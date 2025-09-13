數位求職攻略：掌握AI工具讓面試脫穎而出

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、Carter ◎圖片提供/羅浩展】

隨著科技發展，運用AI工具輔助求職已成為現代應徵者的必備技能。人力資源專家羅浩展分析示範AI在履歷資料整理、面試答題策略的應用，幫助應徵者精準呈現自我優勢，從求職過程中脫穎而出。

對許多社會新鮮人而言，初入職場難免忐忑不安，也期盼能藉由亮眼的履歷與出色的面試表現，找到自己夢想的工作。人力資源專家羅浩展指出，好的履歷首先要「有數據、有亮點、有故事」。「很多人會寫自己很積極、很主動，但沒有數據支持，也缺乏故事呈現，人資根本無法分辨你與他人的差異。」他舉例，一位社群小編如果履歷上只寫「管理社群」，未提供貼文數量、互動數據或成功案例，就無法凸顯個人亮點。

好的履歷需「有數據、有亮點、有故事」，用具體案例呈現個人優勢，讓人資快速分辨差異。(攝影/Carter)

善用標題結構與AI工具 打造專屬履歷

編寫履歷時，羅浩展建議善用標題與結構安排，尤其在自傳中加入段落標題，可以讓人資快速掌握重點。對於社會新鮮人來說，即使工作經驗不足，也可透過學習歷程、社團活動及打工經歷，與應徵職位相互關聯，提升自身的信任度與辨識度。他舉例：「如果你過去在社團擔任幹部，或是在服務業打工，可以說明這段經驗如何轉化為在職務中解決問題的能力。」

掌握基本要件後，應徵者便可善用AI工具，讓履歷更突出。羅浩展指出，AI能協助整理內容、提供數據或潤飾文字，不論是ChatGPT、Claude、Gemini等平台，都是修訂、校對內容的好幫手。「AI就像是一個討論夥伴，你先提出想法，它再幫你完善結構，補充更多素材。」羅浩展說明。

善用AI協助編寫履歷，不只可以潤飾文字，還能協助增加段落標題，讓履歷結構更加清晰明瞭。(圖片提供/羅浩展) 使用AI潤飾履歷可適度進行「角色扮演」。先設定應徵職缺的工作內容與產業背景，再設定應徵者的個人條件，如「應屆畢業生」或「轉職者」等，最後指定文章風格等條件。如同量身訂製的履歷更能切合職缺需求，也讓後續的面試練習更精準有效。

羅浩展也強調：「不能完全依賴AI，求職者仍需保留個人聲音。」尤其避免自傳內容完全藉由AI自動生成，AI潤飾後的版本有時偏離原意且用語生硬，應再以自己的語言梳理過，保留個人特色、統一風格，也讓行文更自然。

妥善利用電腦AI工具，協助求職者從履歷撰寫到面試策略全方位升級。(攝影/李瑰嫻)

運用「黃金圈思維」把握面試機會

許多廣告或媒體產業的求職者會使用Canva或其他排版軟體製作履歷，羅浩展提醒，過於炫目的設計或大圖示反而影響閱讀動線。簡潔呈現個人資料，凸顯與職位相關的經驗與技能，才能讓人資快速抓住重點，增加面試機會。他強調：「履歷的唯一功能，就是獲得面試機會」。

通過履歷初審，進入面試環節，代表離夢想職位更近一步。羅浩展提醒，面試不僅考驗履歷內容，服儀、應答，對面試公司的理解同樣關鍵。面試官最在意的「地雷」往往來自於面試者對公司認識不足，或無法有效連結自身特質與職缺需求。

他建議面試者可運用「黃金圈思維」來準備：先釐清公司需求與個人信念（Why）、再思考如何透過關鍵能力與獨特風格展現自我優勢（How）、最後明確指出能帶來的具體貢獻（What），讓自我介紹與經歷更具說服力。

此外，他也分享一個小秘訣：「面試官常在面試結束時詢問『還有其他問題嗎？』這正是展現思考與興趣的最佳時機。」面試者可以反問公司對新進員工的期待，或請教前輩的職場經驗。若僅以「沒有問題」結束面試，就錯失了表現企圖心的好機會。

在求職競爭激烈的時代，善用AI工具輔助履歷與面試，清楚呈現個人特質與專長，往往是打動面試官的關鍵，也將成為邁向夢想工作的起點。

運用黃金圈思維（Why-How-What），釐清公司需求與個人信念，展現關鍵能力與可帶來的貢獻。(攝影/Carter)

AI小幫手 助面試事半功倍

• 利用AI修正履歷表的「低級錯誤」

現代求職者不再只靠自己敲鍵盤，AI成了編寫履歷與自傳的最佳幫手。透過ChatGPT、Gemini等軟體，可以快速整理自傳內容、段落結構，避免重複句式、錯字或排版問題。羅浩展也建議，使用AI協助製作自傳的段落標題，讓面試官可以馬上抓住重點。

(攝影/李瑰嫻)

• Canva排版術：一目了然的版面美學

使用Canva等排版工具的智慧功能，可以輕鬆產出既美觀且結構清晰的簡報或履歷。但要注意的是，好的履歷表內容比例重於排版格式，與職位相關的經驗與技能應佔主要版面的六至七成，個人資料以內容簡潔、標題清楚、敘事有條理為主，讓人資瀏覽履歷時，能一眼看出求職者的特長。

(圖片提供/羅浩展)

• iCAP網站：職能導向的資源寶庫

想了解各類職能需求，勞動部設計的iCAP網站提供了全面的職涯資源。從能力評估到職能分類，網站能幫助求職者明確知道哪些技能最受業界歡迎，並針對個人短處提升，為面試加分。

(圖片提供/羅浩展)

• 用AI練習面試，打造多面向模擬

面試前的演練同樣重要，AI可以化身不同領域的面試官，模擬各種面試場景。Google推出免費的面試練習AI「interview warmup」針對科技工作設計面試題庫，不過只限於英文介面。ChatGPT也是面試準備的極佳工具，然而若希望模擬更精準，記得先建立AI的人格模型，並設定高標準要求，才能精準反映不同主管的提問風格，幫助求職者提升應對自信。