚超高CP值。(攝影/Carter)
• 弁丸家-興中總店

地址：高雄市苓雅區興中一路332號

電話：0987-003-635

FB：弁丸家-忠孝總店

IG：弁丸家-興中總店

