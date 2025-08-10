一站式運動生活新風尚 岡山運動中心全面啟用

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/舞動陽光】

日前正式啟用的岡山運動中心坐落在綠意盎然的文化園區內，鄰近捷運紅線岡山高醫站、藝文場館與熱鬧商圈，串聯生活與健康的每一刻。場館內設有25公尺室內溫水游泳池與專業健身設備，同時開設多元運動課程，無論是平日下班或是週末出遊，皆可輕鬆搭捷運前來，展開屬於你的活力日常。

岡山運動中心是全臺首座設於文化園區的運動中心，鄰近藝文場館與商業空間。(攝影/李瑰嫻) 高雄市政府斥資5.3億元，歷時三年興建，將岡山運動中心打造成結合運動、設計與文化的健康新地標。建築外觀以如飛機展翼般的弧形屋頂，搭配鏤空外牆與雙院落廣場，呼應當地空軍基地歷史背景，並融入岡山獨具特色的「籃籗會」竹編工藝。這座富含地方精神的建築成為視覺焦點，傳遞運動與在地生活融合的願景。

25公尺、7水道的室內游泳池，附有烤箱及蒸氣室等設備，深受民眾歡迎。(攝影/李瑰嫻)

滿足全年齡層需求 規劃多元的運動設施

場館一樓設有25公尺、七水道的室內溫水游泳池，搭配蒸氣室、烤箱、冷熱水池與SPA療癒區，並貼心設有無障礙斜坡，讓身障者也能輕鬆、安全使用。三間多功能教室提供TRX、有氧舞蹈、Zumba與空中瑜珈等豐富課程，亦可依團體需求量身打造專屬方案。

綜合球館採用的是懸浮楓木地板，擁有更好的彈力和摩擦力，可進行籃球、羽球等多項運動。(攝影/李瑰嫻) 綜合球館結合羽球場與籃球場，每逢假日總是熱鬧非凡，不少親子和朋友相約組隊，在嶄新場館裡盡情釋放體力、暢快運動。體適能中心橫跨一、二樓，佔地超過200坪的空間內配備全新跑步機、飛輪與多款重訓設備，只需50元起的銅板價，即可享受專業級運動環境。每天上午八點至十點，更特別規劃「樂齡活力時段」，吸引長者前來鍛鍊肌力。

室內溫水游泳池結合多樣化的課程，滿足不同程度的使用者。(攝影/李瑰嫻) 「以前為了游泳還得跑到市區，現在走路10分鐘就到了，游完還能做蒸氣SPA，超舒服！」剛從泳池上岸的張阿姨笑著說。除了一般的使用者，營運團隊「舞動陽光」也針對暑期開設多樣游泳課程，吸引許多學童參加。家長等候時，除了在座位區陪伴，也能到一樓的咖啡廳，悠閒享受午後時光。

中心設施包含多款重訓器材，打造專業級的運動環境。(攝影/李瑰嫻) 體適能中心提供多元設施，滿足不同年齡與運動強度的需求，現場也有健身教練提供指導，幫助學員調整姿勢與動作。一樓的團體教室開設空中瑜珈課程，學員們在教練引導下懸吊翻轉，從不同角度伸展身體，透過大片落地窗望向園區綠意，運動的同時也彷彿與自然共舞。

岡山運動中心打造結合文化與商業的一站式運動新場域。(攝影/李瑰嫻) 岡山運動中心緊鄰岡山文化中心、皮影戲館與圖書館，民眾在此健身時，也能欣賞展演、休閒放鬆，讓運動成為生活節奏，而非特定行程。營運主任趙永順表示：「我們希望建築不僅延續在地文化精神，更讓岡山市民能輕鬆自在地走進這裡，享受運動的樂趣。」岡山運動中心邀請大家一起開啟樂活日常，讓運動真正融入生活。

高雄市岡山運動中心

地址：高雄市岡山區中山南路169號

電話：（07）625-0666