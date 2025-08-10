冰友開吃！2025「大港閱冰」冰品嘉年華

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

炎炎夏日，對抗酷暑的最佳武器，莫過於來一口透心涼的冰品！一年一度的「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16日至17日盛大登場，近40家特色冰品店家與逾10間美食餐車齊聚新濱・駅前，從日系雪花冰、傳統紅豆冰、花生捲冰淇淋及義式冰淇淋等，將高雄最具代表性的在地風味一網打盡，現場還有美食市集、走讀旅行與限量「禮冰券」發送等豐富活動，邀你感受舌尖清涼，冰鎮整個夏天！

2025「大港閱冰」冰品嘉年華將於哈瑪星捷運站前的臨海三路與捷興二街封街辦理，打造夏日限定的繽紛冰品市集大道。來自高雄的人氣冰品名店，如璞味綿綿冰、迷路。 麋鹿 糖藝鋪、拾念手作甜品等，都將端出招牌人氣冰品，爭奇鬥艷，搶攻民眾味蕾與目光。活動中也準備了互動表演、舞臺演出與有獎徵答等，並出動多家鹹食攤位，邀請大家揪團參加歡樂消暑的「閱冰典禮」。

熱鬧的市集裡，各式各樣色彩繽紛的冰品吸引目光，像是晶瑩剔透的手工粉圓與西米露、可愛造型冰棒和冰淇淋甜點，每一攤都是手機拍照的最佳打卡點。

今年「人來走走」也準備了香甜綿密的鮮果雪花冰。 (圖片提供/高雄市政府觀光局)

從懷舊滋味到創意口感 夏日冰品大比拚

為迎戰今年的「大港閱冰」，各路冰品強勢集結、火力全開，端出最具特色的消暑甜點搶攻味蕾。日系冰品代表「人來走走」祭出招牌季節水果雪花冰，選用新鮮水果搭配綿密的雪花冰，果香與奶香交織出夏日的甜蜜清爽。而擅長細節美學的 「小島製冰」，則端出細緻如雪的日式刨冰，結合焙茶、抹茶與鮮果等元素，將日式冰品的雅緻風味發揮得淋漓盡致。

偏好傳統風味的饕客絕不可錯過「迷路麋鹿 糖藝鋪」的花生捲冰淇冰，將現刨花生糖粉、香濃冰淇淋與果乾，包裹在薄透春捲皮中，一口咬下冰涼爽脆，濃郁花生香氣瞬間喚醒童年記憶。「武八寶woobubble」將手工製作的Q彈配料與細火慢熬的糖漿完美融合，搭配滿滿清涼剉冰，無論是鋪料滿滿的武八寶剉冰，或是經典的紅豆牛奶冰，口感層次豐富，每一口都讓人透心涼，清爽又滿足。

喜歡創新口感的甜點控，那絕不能錯過「SNOW雪諾號義式冰淇淋」這家以「茶」為靈魂主題的義式冰淇淋專賣店。店家巧妙結合在地的茶葉與新鮮水果，研發出多款風味獨特、層次豐富的冰淇淋。更特別的是，這也是高雄首家利用退役的 DR2900 型柴油客車改裝而成的冰淇淋店，將哈瑪星懷舊鐵道元素與創新甜點完美結合，打造出獨一無二的品嚐體驗。

若想體驗截然不同的空間氛圍，不妨前往「SNOW雪諾號義式冰淇淋」，在復古火車車廂中品嚐綿密濃郁的義式冰淇淋，同時眺望哈瑪星鐵道文化園區的懷舊風光。 (圖片提供/高雄市政府觀光局) 南臺灣的人氣冰品餐車齊聚，「Kaju義式手作冰淇淋」以當季在地鮮果為靈感，推出限定風味，如清爽的燕巢芭樂與香甜的大樹鳳梨，每一口都充滿夏日果香。豆花冰品「一樂」則將滑嫩豆花裝進手搖飲杯中，搭配豐富配料，創造出可邊走邊吃的輕鬆新體驗，讓傳統點心玩出現代風格。

大港閱冰匯集近40家特色冰品店家與逾10間美食餐車。圖左： 小島製冰、 圖右：Kaju義式手作冰淇淋。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 大港閱冰匯集近40家特色冰品店家與逾10間美食餐車，圖為璞味綿綿冰。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

吃冰、走讀 延伸活動好好玩

為讓遊客深入體驗鹽埕與哈瑪星，今年活動特別融合地方文化，推出199元的全新體驗行程「哈瑪星走讀小旅行＋冰品市集套裝行程」。由專業導覽老師帶領，90分鐘的走讀旅程將帶領參加者漫遊哈瑪星街區，探訪日治時期的歷史建築與懷舊鐵道風光。活動結束後，還可憑冰品禮券在冰品市集盡情享用各式在地特色冰品，讓遊客在品味涼甜之餘，也能感受港都獨有的人文故事與時代記憶。

沁涼冰品與各種精彩活動演出，大港閱冰邀請大小朋友一起來哈瑪星消暑。 (圖片提供/高雄市政府觀光局) • 2025 大港閱冰 冰品市集嘉年華

日期：2025年8月16日（六）、8月17日（日）

地點：新濱·駅前（高雄市鼓山區臨海三路5號）

交通：捷運哈瑪星站2號出口、輕軌哈瑪星站出口步行約1分鐘