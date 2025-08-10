走進育兒現場 父職教育翻轉性別框架

【◎文/RH ◎攝影/Carter】

「當爸爸很容易，但要成為什麼樣的爸爸，可能需要更多的思考與學習。」

在傳統家庭分工中，父親多半被期待扮演經濟支柱，照顧與陪伴則長期被視為「母職」的責任。但真正的性別平權，不只是讓女性能自由追求職涯，也應鼓勵男性走進家庭，讓照顧不再受限於性別框架。

父子一起運動，是日常最放鬆的時刻。(攝影/Carter)

順應生命節奏 走進育兒現場

來自高雄的兩寶爸，同時也是高雄市全人教育家長協會理事的吳偉成，在孩子出生時，因妻子生產歷經波折，需要長時間休養，他便順勢接下主要照顧的角色，一邊細心照料妻子的身心，一邊呵護新生命的成長。這段轉變並非刻意安排，而是順著生命的節奏，自然而然走入育兒現場，用日常的陪伴實踐他對父職的理解與選擇。

父子三人合力完成拼圖，也拼出家的快樂時光。(攝影/Carter) 申請留職停薪後，吳偉成成為全職奶爸，陪伴孩子走過每一個成長階段。他經常和孩子一起玩桌遊、下棋、說故事，到公園玩耍、運動、放風箏或一起旅行。這些日常累積出親密與信任，也讓孩子從小感受到，父親不只是陪在身邊，更是一位能傾聽、能對話的朋友，甚至連那些敏感私密的話題，也都能自在分享。

在家打造各種環境與孩子互動玩樂，讓生活充滿想像與樂趣。(攝影/Carter)

打破偏見 讓家庭分工回到真實需要

作為主要照顧者，吳偉成也曾面對來自社會的不同聲音。有女性長者曾稱讚他是「好男人」，也有人質疑：「靠太太養，不太好吧？」甚至在求職面試時被問：「太太薪水比你高，會不會介意？」這些話語，無不反映出社會對性別角色的既定想像。對此，他表示：「我從來沒想過翻轉性別角色，但我覺得家裡的事情就是全家的事情，誰的條件和能力適合承擔哪個工作和角色，就由那個人去做。」

親子桌遊同樂時光，孩子也能專注思考，從桌遊中培養邏輯力。(攝影/Carter)

字句之間 都是孩子愛的回應

每天的陪伴，在孩子心中悄悄烙下溫暖的印記。吳偉成說，孩子曾在幼兒園時親手織圍巾送他，小學四年級時寫下《給爸爸的一封信》，字裡行間滿是感謝與幸福的回憶。他們還攜手完成「生活中的偏見與歧視」的專題研究，一同探索、討論、成長，這些回饋與笑容，都是這段父職旅程中最深的感動。

親子共讀的過程中，不只能獲得新知，也是在日常中慢慢累積溫暖的陪伴。(攝影/Carter)

成長路上 陪孩子認識自己

隨著孩子漸漸長大，開始對身體產生好奇，他選擇不迴避、不簡化，而是以平常心陪伴探索。長時間的相處建立起親密與信任，也讓他思考如何談論「身體」與「性」。除了在日常生活中自然引導，他也運用性別翻翻書與性教育桌遊作為媒介，例如卡牌設計的性教育遊戲，透過自然、不刻意的方式引導，讓孩子在沒有壓力與距離感的情境中，認識身體、理解性與生理知識，進而建立身體界線、自我尊重與情感理解。

育兒不是孤島 而是彼此依靠

「我覺得自己還有很多地方要學，還在持續練習怎麼當一個好家長。」吳偉成坦言。談起育兒心得，他分享：「對某些家庭而言，繪本和書籍可能是奢侈品，但其實只要善用圖書館等公共資源，不僅能讓孩子學會共享與守時，也能幫助家長走出家門接觸人群，避免陷入育兒的孤島。」吳偉成說，爸爸不一定要「主內」，但至少應該要參與家庭照顧，減輕另一半的負擔，建立彼此都能安心依靠的日常生活。

育兒是彼此的承擔與陪伴，透過平等分工，陪伴孩子走過成長的每一步。(攝影/Carter)

家的溫度 從陪伴開始

談及如何打破「男主外、女主內」的家庭分工，吳偉成認為，不論身處什麼樣的職場位置或社會角色，都不該忽略「父職」這個身份。他強調，應該放下對傳統陽剛角色的執著，回歸到作為家長與伴侶的本質立場，在家人需要時，給予能力所及的照顧與陪伴。這樣的身影，才是親職最真實的模樣，且唯有親自投入、真實參與，才能真正體會親職歷程中的酸甜苦辣與深刻情感。

吳偉成深信，一個家不只是靠經濟撐起來，更需要情感與心理的交融，才能擁有屬於這個家的溫度與味道。「陪伴，是無法用金錢衡量的。」這句話，道出他溫柔而堅定的父職信念，也回到育兒最初的本質。