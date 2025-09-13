資訊對等的求職神器 新鮮人不再盲面試

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/面試趣】

面對人力網站上琳瑯滿目的求職機會，你是否因不知如何選擇而感到徬徨？好不容易取得面試機會，卻在陌生的會議室中手心冒汗、心中充滿不安？「面試趣」創辦人陳致宏敏銳地察覺到這份焦慮，決心打破傳統人力銀行以企業端為主的經營模式，打造一個以求職者為核心，共同貢獻與受益、匯聚真實面試經驗的職場互助社群。

從使用者需求出發的創業起點

陳致宏回到高雄成立公司，最初經營的是一個網路問答服務，卻在數據分析時發現，使用者最常搜尋的內容是面試經驗與薪資情報。「我自己求職時，也習慣先上網看別人的面試心得，代表這類需求非常強烈。」於是，他在短短三個月內相繼完成「面試趣」與「比薪水」兩個平台的雛形，前者提供求職者交換實際面試經驗的平台，後者則讓在職者分享交流，協助轉職者了解各行各業的公司評價、薪資與福利。

社會新鮮人透過「面試趣」平台的真實經驗分享，能速掌握應面試重點。(攝影/Carter) 「面試趣」的主要用戶為社會新鮮人。陳致宏說：「我們的核心理念，就是讓求職者更有安定感，掌握對稱資訊，減少無效面試，省下時間與成本。」

「比薪水」則受到在職中、或考慮轉職加薪的工作者們歡迎，兩者都是發揮社群互助力量，協助用戶即時掌握職場動向，讓求職者在做選擇的時候能更有依據。

與人力銀行相比，「面試趣」更專注於求職者，採取「半公開」機制：使用者需實名註冊並分享自己的面試心得以獲取點數，才能閱讀他人的心得，而所有分享皆以匿名發表，保護用戶隱私。平台並建立人工審核制度，刪除謾罵、情緒性字眼與涉及個資的內容。「我們收過許多存證信函和律師函，但從未因資方壓力下架文章，甚至拒絕企業的『洗評價』合作提議，因為真實性是平台的生命。」陳致宏說。

專注「問題」是創業的隱形引擎

本身為工程背景，一步步摸索行銷、財務、設計、文案等技能，從一人公司成長為擁有百萬用戶的團隊，陳致宏始終秉持「帶著問題去找答案」的態度，克服創業初期的重重難關。

設計「分享換取觀看權限」的機制，鼓勵更多人上傳自己的求職心得。(攝影/Carter) 陳致宏回憶道，一開始只能土法煉鋼，主動聯繫各大社群和論壇中願意分享的用戶，邀請授權文章；然而，他很快意識到這樣的內容累積速度遠遠不足。為解決這個問題，他設計出「分享換取觀看權限」的自我成長機制，鼓勵更多人上傳內容；再透過精選與曝光機制，讓高品質內容驅動更多使用者參與，成功啟動可持續運轉、甚至讓用戶願意付費的「內容飛輪」。

對他而言，專注解決問題是提升競爭力、培養跨領域能力的關鍵。他鼓勵學生透過實習觀察業界真實樣貌，「當你先找到問題，就會知道該學什麼，創業也一樣，市場會告訴你有哪些需求沒人解決，這才是驅動跨領域學習的根本。」

陳致宏定期到學校演講及舉辦求職相關活動，協助畢業生找到就業方向。(圖片提供/面試趣)

從內容平台進化到AI求職夥伴

陳致宏期許十年後的「面試趣」，不再只是面試經驗的資料庫，而是邁向「AI求職夥伴」的新定位。

他秉持「混亂中保持前進」的創業者心態，帶領團隊不斷成長，更導入AI技術，將台積電等大企業的數千篇面試心得濃縮成重點提示。新推出的「工作吧！」平台，讓求職者匿名詢問，企業即時回覆的方式，增進雙方的互動與信任，減少彼此的試錯成本。即將上線的「工作雷達」，則能幫助求職者被動監控網路職缺，一旦符合條件，系統即主動推送薪資行情、流動率與面試經驗等完整分析，既保護隱私，又讓求職者隨時掌握機會。

「面試趣」也有推出APP，讓求職者更即時掌握相關資訊。(攝影/Carter) 「希望五年後，我們能在媒合市場占有一席之地，協助企業徵才，同時為求職者提供真實對等的資訊，和人力銀行分庭抗禮。」陳致宏如此期盼。

