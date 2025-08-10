榫卯傳承：木匠父子共築工藝美學

可實作多層、多隔間的櫃子等較進階的作品。(攝影/Carter) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

在高雄小港，有一間飄著木香的工作室——大匠座。蔡順河與蔡維仁父子，以一榫一卯接合木材，共築時光軌跡。除了木作教學，這裡也連結著跨世代的情感與生活哲學。

以木為名的人生旅程，父子攜手為大匠座注入了新的節奏與方向。(攝影/Carter)

一刀一鑿之間 刻劃生活的溫度

蔡順河出身木工世家，父親打造木製漁船，他自小便耳濡目染。然而，長大後選擇投入廣告與設計領域，直到一次工作上的機緣巧合，接觸到工藝製作，喚醒他對木工的記憶與情感。此後，他拜屏東科技大學黃俊傑教授為師，系統性學習木工技藝，並專注於講究榫卯工法的明式傢俱(特點為造形大方，結構單純簡練)，逐步踏上屬於自己的職人之路。

「榫卯，是一種不需使用釘子的傳統木工結構，僅靠榫頭與卯眼的精準咬合，就能組合出堅固耐用的家具。」蔡順河解釋。這種工法不僅環保且易於修復，更融合了手工精神與思維邏輯的，「榫卯不只是技術，它是一種生活態度，也是一種美感的追求。」

上圖：榫卯有鳩尾、粽角、圓榫等多種形式，可依用途自由組合，支撐起木作的穩固與優雅。下圖左為鳩尾榫(燕尾榫)； 下圖中為45度三缺榫；下圖右為八字插(方材丁字角接合)。(攝影/Carter) 工作室課程從60小時的基礎入門，到進階的榫卯實作訓練，吸引了來自各行各業的學員參與。蔡順河認為木工是結合技能與文化的實踐，重視學員的參與感和互動交流，課堂內氣氛和諧溫馨。

在他眼中，木工不只是技藝的表現，也是人與物之間的對話過程，更是一種生活哲學。而這段旅程，如今也迎來了同行者——他的兒子蔡維仁。起初，蔡維仁只是協助父親進行網路行銷，沒想到招生效果出奇地好，也讓他逐漸被木工的魅力吸引。如今的他已能獨立創作，作品曾於三義木雕博物館展出。

木作如橋 連結兩代的手與心

蔡維仁的加入，為課程注入了年輕的活力與數位優勢，也成為父親與學員之間溝通的橋樑。他與年輕學員們互動自然，許多問題經由他的轉化與敘述，更能釐清，也解除了世代間的隔閡。當然，父子二人也難免有觀念上的差異，尤其在節奏與時間感的拿捏上。然而，他們有一個共同信念——就是讓工作室延續並變得更好，觀念上的分歧，也在一同動手實作中慢慢磨合、找到平衡。

學員把木工當作他們療癒生活的方式。(攝影/Carter) 這份理念，同樣體現在他們對待學員的方式。蔡順河始終相信，教學是雙向的交流：「很多時候，學員一個不經意的小動作，讓我重新反思自己。」而蔡維仁則坦言，木工讓他的性格變得柔和許多：「原本性格中尖銳的部份，漸漸被這些溫潤的木頭包覆了。」除了教學，父子倆也共同接案實作，舉凡客製化的榫卯家具，或文創商品，皆有他們攜手打造的成果。他們相信，最具說服力的教學方式，就是身體力行、實際完成作品。

談起彼此，蔡順河語氣溫厚：「我不強求孩子成為誰，只希望他能清楚自己想成為什麼樣的人。既然選擇了，就要做到最好。」而蔡維仁則對父親不斷追求進步的精神深感佩服：「他是我很好的榜樣，我從他身上學到，不急著完成，而是問自己能不能再更好。」

榫與卯的結合，不僅是木構件間的扣合技術，更象徵著父與子之間無聲卻穩固的理解與信任。他們以雙手及歲月，將大匠座打造成一處讓人安心停靠的所在，讓人與工藝的關係，變得更加深遠而綿長。

