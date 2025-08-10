快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

甜食比起司還惡夢！研究曝晚餐後吃的食物可能影響你的夢境

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

本土奶油做料理 清香風味傳心意

聯合新聞網／ 高雄畫刊
19號原森奶油於2020、2021年獲比利時ITI國際風味評鑑大賽一星獎章。(攝影/Carter)
19號原森奶油於2020、2021年獲比利時ITI國際風味評鑑大賽一星獎章。(攝影/Carter)

今年父親節不妨親自下廚，端出幾道爸爸最愛的家常菜，把餐桌變成最溫暖動人的告白現場。(攝影/Carter)
今年父親節不妨親自下廚，端出幾道爸爸最愛的家常菜，把餐桌變成最溫暖動人的告白現場。(攝影/Carter)
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/19號原森奶油】

　　炒菜、煎魚或抹麵包，無論是料理的第一步，還是最後的點綴，餐桌上那小小一塊看似平凡奶油，不只是許多美味的起點，對19號原森奶油來說， 奶油更承載著一群人對土地、品質與風味的堅持與理想。

從食安意識出發 孕育19號原森奶油新生

　　隨著食安意識與飲食健康抬頭，越來越多人開始注重食材的來源與製作過程，尤其對於油品的安全性更為關注。創業團隊在一次同學聚會的閒聊中，大家忽然有了共鳴——如果市場上的油品令人擔憂，那不如自己動手做，從源頭開始，打造出值得信賴的產品。

19號原森奶油藏著5個高雄囡仔對土地的熱情與對飲食安全的堅持。左/業務經理林依寰、右/董事長林廣成。(攝影/Carter)
19號原森奶油藏著5個高雄囡仔對土地的熱情與對飲食安全的堅持。左/業務經理林依寰、右/董事長林廣成。(攝影/Carter)
　　董事長林廣成分享：「我們原本想做豬油，但在檢視原物料時，驚訝地發現臺灣居然沒有自己的奶油，幾乎全靠進口。」這項發現改變了他們的創業方向，也開啟一段發酵奶油工廠的創業故事。

　　這五人創業團隊涵蓋食品、品保、建廠、財務與機械工程等專業，彼此互補，剛好拼湊出一條完整的製造鏈。業務經理林依寰說：「我們就像齒輪般緊密合作，花了3年籌備，終於在2017年迎來第一塊奶油的誕生。」而研發成功的那天，恰巧是19號，於是這日期也成為產品的名字——「19號」原森奶油。

用臺灣乳源說出自己的風味

　　林廣成說：「我們的奶油吃起來清香，不會搶味，能凸顯食材本身的美味，這是市售進口奶油較少見的特色。」他說，19號原森奶油從乳源到製程，全程堅持使用臺灣出產的原料，在發酵技術上則採歐洲傳統，雖然費時費工，卻能讓奶香自然釋放，質地細膩滑順。

無論是料理的第一步，還是最後的點綴，奶油看似平凡，卻是許多美味的起點。(圖片提供/19號原森奶油)
無論是料理的第一步，還是最後的點綴，奶油看似平凡，卻是許多美味的起點。(圖片提供/19號原森奶油)
　　此外，製程中剩餘的液態部分則被研發成另一款特色產品「奶油乳酪」，同樣選用百分百國產乳源，並獲得潔淨標章認證，真正實現不浪費一滴奶的理念。

　　一塊奶油開始，逐步延伸出多元產品。林廣成語氣堅定地說：「我們希望透過品牌，讓大家看見臺灣酪農的實力。」從高雄出發的19號，憑藉品質逐漸打出名號後，並獲得米其林綠星餐廳如「THOMAS CHIEN Restaurant」與「方蒔the Front House」的青睞，成為高級餐廳使用食材。除了專業通路，它也悄悄走進日常，像是連鎖賣場中的奶油餐包與千層吐司皆有使用；一般家庭則可於烘焙材料行或量販店購買。

19號原森奶油風味清爽不油膩，深受烘焙甜點師的喜愛。(圖片提供/19號原森奶油)
19號原森奶油風味清爽不油膩，深受烘焙甜點師的喜愛。(圖片提供/19號原森奶油)

用奶油傳遞心意

　　父親節將至，業務經理林依寰特別分享兩道以19號原森奶油烹調，簡單又充滿誠意的料理。今年不妨親手下廚，讓餐桌成為最溫馨的告白現場吧！

巴斯克蛋糕。(圖片提供/19號原森奶油)
巴斯克蛋糕。(圖片提供/19號原森奶油)
巴斯克蛋糕

食材（6吋一顆）：

19號軟質鮮奶油乳酪300g、細砂糖85g、雞蛋100g、19號純生鮮奶油160g、玉米粉6g

巴斯克蛋糕食材。(攝影/Carter)
巴斯克蛋糕食材。(攝影/Carter)
巴斯克蛋糕製作步驟。(攝影/Carter)
巴斯克蛋糕製作步驟。(攝影/Carter)
料理步驟：

1、玉米粉過篩備用，乳酪與糖攪拌均勻。

2、分次加入雞蛋、玉米粉、鮮奶油，拌至滑順無顆粒。

3、麵糊過篩，模具內鋪上烘焙紙，倒入麵糊後，冷藏或冷凍30分鐘。

4、烤箱預熱至220°C，烘烤25～30分鐘，表面呈焦糖色即可。

TIPS：

• 玉米粉可讓蛋糕質地濕潤柔軟；若改用低筋麵粉，則較接近傳統風味。

• 冷藏麵糊有助於消除氣泡，讓烘烤後蛋糕表面更平滑。

大蒜風味奶油蝦。(攝影/Carter)
大蒜風味奶油蝦。(攝影/Carter)
大蒜風味奶油蝦

食材（三人份）：

帶殼白蝦8～10隻、19號發酵無鹽奶油30g、19號純生鮮奶油150g、蒜末適量、蔥花少許、橄欖油或食用油適量、胡椒1茶匙、鹽2茶匙、水3湯匙、辣椒粉或唐辛子少許（不吃辣可省略）

大蒜風味奶油蝦食材。(攝影/Carter)
大蒜風味奶油蝦食材。(攝影/Carter)
大蒜風味奶油蝦製作步驟。(攝影/Carter)
大蒜風味奶油蝦製作步驟。(攝影/Carter)
料理步驟：

1、白蝦修剪蝦鬚、蝦頭，開背去腸泥。

2、橄欖油熱鍋，煎蝦至七分熟，取出備用。

3、保留鍋中蝦油，熄火後以餘溫融化奶油。

4、開中小火加入一半蒜末炒香，接著倒入鮮奶油與水，煮至醬汁濃稠。

5、加入鹽、胡椒與辣椒粉調味，蝦子回鍋翻炒收汁，再加入剩下的蒜末提香。

6、起鍋擺盤，淋上剩餘醬汁，撒上蔥花即可上桌。

TIPS：

• 若使用的鍋具容易沾黏，可在蝦子表面薄沾一層麵粉。

• 奶油若以高溫加熱，容易焦黑，影響風味亦不利健康。

• 收汁不必完全煮乾，保留部分醬汁可用來蘸麵包享用。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.08】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

「爆漿餐包」吃哪家？超商美食遇強則強 2款餐包「經典奶油、茉香綠茶」口感、售價一次看

有助促進認知健康 新研究建議多吃10種食物降低失智風險

週日限定吃爆！ 台北美福早餐升級「嘆早茶」30道港點登場 四大天王、奶油焗白菜必點快衝

200道料理無限吃！饗賓最新「URBAN PARADISE」開箱 首月假日全滿

相關新聞

他們的故事

暑假是親情飽滿的時刻。在這充滿陽光的日子，讓我們獻上最深的祝福，致敬生命中所有扮演父親角色的人──父親節快樂。

冰友開吃！2025「大港閱冰」冰品嘉年華

炎炎夏日，對抗酷暑的最佳武器，莫過於來一口透心涼的冰品！一年一度的「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16日至17日盛大登場，近40家特色冰品店家與逾10間美食餐車齊聚新濱・駅前，從日系雪花冰、傳統紅豆冰、花生捲冰淇淋及義式冰淇淋等，將高雄最具代表性的在地風味一網打盡，現場還有美食市集、走讀旅行與限量「禮冰券」發送等豐富活動，邀你感受舌尖清涼，冰鎮整個夏天！

父子攜手 再現昔日港都偉士牌風華

距離三鳳中街約300公尺的中華二路上，有一家與眾不同的機車行，門前一字排開的全是經典偉士牌機車。店主人陳明德與兒子陳鈺衡熱愛收藏偉士牌機車，將年久失修的老車細心整修、重新烤漆，讓這些經典機車重生，續寫未來的新篇章。

我是男生 也是幼教師：用溫柔翻轉印象

在許多人的印象中，「幼教老師」經常與女性畫上等號。然而，陳嘉興老師在這個領域已深耕十二年，他不僅親手設計教具、積極參與教學規劃，畢業於高雄師範大學性別教育研究所的他，更將性別平等的理念融入日常課程，成為打破刻板印象、實踐多元教育的重要推手。

港都巷弄裡的紳士基地！「避難所理髮廳」打造型男日常

走進文化中心旁的靜謐巷弄，一間名「避難所理髮廳」的店面靜靜佇立。大面玻璃窗上手繪著金色復古字「SANCTUARY」，低調中自帶風格，像是倫敦街頭專為紳士型男打造的英式理髮廳。

榫卯傳承：木匠父子共築工藝美學

在高雄小港，有一間飄著木香的工作室——大匠座。蔡順河與蔡維仁父子，以一榫一卯接合木材，共築時光軌跡。除了木作教學，這裡也連結著跨世代的情感與生活哲學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。