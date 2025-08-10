快訊

他們的故事

聯合新聞網／ 高雄畫刊
父子攜手為大匠座注入了新的節奏與方向。(攝影/Carter)
　　暑假是親情飽滿的時刻。在這充滿陽光的日子，讓我們獻上最深的祝福，致敬生命中所有扮演父親角色的人──父親節快樂。

　　男性角色正悄然轉變，已逐漸走出傳統框架，發展更多元、柔軟的樣貌。本期畫刊邀您一同打破性別藩籬，細細品味高雄所蘊含的多元生命力。

　　熱愛偉士牌的父子檔，因共同愛好，成為無話不談的好友。木作工坊裡，兩代匠人在榫卯間，延續技藝及情感。男性幼教老師與因育嬰申請留職停薪的父親，堅守初心、打破性別刻板印象，陪伴、帶領孩子們學習尊重。專屬男性的理髮空間不只剪髮修容，更是探索自我、展現自信的起點。

　　來到美濃湖畔，看「鳥界模範爸爸」水雉孵育照顧雛鳥，或親身體驗洗野蓮的田野樂趣，在大自然中感受生命樣態的無限可能；若在城市中，你則可以到運動中心揮灑汗水、療癒身心，重新認識自我。

　　八月，邀您走進不一樣的高雄，透過不同的風景與體驗，用心傾聽他人和自己的故事，找回心底的溫柔。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.08】

高雄畫刊

追蹤

暑假是親情飽滿的時刻。在這充滿陽光的日子，讓我們獻上最深的祝福，致敬生命中所有扮演父親角色的人──父親節快樂。

冰友開吃！2025「大港閱冰」冰品嘉年華

炎炎夏日，對抗酷暑的最佳武器，莫過於來一口透心涼的冰品！一年一度的「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16日至17日盛大登場，近40家特色冰品店家與逾10間美食餐車齊聚新濱・駅前，從日系雪花冰、傳統紅豆冰、花生捲冰淇淋及義式冰淇淋等，將高雄最具代表性的在地風味一網打盡，現場還有美食市集、走讀旅行與限量「禮冰券」發送等豐富活動，邀你感受舌尖清涼，冰鎮整個夏天！

父子攜手 再現昔日港都偉士牌風華

距離三鳳中街約300公尺的中華二路上，有一家與眾不同的機車行，門前一字排開的全是經典偉士牌機車。店主人陳明德與兒子陳鈺衡熱愛收藏偉士牌機車，將年久失修的老車細心整修、重新烤漆，讓這些經典機車重生，續寫未來的新篇章。

我是男生 也是幼教師：用溫柔翻轉印象

在許多人的印象中，「幼教老師」經常與女性畫上等號。然而，陳嘉興老師在這個領域已深耕十二年，他不僅親手設計教具、積極參與教學規劃，畢業於高雄師範大學性別教育研究所的他，更將性別平等的理念融入日常課程，成為打破刻板印象、實踐多元教育的重要推手。

港都巷弄裡的紳士基地！「避難所理髮廳」打造型男日常

走進文化中心旁的靜謐巷弄，一間名「避難所理髮廳」的店面靜靜佇立。大面玻璃窗上手繪著金色復古字「SANCTUARY」，低調中自帶風格，像是倫敦街頭專為紳士型男打造的英式理髮廳。

榫卯傳承：木匠父子共築工藝美學

在高雄小港，有一間飄著木香的工作室——大匠座。蔡順河與蔡維仁父子，以一榫一卯接合木材，共築時光軌跡。除了木作教學，這裡也連結著跨世代的情感與生活哲學。

