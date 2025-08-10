暑假是親情飽滿的時刻。在這充滿陽光的日子，讓我們獻上最深的祝福，致敬生命中所有扮演父親角色的人──父親節快樂。

男性角色正悄然轉變，已逐漸走出傳統框架，發展更多元、柔軟的樣貌。本期畫刊邀您一同打破性別藩籬，細細品味高雄所蘊含的多元生命力。

熱愛偉士牌的父子檔，因共同愛好，成為無話不談的好友。木作工坊裡，兩代匠人在榫卯間，延續技藝及情感。男性幼教老師與因育嬰申請留職停薪的父親，堅守初心、打破性別刻板印象，陪伴、帶領孩子們學習尊重。專屬男性的理髮空間不只剪髮修容，更是探索自我、展現自信的起點。

來到美濃湖畔，看「鳥界模範爸爸」水雉孵育照顧雛鳥，或親身體驗洗野蓮的田野樂趣，在大自然中感受生命樣態的無限可能；若在城市中，你則可以到運動中心揮灑汗水、療癒身心，重新認識自我。

八月，邀您走進不一樣的高雄，透過不同的風景與體驗，用心傾聽他人和自己的故事，找回心底的溫柔。