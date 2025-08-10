快訊

港都巷弄裡的紳士基地！「避難所理髮廳」打造型男日常

聯合新聞網／ 高雄畫刊
創辦人David在高雄市文化中心旁巷弄打造「避難所理髮廳」，以英倫風格為男士們打造自信。（攝影/Carter）
【◎文/RH ◎攝影/Carter】

　　走進文化中心旁的靜謐巷弄，一間名「避難所理髮廳」的店面靜靜佇立。大面玻璃窗上手繪著金色復古字「SANCTUARY」，低調中自帶風格，像是倫敦街頭專為紳士型男打造的英式理髮廳。

　　創辦人David原本懷抱成為廚師的夢想，卻在求學期間因緣際會接觸美容美髮，從此走上一條截然不同的職人之路。在北部工作累積了十餘年的歷練後，他選擇回到故鄉高雄落地生根，開設當時少見的英式barbershop，打造一處專屬男性的理髮空間。

　　「避難所理髮廳」的店名靈感，來自他在一塊懷舊金屬牌上看到的標語：“A MAN'S HOME IS HIS CASTLE, BUT HIS GARAGE IS HIS SANCTUARY.”

　　對David來說，理髮廳就像是男人專屬的避風港，能短暫抽離日常、重新整頓自我的一方天地。

　　喜愛英倫紳士風的他，在歐洲旅行時深受當地barbershop的復古懷舊氣息與空間安排吸引；回到臺灣後，以英式風格為基調，選用黑白格子地板與紅色絨布，搭配深色木櫃經典鏡台，親手打造出兼具復古與質感的紳士基地——「避難所理髮廳」。由鬢角到鬍鬚，從髮線到氣味，每個細節都呈現出內斂鮮明的英倫品味。

　　店面選址也是David經過長時間觀察，最後決定落腳林泉街。他曾住在文化中心附近，熟悉這裡的生活節奏，也喜歡街區整體的異國風格，這樣的氣氛正符合他心中的理想條件，讓David打造的「避難所理髮廳」，不只是異國風充盈的剪髮修容店舖，更像一個重新梳理生活的起點。

　　高雄的大學生黃同學，為了準備北上的成果發表會，希望儀容看起來更俐落，再次走進「避難所理髮廳」。他說，以前剪髮總因覺得難以遇到真正適合自己的店而心懷忐忑。來到這裡，David像朋友一樣與他聊生活、觀察髮質與頭型，一起討論什麼造型最合適。「整理之後很滿意，整個人氣場都不一樣了。」黃同學語氣輕鬆，臉上的自信卻藏不住。

　　David以英倫紳士風打造的「避難所」，不僅是一間男士專屬的理髮廳，更是一種講究風格的生活方式。在高雄港都的街巷中，他為不同世代的男性剪出自信與風格，讓理髮成為日常中值得期待的片刻。

避難所理髮廳

地址：高雄市苓雅區林泉街38巷9弄2號

IG：SANCTUARY_Barber_Shop

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.08】

高雄畫刊

