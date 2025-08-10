腳踏傳統 傘舞新生──呂柏達薪火相傳涼傘藝陣

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/呂柏達】

神尊出巡的神轎旁，涼傘首挺立如松，一把高過身軀的涼傘迎風轉動，為神明護駕。繡著華麗圖案的涼傘，又稱「娘傘」，自古便在廟會迎神、遶境儀式中擔任要角，不僅扮演神明御前護衛的角色，也象徵鎮煞除厄、驅邪避凶。

涼傘於神明出巡、進香時在神轎前方引路，除為神明護駕，也有鎮煞、行儀的功能。(圖片提供/呂柏達) 曾一度沉寂的涼傘藝陣，在高雄藝師呂柏達的推動下，展開一場文化復興。他融合武術、美學與信仰禮制，為古老技藝注入新生命，在現代舞台上再度閃耀。

2025年世界壯年運動會開幕典禮上，呂柏達率領涼傘團，以氣勢磅礡的「踏涼傘」藝陣登場。他手轉涼傘、腳跨馬步，虎虎生風地遊走於舞台之間，融合傳統陣法、武術動作與藝術美感，在來自世界各地的選手與嘉賓面前呈現一場前所未見的文化展演。

神明出巡時，涼傘首需逆、順時針交互轉動涼傘，象徵天地運行、生生不息。(圖片提供/呂柏達) 涼傘常見於迎神賽會與遶境儀式中，是負責護衛神尊、迎送行禮的先鋒，在民間也有鎮煞除厄、驅邪避凶的意涵。「傳說中，涼傘是玉皇大帝欽賜九天玄女的法器之一，曾協助黃帝擊敗蚩尤。」呂柏達指著手中的涼傘解說。神明出巡時，涼傘首需逆、順時針交互轉動涼傘，象徵天地運行、生生不息；而當兩尊神轎交會，則踩出「七星步」互致敬意，雙方透過「踏腳步」禮尚往來，藉此展示技藝，場面十份精彩。

涼傘的設計蘊藏豐富文化內涵，外型為圓筒狀的涼傘，頂端紅色葫蘆有陣煞意涵，並繫有兩條劍帶。傘蓋上方繡有神祇或宮廟名號，中間為龍鳳呈祥或八仙獻瑞等圖案，下緣飾以流蘇，設計極為華麗精美。作為神明法器，傘架以木質製作最佳，上有16根傘骨呼應八卦，象徵布陣驅邪鎮煞。

然而，隨著時代變遷與傳承斷層，許多廟會不再設置涼傘陣，甚至以推車代替傘首，讓呂柏達感到惋惜。「這是神明的儀仗，怎能坐在車上？」出於不捨，他決定挺身而出，走上振興涼傘文化的道路。

呂柏達融合武術、美學與信仰禮制，發展出極具地方特色的涼傘藝陣。（攝影/李瑰嫻） 他師承澎湖名師莊萬枝，起初擔任高雄市苓雅區高東天后宮的涼傘首，之後獲得大師呂隱臥提點指導。多年淬煉後，呂柏達揉合廣東武術身法、個人武學底蘊與在地信仰，在高雄發展出「形、氣、神合一」的獨門流派。他說：「踏涼傘不是表演，而是身心合一的修行。一傘在手，一步定天下。」

「一拿起涼傘，就像站上神明的肩膀，整個廟埕彷彿化作一人，氣勢如君臨天下。」這套行雲流水，氣宇軒昂的踏涼傘儀式，吸引不少人前來拜師學藝。為傳承技藝，呂柏達建立嚴謹的師徒制度，弟子須正式拜師，並接受為期一年的三階段訓練，通過後方能取得合格證書。平日也走入校園推廣，讓文化向下扎根，並獲高雄市政府文化局登錄為文化資產 「踏涼傘」保存者

有鑒於涼傘製作式微，呂柏達自己學習揣摩，製作精美的傳統涼傘。（攝影/李瑰嫻） 但傳承路上仍困難重重，其中最棘手的，莫過於最重要的涼傘，面臨無人製作的窘境。呂柏達感慨市面上多數傘骨為鐵製，既沉重又缺乏靈性與韻味。呂柏達堅持：「涼傘要能除穢驅邪，材質跟工法都不能妥協。」為了守住傳統，他索性親自學做涼傘。從選木、削骨，每個環節都自己摸索實作。他笑說：「沒人做，只好自己來。」如今，自家車庫已變身為涼傘工作室，牆上掛滿傘骨與工具，成為另一處技藝傳承的現場。

呂柏達率團演出，讓涼傘藝陣由廟埕文化躍升為跨界的表演藝術。(圖片提供/呂柏達) 自2014年創立「呂柏達涼傘團」以來，呂柏達率團足跡遍及全臺，連年受邀參加佛光山「世界神明聯誼會」演出，並登上世界壯年運動會開幕舞台。涼傘藝陣不再只是廟埕文化，而是躍升為跨界的表演藝術。當傘花旋舞、步伐穩健，全場屏息以待，呂柏達以身作傘，為傳統撐起一片未來。