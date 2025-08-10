父子攜手 再現昔日港都偉士牌風華

【◎文/Winnie ◎攝影/曾信耀】

距離三鳳中街約300公尺的中華二路上，有一家與眾不同的機車行，門前一字排開的全是經典偉士牌機車。店主人陳明德與兒子陳鈺衡熱愛收藏偉士牌機車，將年久失修的老車細心整修、重新烤漆，讓這些經典機車重生，續寫未來的新篇章。

陳明德說，偉士牌老車收藏價值高，很多偉士牌愛好者願意花費心思來維修整理，賦予老車新生命。(攝影/曾信耀)

騎上偉士牌 說走就走

輕輕踩著踩發桿測試，理著平頭、身手矯健的陳明德熟練地檢修眼前的偉士牌機車。他自國小畢業就在機車行當學徒，至今經手過數以千計的偉士牌機車，75年的人生，與偉士牌為伍的歲月竟已超過一甲子。

陳明德在1972年退伍後，兩年內便開設了機車行，並在工作中展現對偉士牌機車的熱愛，許多維修機車的顧客見狀，便詢問是否有意收購自己手上的偉士牌機車，他從而萌生收藏老偉士牌車款的想法，開展老車收藏之路。

陳明德、陳鈺衡這對偉士牌機車行父子檔，在老車友之間傳為佳話。(攝影/曾信耀) 「上週末我才和朋友騎偉士牌去機遊，一路從旗山、內門到臺南玉井、北門、嘉義朴子、布袋。」陳明德說除了收藏，也經常與車友騎著偉士牌四處遊歷，已多次完成環島旅程，宛如現代版的不老騎士。

兒子陳鈺衡也在耳濡目染之下，跟隨父親維修機車的步伐，「偉士牌機車行父子檔」在車友之間傳為佳話。聊起偉士牌的歷史與各式車款，陳明德與兒子陳鈺衡一搭一唱，如數家珍。

「偉士牌曾與Armani、Dior等知名品牌聯名推出限量車款，也與創作歌手Justin Bieber合作發表特別版機車，甚至在2023年迪士尼100週年時推出極為罕見的米老鼠特仕版。」陳鈺衡更進一步透露，為慶祝品牌創立140週年，Piaggio集團於2024年在歐洲限量推出僅140台的紀念車款，而他們幸運中選，成為歐洲以外唯一擁有這台紀念車的收藏者。

陳鈺衡特別珍惜和自己人生第一台偉士牌的合影照片。翻開老相簿，每台收藏的偉士牌過往仍歷歷在目。(翻攝/曾信耀)

老車新技術 父子攜手修出默契

與偉士牌機車結緣超過半世紀的陳明德回憶，當年《羅馬假期》掀起全球對偉士牌的熱潮，這款機車成為浪漫與時尚的代表。1950至60年代，偉士牌機車甚至出現在嫁妝清單中，時至今日，它仍被視為二輪車中的精品。偏愛打檔車的陳明德，坐在自己最喜愛的VESPA VBB 150經典車上，因這款車圓潤的造型神似鴨子，臺灣車友便親暱地稱它為「鴨母車」，他笑說：「每個偉士牌愛好者都該擁有一台！」

陳明德說，VESPA VBB系列是偉士牌的國民車，當時為了配合百貨的婚紗展活動，還特意換裝成紫色，復古味十足。(攝影/曾信耀) 這台90 SS SUPER SPRINT在義大利原廠屬於賽車的車款，是陳鈺衡目前收藏偉士牌的最愛。(攝影/曾信耀) 在工作上，陳鈺衡則與父親恰好形成了互補的分工搭配。1998年是偉士牌技術演進的關鍵轉折點，當年四行程車款問世，他趁大學寒暑假返家時學習維修，同時掌握了新車所需的電腦檢修技術。從此，父親專攻經典老車，他則負責維修現代車款，兩代技術無縫接軌，形成父子默契十足的合作模式。

因為熱愛收藏維修偉士牌機車，讓陳明德、陳鈺衡父子倆有聊不完的話題。(攝影/曾信耀)

一輛偉士牌 兩代人不同的人生選擇

對陳明德而言，偉士牌不僅是一台機車，更是支撐家庭的力量。身為長子，小學畢業後的他在機車行當學徒，努力工作供弟弟們讀書，後來經營機車行時更是兢兢業業，從早上八點營業到晚上十一點，每月僅休一天，數十年如一日，成全別人也成就自己。

相較父親的勤奮不懈，兒子陳鈺衡展現Y世代追求工作與生活平衡的特質。他認為偉士牌早已超越代步工具，是一種文化象徵。「常有客人說我不像黑手，但為什麼機車師傅就一定要有黑手的刻板印象？」父子倆笑說，騎偉士牌就是拉風，不僅承載50、60年代的懷舊情懷，也因融合穿搭與品味，吸引愈來愈多年輕人成為忠實車迷，讓他們總有聊不完的話題。