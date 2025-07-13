清涼一夏 親子同樂！ 打造夢幻消暑回憶

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/童游藝境】

蟬鳴聲聲入耳，盛夏的腳步也隨之來臨。走訪重新開放的內惟森林親水河道，或與家人相約親子戲水館戲水，不需舟車勞頓，就能在城市綠意中尋得自然沁涼的避暑樂園，一起享受專屬的清涼時光！

藝術與自然共舞：內惟森林親水河道

「我們真幸運！這幾天下雨，剛好遇見雨後盛開的風雨蘭。」高雄市立美術館的館員蔡小姐與王小姐帶我們漫步內惟森林親水河道邊，眼前潔白小花雨後齊綻放，美得讓人不禁駐足欣賞。

位於內惟埤文化園區內的「內惟森林親水河道」，鄰近「內惟藝術中心」輕軌站及台鐵「美術館車站」及「內惟車站」，交通十分方便。隨著氣溫逐漸攀升，這片城市綠洲成為親子共遊的熱門景點。自親水河道開放以來短短半年，就吸引了許多家長帶孩子前來，在潺潺流水間戲水玩耍，享受夏日的清涼與愜意。

內惟森林親水河道。(攝影/曾信耀) 內惟埤文化園區前身為高雄最大的灌溉埤塘濕地，占地達43公頃，擁有廣闊綠地、湖泊、山丘地形與迷霧森林等豐富的自然景觀。園區內包含高雄市立美術館、兒童美術館與內惟藝術中心，打造出一座結合生態與藝術的親子樂園。館員蔡小姐表示：「這裡非常適合規劃一日遊，不僅能戲水，還能體驗藝術與自然交織的魅力。」是遊客探索自然、親近文化的好去處。

林間步道設置了智能感應噴霧裝置，在陽光折射下，迷霧森林顯得如夢似幻。(攝影/曾信耀) 在前往親水河道途中，會穿越一片如童話般的「迷霧森林」，宛如走進《綠野仙蹤》的奇幻場景。森林步道兩側設置了智能感應噴霧裝置，營造出如夢似幻的涼爽氣氛。這片迷霧森林與親水河道，是美術館園區為重現內惟埤濕地的水文紋理與自然地景所打造的重要環節，旨在營造出水綠交織的原生生態環境。

內惟森林親水河道全長約110公尺，河道深度約30公分。(攝影/曾信耀) 「這段河道全長約110公尺，每天早上7點開始供水，晚上7點結束。如遇強降雨則會暫停供水，以確保民眾安全。」館員王小姐說。沿著河道兩側的砌石護岸，遊客可隨意席地而坐，大片石塊猶如天然乘涼座椅；河道中央設有休憩平臺，搭配戶外陽傘，坐在其中可一邊感受藍天白雲與涼爽微風，一邊體驗夏日戶外的自然野趣。

為營造自然生態，內惟埤文化園區內種植蜜源植物，吸引許多蝴蝶、昆蟲棲息。(攝影/曾信耀) 親水河道周圍遍植豐富植物，有腎蕨、長葉腎蕨、波士頓腎蕨、山蘇、姑婆芋、蔓綠絨、龜背芋、噴泉草、紫葉狼尾草、山馬茶、厚葉石斑木、野牡丹、月桃、野薑花、射干、熊貓仙丹、長穗木、冇骨消、大葉醉魚草等，吸引許多鳥類、蝴蝶棲息飛舞，美術館也在這片豐富的園地裡定期舉辦生態導覽活動，與兒童美術館、內惟藝術中心，共同打造一個融合生態與藝術的教育體驗空間，讓民眾在自然中學習、在藝術中感受生命的美好。

楓香樹夾道宛如長長的綠色隧道，樹蔭下漫步分外清爽。(攝影/曾信耀) 內惟森林親水河道

地址：高雄市鼓山區馬卡道路330號（近兒童美術館北側100公尺處）

電話：（07）555-0331

交通：

1、輕軌至內惟藝術中心站下車，徒步約6分鐘即可抵達。

2、台鐵至美術館車站下車，徒步約10分鐘即可抵達；至內惟車站下車，徒步約17分鐘即可抵達。

親子共遊水陸夢幻國度：童游藝境

夏日午後，陽光灑落在泳池畔，寶寶開心地踢動著小腳丫，水花四濺，歡笑聲此起彼落。媽媽們抱著孩子慢慢進入水中適應水溫，在專業教練帶領下，一邊唱歌一邊玩遊戲，開啟一段溫馨愉快的親子游泳時光。活動過程中，寶寶能透過水的阻力和浮力感受不同的觸覺刺激，這不但有助於感官發展，也能讓親子間更有默契，情感更加深厚。「雖然是來上課，但這麼熱的天氣，光泡在水裡就很消暑！」媽媽們邊笑邊說，臉上滿是輕鬆幸福的表情。

跟著教練一起學習如何帶領寶貝游泳。(攝影/Carter) 以兒童遊樂與學習為主題所打造的「童游藝境」，就坐落在風景如畫的蓮池潭旁。館內最大亮點，莫過於那座景觀無邊際的嬰幼兒泳池，視野遼闊，不僅可遠望湖光山色，還能近距離欣賞蓮池潭上的纜繩滑水等極限運動，讓人心曠神怡。創辦人林言臻說，泳池水溫會依天氣狀況調整在32度上下，並設有暖氣，即使冬天遇上寒流，孩子們還是能盡情玩水，不怕著涼。從孕婦水中瑜珈到孩子國小階段，這裡提供一條龍式的游泳課程，幫助孩子循序漸進學習游泳技巧，同時也能享受親子珍貴的歡樂時光。

除了游泳戲水外，也規劃了豐富多元的學習與遊戲空間。走上二樓，映入眼簾的是以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感打造的夢幻探索空間。從神秘的黑色通道踏入，推開門眼前瞬間豁然開朗，迎面而來的是明亮的森林場景，彷彿開啟了一段奇幻旅程：大攀網兔子洞、綠野審判場、MINI隧道、柴郡貓窩、紙牌僕人、毛毛蟲迷宮等主題設施，處處驚喜、創意滿滿，讓孩子們玩得盡興、樂此不疲。

童游藝境位於左營蓮池潭旁，無邊際的嬰幼兒泳池是館內最大亮點。(攝影/Carter) 此外，還有結合感官與創造力的特色空間，例如「水教室」讓孩子自由塗鴉，盡情揮灑創意；「多元大教室」則不定期舉辦親子烘焙、黏土手作等趣味活動，樣樣新奇又好玩。而在運動教室中，孩子們則可以體驗滑步車、直排輪、親子瑜珈與體適能活動，在探索與運動中快樂成長，開心放電一整天！

「柴郡貓窩」是一項結合身體平衡與速度感的體適能訓練設施。從低處往高處跑，跑得越快，越能保持身體平衡不掉下來喔！ (圖片提供/童游藝境) 林言臻笑說，爸媽們不必再東奔西跑安排各式才藝課，來這裡一次就能滿足所有需求。館內設有舒適的家長休息區，還有貼心陪玩服務，讓孩子安心遊戲的同時，爸媽也能放心參加成人課程，好好享受屬於自己的學習時光。

爸爸媽媽們想要報名成人空中瑜珈，也不必煩惱寶貝無人照顧，童游藝境貼心提供陪玩服務，讓家長好好運動一下。(攝影/Carter) 家長休息區坐擁潭景第一排，讓爸爸媽媽們偷閒好放鬆。(攝影/Carter) 童游藝境

地址：高雄市左營區新庄仔路46號

電話：（07）588-1999

FB：童游藝境親子課程館

交通：捷運紅線「生態園區」站下車，1號出口出站後，徒步約20分鐘抵達。