啟航人生新方向 高年級實習生出發！

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/勞工局訓練就業中心】

高齡化與少子化讓勞動力供應成為新挑戰，同時也因應中高齡族群或退休人士的求職需求，高雄市政府勞工局在前鎮、岡山設立專屬據點，提供求職登記、職涯諮詢、職場觀摩與徵才活動，讓55歲以上熟齡朋友或退休欲再就業者能找到合適舞台，再次閃耀登場！

「您好，這是您的烤鴨套餐！」餐廳裡，熟齡學員身著筆挺制服，雙手端著餐盤，帶著笑容將餐點送上桌。另一邊，在便利商店的收銀台前，大哥大姊們聚精會神學習結帳流程，傳遞有溫度的服務態度。這是由北高雄銀髮人才服務據點精心規劃的「職場觀摩」活動，透過與企業合作，邀請中高齡求職者親自走進工作現場，不僅實地體驗職務內容，還能與業者面對面交流，開啟就業媒合的新契機。

學員在職場觀摩活動中參觀企業現場，親身體驗實務工作。(圖片提供/勞工局訓練就業中心) 參與觀摩的大姐笑著說：「以前總覺得餐廳工作太辛苦，但當我穿上制服、端起餐盤的那一刻，心裡湧上的卻是一種成就感。」言談間充滿對職涯「再出發」的期待。

隨著臺灣正式邁入超高齡社會，高雄市政府成立專屬「銀髮人才服務據點」，協助55歲以上民眾或已退休欲再就業者求職。繼前鎮據點後，去(2024)年5月「北高雄銀髮人才服務據點」正式啟用，今年截至7月，兩個據點共已成功媒合802人次，媒合率高達45.5％。

據點提供電腦設備，求職者可以在輔導員協助下，上網找工作或登錄履歷。(攝影/李瑰嫻) 銀髮人才服務據點，可說是高齡就業者專屬的「第二職涯推進站」。業務輔導員透過一對一深度訪談，幫求職者梳理工作經歷、生活現況與再就業動機，並依需求給予職涯建議。若現有職缺不合適，輔導員也會主動開發新機會，甚至協助線上履歷登錄，解決熟齡者「怕碰電腦、不會上網」的困境。

據點不只幫忙媒合工作、舉辦聯合徵才，還定期開設銀髮講座，並邀請產業專家分享職場趨勢和中高齡友善工作經驗，另外也有就業促進課程教大家數位技能、健康管理與情緒調適，幫熟齡求職者補強職場競爭力。而實地參訪合作企業、體驗工作並進行初步媒合的「職場觀摩」，也備受學員好評。輔導員鍾佳宏補充：「我們積極與企業洽談，推動中高齡友善職缺，同時提供有意重返職場的中高齡及高齡朋友一對一的深度諮詢，陪伴他們重新探索職涯，期許成為連結人才與企業的溫暖橋梁。」

就業促進課程包含數位技能、健康管理與情緒支持等主題，協助求職者為再就業做準備。(圖片提供/勞工局訓練就業中心) 「需要幫您找商品嗎？」在全聯福利中心，63歲的梁先生駕輕就熟地整理貨架，動作俐落卻沉穩。他54歲時因公司縮編離職，曾四處求職卻屢碰壁，「那時覺得年紀像一道門檻，加上要照顧母親，幾乎沒有什麼工作機會可以選擇。」他說。透過據點輔導，梁先生順利進入全聯擔任門市人員，「工作讓我每天都有重心，不會一早醒來不知道要幹嘛，也有一份能養自己也能分擔家用的收入。」他笑著說。店經理也予以肯定：「梁大哥工作很認真，和客戶應對也充滿活力，彷彿年輕十歲。」

梁先生在全聯補貨及理貨，藉由回到職場，重拾生活重心與自我價值。(圖片提供/勞工局訓練就業中心) 護理師出身的楊小姐，擁有35年工作經驗，因任職學校停招而離開職場。透過據點轉介，她來到社會福利機構擔任兼職，陪伴身心障礙者。「其實我不缺錢，而是希望能將自己的專業再發揮。」對楊小姐而言，工作讓心靈感到充實，在陪伴與支持中照亮生命，也讓自己感受「被需要」的價值。

銀髮人才服務據點為一站式就業諮詢與媒合平台，提供已退休者或55歲以上民眾求職就業服務。(攝影/李瑰嫻) 服務據點除了是求職與求才者之間的橋梁，同時也是就業新知的充電站。(圖片提供/勞工局訓練就業中心) 勞工局訓練就業中心主任宋世宏表示，許多高齡求職者再就業的目的不只是收入，更期望「有事可做」與「維持社會連結」，讓人生再次啟航。缺工時代，企業極需熟齡者作為穩定且成熟的勞動力，他們的高配合度與抗壓性、豐富的工作與生活經驗，也成為企業的重要資產。在市府與據點人員推動下，越來越多企業開始調整職務與工作環境，打造更友善中高齡的就業條件，期待每位願意出發的高年級實習生，都能透過媒合機會、職能培力，找到屬於自己的新航道。

•高雄市銀髮人才服務據點

電話：07-8217750

地點：捷運R5前鎮高中站1號出口內B1店舖

FB：高雄市銀髮人才服務據點

•北高雄銀髮人才服務據點

電話：07-6250351

地點：捷運R24岡山高醫站1號出口外階梯後(1F)

FB：北高雄銀髮人才服務據點