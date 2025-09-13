【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

「我們來計時看看，菱角阿嬤一分鐘可以剝幾顆菱角？」入秋後至11月正值菱角盛產季節，走進大寮拷潭社區，便能感受到這份秋日限定的農村活力。在大寮創生基地的活動導覽中，學員們為菱角阿嬤熱情加油，更認識了地方產業，現場氣氛逗趣又歡樂。

大寮返鄉青農黃郁宸跟著老農學習之下，成為拷潭社區菱角農夫生力軍。(攝影/Carter) 推動大寮創生基地的「文化環境發展協會」理事長黃思慈分享，1950年代大寮拷潭地區的菱角田曾綿延近60公頃，阡陌縱橫，盛況一時。然而隨著時代變遷，產業逐漸沒落。近年來，在協會積極推動下，透過結合文化旅遊與地方創生，讓這片菱角之鄉再度綻放新生機，為地方發展開啟全新篇章。

大寮拷潭菱角復育進行式

黃思慈說，從「拷潭」這個地名便可推知，當地早期擁有許多天然埤塘。其中「拷」是臺語的洘（khó），意指濃稠、泥濘，用以形容當地湧泉與沼澤的地貌。拷潭種植菱角已有約50年歷史，當時有位來自援中港的李天賜先生，四處尋覓適合養魚的沼澤地，因緣際會來到這開闢魚塭。有天，他在官田見到菱角田後，突發奇想地將其引進試種，沒想到成果良好，吸引社區居民學習仿效，逐漸發展出當地獨特的菱角產業。

由於當地地下水資源豐沛，使拷潭得以長年維持穩定的水田耕作模式。每年5月底稻米收割完畢之後，農民便會引水入田進行土地涵養，隨後將菱角苗移植下田，展開第二期的輪作。相較之下，大寮其他地區因冬季缺乏灌溉水源，多轉作紅豆或雜糧等旱作類型作物。

入秋後至11月進入菱角盛產期，也是大寮拷潭的農忙時節。(攝影/Carter) 早年菱角豐收時，不只田間熱鬧，家家戶戶也忙著進行後續加工。從清洗、篩選、剝殼到販售，每一步都需要人力協助，婦女們一邊勞作、一邊閒話家常，形成獨特的農村風景。

菱角植物染創意上色

走訪完拷潭社區菱角田之後，接下來就是學員們最期待的菱角染體驗。黃思慈解釋，菱角殼其實是菱角產業的農業廢棄物，過去常被棄置或燃燒，造成環境負擔。五年前，協會開始推廣天然草木染，利用菱角殼萃取原汁來染布，帶動社區學習廢棄物再利用，創造經濟循環價值。

藍染工藝師陳梅講解拔染的步驟技巧。(攝影/Carter) 傳統天然染色工藝是一門老少咸宜的生活工藝美學，有綁染、拔染等多種技法。在藍染工藝師陳梅的示範下，菱角殼被放入鍋中煮約三小時，隨色素逐漸釋放，空氣中還不時飄散著淡淡的菱角香，最後熬出一鍋如墨水般濃黑的天然染料。接著，將白布用清水泡洗後擰乾甩開，再放入染池中加入醋酸鐵定色。等待染色的同時，大家開始設計圖案，待染布完成後，利用調製的粘稠劑和網版印刷技法，在布料上印出褪色圖案，最後以清水洗淨、晾乾，一件獨特的菱角染作品就此誕生。

(攝影/Carter) 小朋友親手體驗菱角染布，滿懷期待完成獨一無二的作品。(攝影/Carter) 戶外庭院的曬衣繩上，夾著一塊塊染上菱角色澤的布料，在秋日微風中輕輕擺盪，讓人分外感受農村聚落閒適自得的恬靜時光。黃思慈笑分享，社區媽媽們都很擅長裁縫，信手拈來就能把布料做成手提袋、零錢包、帽子、衣服、抱枕套等配件用品，也因為是天然菱角染製作而成，每件成品不僅充滿手作溫度，也都是獨一無二的存在。

菱角染布色調質樸不浮誇，更能表現個性化穿搭。(攝影/Carter) 揮別炎炎夏日，迎來秋高氣爽好時節，正是菱角盛產的季節。活動導覽員林順富分享，一年一度的大寮菱角節將於10月26日登場，緊接著11月2日還有大寮食物日的食農教育活動，趁著初秋來一趟從產地到餐桌的菱角小旅行，體驗農村風光與在地美味吧！

FB：文化環境發展協會

地址：高雄市大寮區力行路88-1號