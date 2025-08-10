維修替代丟棄 減碳生活新STYLE

【◎文/Winnie ◎攝影/曾信耀】

壞掉的家電、報廢的木質家具與課桌椅，真的只能丟掉嗎？高雄市政府環保局透過成立「維修志工隊」，協助民眾檢修家電物品，希望透過推廣「惜物再生」理念，讓這些家電物品可以重生，延長其使用壽命；環保局也透過左營及梓官二座木工廠回收巨大廢棄物木材，經師傅巧手重生為實用的二手家具。隨著「維修代替丟棄」的低碳生活理念持續推廣，民眾參與愈加踴躍，環保行動逐漸落實於日常生活中。

高雄維修志工隊今年規劃辦理家電與玩具維修服務共26場次，每人限檢修一件，現場維修數量有限，務必要把握機會。(攝影/曾信耀) 週末來到南鳳山區清潔隊的高雄寶殿資源循環展示館，正逢高雄維修志工隊舉辦小家電與玩具檢修活動，現場宛如熱鬧的跳蚤市集。民眾抱著小型家電趕來，深怕錯過名額，果然活動開始不到一小時，受理檢修件數便已額滿。

環保局自108年起推動「以修代買」理念，並於113年正式成立「維修志工隊」，結合各區清潔隊與民間志工資源，每月規劃1至3場小家電檢修服務。除高雄寶殿南鳳山館外，今年更新增楠梓家具展示館為服務據點。

擁有30多年家電維修資歷的鍾尚彣，除了幫民眾檢修家電，也會教導基本保養技巧，延長家電壽命。(攝影/曾信耀)

家電馬蓋先、玩具醫生出手相救

「你的電鍋平常用來煮什麼？」環保局維修志工鍾尚彣一邊檢修民眾送來的大同電鍋，一邊簡短詢問使用習慣。環保局表示，檢修項目以電扇、電鍋、吹風機、快煮壺、烤箱、微波爐等小型家電為主，玩具則以電子類產品為主，如電子鋼琴與益智學習玩具等。儘管活動時間有限，志工仍努力在短時間內找出問題並修復，同時教導民眾簡單的保養技巧，以延長使用壽命。

有30多年維修經驗的鍾尚彣，經手過無數家電。他笑稱自己像馬蓋先，特別需要臨場反應能力。例如曾遇到收音機天線斷裂，他靈機一動，用彈簧替代天線，讓收音機恢復功能。特別是在偏鄉地區提供維修服務時，有些村落連五金行都沒有，更需要巧妙運用現有的材料完成維修。

暱稱「蘇爸」的玩具醫生蘇顯榮表示，相較家電維修，玩具雖然物件小，但種類太多，維修複雜度也更高。(攝影/曾信耀) 此時，另一邊傳來孩子們的笑聲。已退休的資深電子工程師，現為維修志工的蘇顯榮正在進行玩具修復，孩子們親切地叫他「玩具醫生」，他也因此創立「蘇爸玩具醫院」粉絲專頁。他回憶一個特別的案例，一位女孩因父母離異，特別珍惜父親買的旋轉玩具。當玩具修好，再次發出熟悉的聲響時，她紅了眼眶。「修復的不只是玩具，也是她的童年回憶。」蘇顯榮說。

高雄維修志工隊熱烈招募中，對小家電與玩具維修有熱忱的民眾，歡迎一起來加入實踐循環經濟。(攝影/曾信耀)

二手家具實踐循環經濟

環保局位於左營的巨大廢棄物再生廠成立至今已17年，後又再設立梓官木工廠，隨著專業木工加入與經驗累積，不僅改善回收流程，也提升再生家具品質。這些再生家具近年來能見度與接受度日漸提升，深獲好評。

家具回收後，先經過初步篩選、清潔與結構檢測，確認可維修再利用之後，則會由木工師傅進行修護、打磨、上漆等流程進行改造。(攝影/曾信耀) 木工廠師傅們各具匠藝，不僅功底紮實，還將現代設計元素融入回收家具製作中，如衣櫃、櫥櫃、電視櫃、床組、桌椅等，打造出符合現代生活美學的作品。剩餘木料則創作成小板凳、木玩具、花架等手工藝品；無法再利用的木材則做為焚化爐替代燃料，實踐廢棄物減量精神。

環保局分別在左營與梓官設立木工廠，也引進新的工藝技術，由專業木工師傅打造再生家具。(攝影/曾信耀) 隨著環保意識提升，選購二手家具已成為實踐低碳生活的選擇。有民眾喜愛復古風，也有人重視家具的實用性與價格實惠，另外木工廠也有整修過的二手腳踏車，同樣受到消費者青睞。

木工師傅利用剩料創作門片、木玩具等創意木工，充滿巧思。(攝影/曾信耀) 木工師傅將設計語彙注入復古風二手家具中，在展售會上特別搶手。(攝影/曾信耀) 環保局推動的二手家具販售，以及高雄維修志工隊的小家電與玩具檢修服務，皆持續進行中，歡迎市民踴躍參與。相關資訊可至環保局官網，或臉書粉專「樂活綠高雄 資源回收好康報」查詢。

環保局二手家具販售每月開放民眾選購時間，可至環保局二手家具販售網站查詢。(攝影/曾信耀) 二手家具販售時間地點

FB：樂活綠高雄 資源回收好康報