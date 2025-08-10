我是男生 也是幼教師：用溫柔翻轉印象

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
陳嘉興老師親手設計教具，引導孩子從遊戲中學習。(攝影/Carter)
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/陳嘉興老師】

　　在許多人的印象中，「幼教老師」經常與女性畫上等號。然而，陳嘉興老師在這個領域已深耕十二年，他不僅親手設計教具、積極參與教學規劃，畢業於高雄師範大學性別教育研究所的他，更將性別平等的理念融入日常課程，成為打破刻板印象、實踐多元教育的重要推手。

專業幼教 不只是陪伴更是引導

　　「小朋友，今天誰想先來玩摺紙呢？」陳嘉興老師微笑著，開啟了一天充滿樂趣的教學日常。孩子們動動小手，透過摺紙、著色與拼圖等活動，培養專注力與手部的精細動作；又或者帶到戶外遊戲區，讓他們盡情奔跑、釋放活力，享受快樂的遊戲時光。

佈置學習區的角落空間不僅需要專業的幼教知識，更需要細膩的觀察力及對孩子發展需求的理解力。(圖片提供/陳嘉興老師)
　　「當孩子學習時，我們就像是他們的鷹架，適時提供支撐與鼓勵；當他們遇到困難時，我們給予恰到好處的協助，讓他們能夠一步步成長與突破。」陳嘉興這樣形容自己的角色。為此，他親自設計教具，例如「量詞挑戰卡」、「雪花片玩加法」等，讓孩子帶回家與家長互動，將學習延伸到家庭生活。他相信：「每個孩子的學習步調都不同，而我們的責任，是為他們鋪出一條可以自由探索的學習之路。」

幼稚園老師在班上扮演的不是命令者角色，而是如同「鷹架」般適時地提供支撐與鼓勵，引導孩子自主學習與成長。(攝影/Carter)
在性別窄巷中 走出自己的路

　　身為男性幼教老師，陳嘉興一路走來，經歷過不少被誤解的時刻。他曾多次被誤認為替代役、警衛，甚至是工友；更令人難過的是，有家長在得知孩子的班上有位男老師後，隔天便火速辦理轉學。談起這些經歷，他語氣中難掩一絲無奈：「你還不認識我，卻只因性別就拒絕孩子與我互動，真的很可惜。」

　　這樣的偏見，並不僅存於工作現場。早在學生時期申請實習時，陳嘉興就曾因為性別遭到婉拒。「怕家長有意見」這句話，他聽過不只一次，家長對生理照顧存有疑慮，陳嘉興採取「逐步建立信任」的方式因應，例如初期由女老師協助處理敏感性照護，等家長與他熟悉、建立信任後，他才慢慢接手相關工作。

陳嘉興設計的教具可選擇適合的難度，讓孩子依自己的節奏學習。(攝影/Carter)
　　幼教這條路雖充滿挑戰，陳嘉興始終未曾退縮。全國男性幼教老師不到1%，他與同儕組成支持群組，互相鼓勵、分享經驗。面對職場中的性別偏見，他選擇以行動堅守初心，相信終有一天，社會會看見男老師在幼教現場的獨特價值。

性別教育 是每天的功課

　　除了日常的教學與照顧，陳嘉興更積極將性別教育融入每一次互動中，他說：「有一次班上孩子們討論『同志可不可以結婚』這個話題，我沒有直接給出標準答案，而是引導孩子們各自表達觀點，並提醒他們，『你可以不喜歡，但不代表可以傷害別人。』」這句話成為那堂課的核心理念。他堅信，性別平等教育不應只是課堂上的知識，更應成為生活中的態度與習慣。

　　在這樣包容的氛圍下，班上一位來自同志家庭的小女孩，也開始能夠自在地介紹自己的家人：「這是我媽媽，這是我媽媽的女朋友。」陳嘉興說：「我不教孩子判斷對錯，而是教他們學會尊重。」他也希望孩子能看見，男老師不只是會搬重物、帶體能課，更可以溫柔細心地幫忙綁頭髮、一起串珠玩耍。他接著說：「越早建立這樣的認知，孩子未來就越能尊重多元與差異。」

懷疑與不安衝擊男性教職員在幼教圈的存在空間，陳嘉興尊重家長的不安，願意用時間來化解疑慮。(攝影/Carter)
每天的陪伴 種下性別平等的種子

　　在12年的教學生涯中，陳嘉興始終用行動回應外界的偏見。面對情緒張力較大的孩子，他設立了「心情區」，透過撕報紙、丟沙包等方式，幫助孩子釋放情緒，並在事後與孩子一起探討解決問題的方法。這樣細膩的理解與引導，不僅促使孩子逐步融入團體，也學會了彼此尊重與共處。

從教學到空間設計，陳嘉興都透過細膩的理解與實作，陪伴引導孩子尊重自己和他人。(圖片提供/陳嘉興老師)
對陳嘉興而言，每一天的教學不只是傳授知識，更在孩子心中播下平等與理解的種子。這份看似溫柔卻深具力量的付出，正悄悄改寫我們對教育與性別的認知與期待。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.08】

