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臺灣首支女子職業足球隊 由高雄邁向國際

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄先鋒女子足球隊勇奪2025全國總統盃足球錦標賽女子組冠軍。(圖片提供/高雄先鋒女子足球隊)
高雄先鋒女子足球隊勇奪2025全國總統盃足球錦標賽女子組冠軍。(圖片提供/高雄先鋒女子足球隊)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄先鋒女子足球隊】

　　高雄在職業運動領域中，除了籃球與棒球已有具代表性的隊伍外，去（2024）年更迎來臺灣首支女子職業足球隊——「高雄先鋒女子足球隊（高雄 Attackers FC）」的誕生。該隊不僅勇奪2024年第11屆台灣木蘭女子足球聯賽冠軍，締造隊史首冠與高雄足球的重要里程碑，今年更在2025年全國總統盃足球錦標賽中奪得女子組冠軍， 並將參加亞足聯女子冠軍聯賽，展現高雄女力於足球領域中的卓越突破與非凡成就。

高雄先鋒女子足球隊勇奪2025全國總統盃足球錦標賽女子組冠軍。(圖片提供/高雄先鋒女子足球隊)
高雄先鋒女子足球隊勇奪2025全國總統盃足球錦標賽女子組冠軍。(圖片提供/高雄先鋒女子足球隊)

西班牙新教頭領軍 展現精湛球風

　　高雄先鋒女子足球隊積極備戰各項賽事，今年三月與中華臺北女子足球代表隊進行了一場友誼賽。比賽中，觀眾多次目睹球員在中場精準策動攻勢，展現出高超的盤帶技巧，迅速將球傳遞給隊友，為前鋒創造破門和角球機會。即便是友誼賽，場上的選手依然全力以赴，90分鐘的比賽過程中充滿張力，從未冷場。

女足球員在場上爭搶頭錘，展現出無比熱情與活力。(攝影/Carter)
女足球員在場上爭搶頭錘，展現出無比熱情與活力。(攝影/Carter)
　　為提升球隊競爭力，今年二月由來自西班牙、擁有豐富國際執教經驗的JOSE LUIS ROJAS，接任高雄先鋒女子足球隊總教練一職。JOSE LUIS ROJAS表示，短短一個多月的時間內，無論是戰術執行還是球員的心理素質，都有顯著的進步。他強調，除了強化球員的心理素質，培養贏家心態，以及提升臺灣選手在體能與對抗上的優勢外，最重要的是塑造球隊的風格；即使在比賽中失球，球隊也應該立即重啟進攻，持續爭奪球權，掌控比賽節奏。「這正是西班牙足球的精髓，也是我希望能傳授給球員，並幫助建立這支球隊的特色。」

高雄先鋒女子足球隊新任總教練JOSE LUIS ROJAS執教經驗豐富，從馬德里女子足球俱樂部（Madrid Club de Fútbol Femenino）到沙烏地阿拉伯甲級聯賽的職業球隊（Al-Hmmah SC），也曾任職西班牙皇家足球協會教練講師（Royal Spanish Football Federation）。(攝影/Carter)
高雄先鋒女子足球隊新任總教練JOSE LUIS ROJAS執教經驗豐富，從馬德里女子足球俱樂部（Madrid Club de Fútbol Femenino）到沙烏地阿拉伯甲級聯賽的職業球隊（Al-Hmmah SC），也曾任職西班牙皇家足球協會教練講師（Royal Spanish Football Federation）。(攝影/Carter)
　　高雄先鋒女子足球隊，前身為高雄陽信女足，於2024年更名並重新出發，成功奪得隊史首座木蘭聯賽冠軍。作為臺灣首支職業女子足球隊，隊伍在2025年將啟動女子足球TDS計畫，成立女足二軍，並招募15歲至大學年齡段的球員，作為未來的預備軍，提供更多有潛力的年輕女性球員發展機會。

高雄先鋒女子足球隊今年不僅要衛冕木蘭聯賽冠軍，更將代表臺灣征戰亞足聯女子冠軍聯賽。(攝影/Carter)
高雄先鋒女子足球隊今年不僅要衛冕木蘭聯賽冠軍，更將代表臺灣征戰亞足聯女子冠軍聯賽。(攝影/Carter)
　　高雄先鋒女子足球隊隊長曾雯婷透露，成為職業球員之前，她曾在學校任教，白天工作、晚上練球，當時身心壓力相當沉重。「臺灣女足一開始並沒有『職業球員』這樣的職業機會。我們是第一支成立的女子足球職業隊，因此我願意為了這個難得的機會挑戰自己、進一步競爭。」

高雄先鋒女子足球隊隊長曾雯婷在球隊中負責邊後衛的防守核心，對她而言，場上最享受的就是和隊友團隊合作做出很漂亮的射門，即使沒進球門，也一樣很興奮很開心。(攝影/Carter)
高雄先鋒女子足球隊隊長曾雯婷在球隊中負責邊後衛的防守核心，對她而言，場上最享受的就是和隊友團隊合作做出很漂亮的射門，即使沒進球門，也一樣很興奮很開心。(攝影/Carter)
　　相較於男子足球的速度與爆發力，曾雯婷認為女子足球的優勢在於體型較為嬌小，因而移動更輕快、靈活。「當發現對方防線的破綻時，利用速度和身形來突破對方防守往往更具優勢。」她表示，擁有細膩思維及良好的溝通技巧，往往使她們的協作更為默契，這也是女子足球的一大特色。

擔任邊鋒的日籍球員塜本奈緒分享自己沒有比賽時，喜歡看書、聽音樂、散步、煮飯，從事與足球完全無關的活動。(攝影/Carter)
擔任邊鋒的日籍球員塜本奈緒分享自己沒有比賽時，喜歡看書、聽音樂、散步、煮飯，從事與足球完全無關的活動。(攝影/Carter)
　　此外，高雄先鋒女子足球隊中還有來自香港、日本、阿根廷等國家的6名外籍球員。場上主跑邊鋒的日籍球員塜本奈緒也補充，男子足球的優勢在於速度和力量，而女子足球則更加注重個人技術和戰術，「觀眾觀看比賽時，會發現選手在比賽中的智慧與技術。我們希望將這些要素呈現給觀眾。」

不同於男足速度與力量，女足更能展現個人技巧與戰術發揮。(攝影/Carter)
不同於男足速度與力量，女足更能展現個人技巧與戰術發揮。(攝影/Carter)
　　隨著高雄正式成立臺灣首支女子足球職業球隊，並迎來外籍球員的加入，聯賽吸引了更多觀眾的關注，同時帶來了「圈粉效應」。高雄先鋒女子足球隊的球隊經理劉翰旻透露，去年有來自日本和香港的球迷專程飛到臺灣，觀賞她們國家代表隊選手的比賽，「女子足球的競技水準絕不亞於男子足球，且女足的球迷群體更傾向於家庭觀賽。」每一場比賽，都讓觀眾體會到女子足球選手的精采表現，以及與男子足球截然不同的獨特魅力。

FB：高雄Attackers FC

IG：高雄Attackers FC

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.07】

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