防詐必修課：教你識破求職陷阱

聯合新聞網／ 高雄畫刊
【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、Carter ◎圖片提供/高雄市政府勞工局】

　　「年收百萬不是夢」、「無需經驗」、「彈性出勤、在家輕鬆賺」這些看似滿足就業夢想的金句，背後可能是精心設計的詐騙劇本。隨著數位化浪潮推進，求職詐騙手法日新月異、無所不在，稍有不慎便可能落入陷阱。高雄市政府勞工局以真實案例為教材，抽絲剝繭揭露詐騙話術，教你辨識不合理條件，避開求職陷阱地雷區。

牢記「三要七不」原則 遠離求職詐騙陷阱

騙局1：免打卡、日領高薪

高中生阿偉利用暑假，打算打工存錢買手機，在社群網站被一則「免打卡、日領高薪」的徵才廣告吸引。雇主自稱經營海外博弈網站，只需到提款機幫忙領錢，一天就可賺三至四千元，直到警方找上門，他才驚覺自己成為詐騙集團的車手，不僅血本無歸，還面臨詐欺、洗錢等刑責。

騙局2：兼差模特兒 先匯押金

　 剛畢業的小美則在求職網站看到「兼職模特兒」徵才訊息，對方自稱是知名經紀公司員工，要求先匯三千元作為拍攝高級服飾的押金，承諾日後與酬勞一併退還。然而，小美將錢匯出去後，等到的不是工作，而是一封「帳戶凍結」通知，接著對方再以幫忙解除警示帳戶為由，繼續要求再匯款，等意識到被受騙時，早已損失慘重。

　　上述兩起案例看似手法不同，實則都踩中了詐騙的共通陷阱：以「高報酬、低門檻、先付款」為誘餌，一步步引誘求職者落入圈套，最後不僅夢碎，還可能背負法律責任。勞工局就業安全科蔡郁俐股長提醒，面對誘人廣告，務必謹記「三要七不」原則：「三要──要確認求職公司存在性、要對廣告內容保持懷疑，要在面試前告知家人或親友自己的行蹤；七不──不繳錢、不購買、不簽不明契約、不飲用不明飲料、不辦卡、不從事非法工作、證件不離身。」她強調，隨時保持警覺、善用查證工具，就是保護自己的第一步。

原來不只是騙錢！也可能會偷走你的個資

　　蔡郁俐分享，勞工局曾處理一起求職申訴。雇主在面試時，以「方便錄取後立即上工」的理由，要求求職者先交出存摺與指紋。勞工局提醒，這類要求早已超出合理範圍，並涉及個資外洩風險。存摺、證件絕不可交由他人保管或離身，指紋等隱私資料就算是正式僱用後要求提供，也應該要衡量否合理。

　　類似陷阱還包括打著「除蟎師」、「行銷專員」等名義的推銷式就業。求職者一開始被迫購買價值十多萬元的設備從事推廣。雖然確實有工作，但不少人事後認為遭到誤導，投訴消保官後僅取回部分款項。勞工局提醒，正規企業通常會提供必要的訓練與工具，若必須自購高額設備，應謹慎評估其合理性與風險。

　　除了新聞上常見的「高薪海外工作」或「押金詐騙」等假打工真詐財案例外，勞工局接到的申訴中，最多的是「廣告不實」，像是徵才廣告聲稱月薪五萬元以上，實際簽約或領薪時卻發現數字大打折扣。蔡郁俐指出，民眾若在求職過程中遇到爭議，可撥打1999或洽詢勞工局專線 (07)812-4780。只要提供具體事證，勞工局將主動約談雇主，調查是否違反《就業服務法》，若查證屬實，將依法開罰，以保障求職者應有的權益。

　　「高薪待遇最容易讓人心動，但往往是詐騙的起點。」蔡郁俐直言，特別是社會經驗不足的年輕人，更應主動與家人、朋友討論職涯選擇，並保持高度警覺。若在到職後發覺「情況不對勁」，應果斷尋求脫身機會，並立即拍照、錄影或保存相關證據，及早止損，才能避免讓看似理想的工作，淪為人生惡夢的開端。

• 求職過程如遇爭議：

可撥打1999市政專線，或洽詢勞工局專線：(07) 812-4780。

如涉及海外工作糾紛，則聯繫外交部緊急聯絡中心，電話：0800-085-095。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.09】

逃脫「職涯迷惘」密室 實習媒合計畫為大港青年職涯圓夢

完成學業、步入職場是人生的重要階段，然而許多剛畢業的社會新鮮人對未來感到迷惘與不安。為協助青年提早接觸職場，高雄市政府青年局推出「大港青年實習媒合計畫」，整合實習資源，提供具學習性及參與性的實習工作機會，媒合高雄市轄內高中職以上具學籍或15至29歲設籍高雄市之青年，進入企業實習。

築出新視野 高雄建築女力翻轉職場印象

根據高雄市政府工務局統計，女性於建築師考試與開業登記的比例逐年提升，2024年高雄市女性建築師開業占比已達28.57%，顯示「建築女力」正持續崛起，悄然改變職場文化，打破建築業長久以來的性別刻板印象。這次我們訪問盧佩吟建築師，一起來看她如何在設計實務中展現創意與實力，為建築界帶來更多元視角與可能性。

從家到職場 毛孩上班去！高雄職場新萌景

上班日，高雄市政府農業局的辦公室裡，貓咪悠然地沿著窗臺踱步，偶爾探頭望向埋首工作的主人，一聲輕柔的「喵！」，立刻讓會議桌旁的人紛紛抬起頭。原本嚴肅的公事討論，瞬間換上撒嬌般的語調：「怎麼啦？想摸摸嗎？」

文化遊艇船長與海共行 領航漫遊高雄港

貨輪緩緩航行在染上夕陽金紅的海面上，呈現高雄港在繁忙與浪漫之間的獨特節奏。「開文化遊艇，不只是駕駛一艘船，更像是在傳遞港都的故事。」船長鄭鴻翔凝望著海上美景，分享自身經歷。海軍出身的他，一路走來經歷豐富，航海人生如潮汐起伏，最終在這片港灣找到一種「有溫度的航行」。

東京女孩的南國日常——日籍YouTuber Mana與高雄的故事

Mana從東京來到高雄，從光芒四射的舞臺走入攝影機前的日常。她曾為NHK童星、在日本擁有高薪穩定的工作，但一次臺灣旅行改變了她的人生方向。如今，她用鏡頭記錄高雄的生活，也成為臺日文化交流的溫暖橋梁。

從母愛出發 一罐果醬熬成臺灣之光

擰開果醬蓋，亮澄澄的瓊漿散發出蜜漬香氣，淺嚐一口，尾韻又迸出酸甜交織的勾人滋味。「小甜心 果醬-Honeybee Jam」是一位母親為罕病女兒熬出的愛，而這份心意竟熬上了國際舞台，不僅屢獲大獎，也讓世界看見臺灣果物之美。

