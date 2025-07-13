打卡熱戀 旗津一日遊

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、蘇宇翎】

旗津風箏節即將熱鬧登場，今夏就跟著風箏出發，用一天時間走逛旗津，在藍天與海風、香氣與光影間，熱戀旗津。

踩著腳踏車，迎著海風在藍天白雲下自在前行，悠然漫遊旗津好風光。(攝影/Carter)

旗津巡禮 從天后宮開始

來到旗津，旅程往往從一炷香或一合掌開始。擁有三百多年歷史的旗津天后宮，是高雄最古老的廟宇。它不只是信仰的所在，更是旗津居民日常生活的重心。走進廟埕，古樸典雅的建築靜靜矗立，木雕、石獅、彩塑、剪黏等細節，都刻下時代的溫度與記憶。

旗津天后宮是高雄最古老的廟宇，香火鼎盛、歷史悠久，是旗津居民的信仰重心。(攝影/Carter) 廟宇不大，卻充滿沉穩氣場，旅人們可先放慢腳步，坐在廟前長椅歇歇腳，讓海風穿過衣角，感受當地的緩慢與氣息； 在風箏節期間造訪，飛簷翹角映襯蔚藍天空，巨型風箏隨風飄舞，傳統與歡樂在空中對話，也為旅途揭開了美好的一幕。

收藏旗津 紙膠帶與蔥油餅的罔市家

穿過熱鬧的旗津老街，繞進在地人的生活街弄，罔市家小巧的招牌與可愛的攤車就躍於眼前，才聽見鐵鏟聲，陣陣蔥油餅香氣已撲鼻而來，現煎出爐、熱呼呼地誘人垂涎。

老闆娘美君傳承母親的餅香手藝，不只賣餅，更用插畫畫出她心中的旗津。(攝影/Carter) 店門口煎著蔥油餅，推開柵門後，屋內滿牆陳列著紙膠帶與文創商品，圖樣細緻可愛，描繪著各類的貝殼、燈塔，還有旗津天后宮等在地風景。像是旅途中不小心闖入的一場微型展覽，一手拿著紙膠帶細細端詳、一邊吃著酥脆的蔥油餅，旅人們在這充滿溫度的小空間裡，體會旗津的隨性與可愛。

這些創作的靈感都來自老闆娘美君，她從楠梓嫁到旗津，傳承母親的賣餅手藝，同時也用插畫技藝，把她對旗津的風景與感情，化作一件件細緻的文創商品記錄日常。來到這裡，不妨挑選一件喜愛的小物，跟著美君的視角，拍照打卡，感受旗津的溫柔與韻味吧！

罔市家不只有好吃的蔥油餅，還能帶走蘊藏旗津生活的文創商品。(攝影/Carter)

海光之境 海岸公園的浪漫

離開了市場聚落，從大街轉進海邊，腳下的路越來越寬闊，風也越來越清爽。旗津海岸公園是最適合放慢步調的地方，無論是情侶牽手散步，還是親子共享風箏時光，都相當自在。

旗津貝殼館貝類藏品豐富，與海岸邊的海珍珠裝置相互呼應，眺望著藍海。(攝影/Carter) 海岸公園中的旗津貝殼館，收藏約有2000多種貝類標本，讓人看得目不轉睛。再步行幾分鐘，既可抵達著名的大型貝殼裝置藝術「旗津黃金海韻－海珍珠」，是許多旅人打卡拍照的指定點。

隨著光影移轉待到傍晚，還能看見夕陽緩緩沒入水平線，將整個天空染成柔和的橘粉色。風箏節期間，彩色風箏與海平線交會的畫面，更像是一場空中嘉年華，將這座城市的海岸邊，添上節慶的浪漫與歡樂氣氛。

來旗津一日遊，千萬不要錯過最美麗的夕陽時分。(攝影/Carter)

揉進海味 船說麵包的創意與愛

旗津的香味，除了海風，也有麵包香。以藍色為主色調的「船說」，是由餐飲科系畢業的惠勤與丈夫共同經營，因喜歡旗津與烘焙，除了用手藝為家人製作健康的麵包，同時也為在地創造不同風味故事，特別是店內的海味麵包系列，極受到客人們的喜愛。

以藍色為主色調的「船說」，是由餐飲科系畢業的惠勤與丈夫共同經營。(攝影/蘇宇翎) 使用旗津當地的赤尾青製作成薄脆蝦餅、烏魚子醬抹上軟法、將炒過的花枝丸夾入墨魚麵包中，「海味軟法」中，則加入了海帶與干貝醬，每一口都是旗津的滋味，每款都讓人驚喜。惠勤說，「船說」的「船」，說的是旗津的船，是這裡人們的記憶，而她們也生活在這片土地上，喜歡著旗津的一切。希望來到這兒的旅人們，不只是帶走幾個麵包，更是帶回一段對旗津生活的想像與體驗，用滋味回味旗津。

將旗津在地海味揉入麵團裡，用烏魚子、海帶、干貝醬等，創造出美味的「船說」。(攝影/Carter) 來到旗津，早上在旗津天后宮祈福後逛逛老街、感受一下熱情的吆喝聲，踩著腳踏車來到貝殼館、海岸公園拍美照賞夕陽，沿途街巷裡尋找隱藏版美食與文創小店，不論是帶走充滿手感溫度的「船說麵包」、還是揉合創作與人情味的「罔市家」文創商品，都讓人對旗津戀戀不捨，今年趁著風箏節，一起相約旗津見！

• 旗津天后宮

地址：高雄市旗津區廟前路93號

電話：（07）571-2115

• 旗津貝殼館

地址：高雄市旗津區旗津三路887號2樓

電話：（07）571-8920

備註：免費入館

• 旗津黃金海韻—海珍珠

地址：高雄市旗津區旗津海岸公園鄰近貝殼館停車場南側綠地

• 罔市家

地址：高雄市旗津區中洲三路346號

電話：（07）571-8987

插畫家FB：陳年罔市/Monchiichen

• 船說sun choice bakery

地址：高雄市旗津區中洲二路320-4號

電話：（07）571-3186

FB：船說sun choice bakery