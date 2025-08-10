本土奶油做料理 清香風味傳心意

今年父親節不妨親自下廚，端出幾道爸爸最愛的家常菜，把餐桌變成最溫暖動人的告白現場。(攝影/Carter) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/19號原森奶油】

炒菜、煎魚或抹麵包，無論是料理的第一步，還是最後的點綴，餐桌上那小小一塊看似平凡奶油，不只是許多美味的起點，對19號原森奶油來說， 奶油更承載著一群人對土地、品質與風味的堅持與理想。

從食安意識出發 孕育19號原森奶油新生

隨著食安意識與飲食健康抬頭，越來越多人開始注重食材的來源與製作過程，尤其對於油品的安全性更為關注。創業團隊在一次同學聚會的閒聊中，大家忽然有了共鳴——如果市場上的油品令人擔憂，那不如自己動手做，從源頭開始，打造出值得信賴的產品。

19號原森奶油藏著5個高雄囡仔對土地的熱情與對飲食安全的堅持。左/業務經理林依寰、右/董事長林廣成。(攝影/Carter) 董事長林廣成分享：「我們原本想做豬油，但在檢視原物料時，驚訝地發現臺灣居然沒有自己的奶油，幾乎全靠進口。」這項發現改變了他們的創業方向，也開啟一段發酵奶油工廠的創業故事。

這五人創業團隊涵蓋食品、品保、建廠、財務與機械工程等專業，彼此互補，剛好拼湊出一條完整的製造鏈。業務經理林依寰說：「我們就像齒輪般緊密合作，花了3年籌備，終於在2017年迎來第一塊奶油的誕生。」而研發成功的那天，恰巧是19號，於是這日期也成為產品的名字——「19號」原森奶油。

用臺灣乳源說出自己的風味

林廣成說：「我們的奶油吃起來清香，不會搶味，能凸顯食材本身的美味，這是市售進口奶油較少見的特色。」他說，19號原森奶油從乳源到製程，全程堅持使用臺灣出產的原料，在發酵技術上則採歐洲傳統，雖然費時費工，卻能讓奶香自然釋放，質地細膩滑順。

無論是料理的第一步，還是最後的點綴，奶油看似平凡，卻是許多美味的起點。(圖片提供/19號原森奶油) 此外，製程中剩餘的液態部分則被研發成另一款特色產品「奶油乳酪」，同樣選用百分百國產乳源，並獲得潔淨標章認證，真正實現不浪費一滴奶的理念。

一塊奶油開始，逐步延伸出多元產品。林廣成語氣堅定地說：「我們希望透過品牌，讓大家看見臺灣酪農的實力。」從高雄出發的19號，憑藉品質逐漸打出名號後，並獲得米其林綠星餐廳如「THOMAS CHIEN Restaurant」與「方蒔the Front House」的青睞，成為高級餐廳使用食材。除了專業通路，它也悄悄走進日常，像是連鎖賣場中的奶油餐包與千層吐司皆有使用；一般家庭則可於烘焙材料行或量販店購買。

19號原森奶油風味清爽不油膩，深受烘焙甜點師的喜愛。(圖片提供/19號原森奶油)

用奶油傳遞心意

父親節將至，業務經理林依寰特別分享兩道以19號原森奶油烹調，簡單又充滿誠意的料理。今年不妨親手下廚，讓餐桌成為最溫馨的告白現場吧！

巴斯克蛋糕。(圖片提供/19號原森奶油) 巴斯克蛋糕

食材（6吋一顆）：

19號軟質鮮奶油乳酪300g、細砂糖85g、雞蛋100g、19號純生鮮奶油160g、玉米粉6g

巴斯克蛋糕食材。(攝影/Carter) 巴斯克蛋糕製作步驟。(攝影/Carter) 料理步驟：

1、玉米粉過篩備用，乳酪與糖攪拌均勻。

2、分次加入雞蛋、玉米粉、鮮奶油，拌至滑順無顆粒。

3、麵糊過篩，模具內鋪上烘焙紙，倒入麵糊後，冷藏或冷凍30分鐘。

4、烤箱預熱至220°C，烘烤25～30分鐘，表面呈焦糖色即可。

TIPS：

• 玉米粉可讓蛋糕質地濕潤柔軟；若改用低筋麵粉，則較接近傳統風味。

• 冷藏麵糊有助於消除氣泡，讓烘烤後蛋糕表面更平滑。

大蒜風味奶油蝦。(攝影/Carter) 大蒜風味奶油蝦

食材（三人份）：

帶殼白蝦8～10隻、19號發酵無鹽奶油30g、19號純生鮮奶油150g、蒜末適量、蔥花少許、橄欖油或食用油適量、胡椒1茶匙、鹽2茶匙、水3湯匙、辣椒粉或唐辛子少許（不吃辣可省略）

大蒜風味奶油蝦食材。(攝影/Carter) 大蒜風味奶油蝦製作步驟。(攝影/Carter) 料理步驟：

1、白蝦修剪蝦鬚、蝦頭，開背去腸泥。

2、橄欖油熱鍋，煎蝦至七分熟，取出備用。

3、保留鍋中蝦油，熄火後以餘溫融化奶油。

4、開中小火加入一半蒜末炒香，接著倒入鮮奶油與水，煮至醬汁濃稠。

5、加入鹽、胡椒與辣椒粉調味，蝦子回鍋翻炒收汁，再加入剩下的蒜末提香。

6、起鍋擺盤，淋上剩餘醬汁，撒上蔥花即可上桌。

TIPS：

• 若使用的鍋具容易沾黏，可在蝦子表面薄沾一層麵粉。

• 奶油若以高溫加熱，容易焦黑，影響風味亦不利健康。

• 收汁不必完全煮乾，保留部分醬汁可用來蘸麵包享用。