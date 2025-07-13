打造寵物友善樂園！讓毛小孩放電去

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/高雄市政府工務局公園處】

在高雄的傍晚時分，毛孩們盡情在園區奔跑，耳朵隨著步伐上下擺動，散發著開心滿足的神情。這樣的日常，在幾年前或許還難以想像，隨著生活型態轉變、越來越多家庭將動物視為家人，「寵物友善城市」也成為更多市民與毛孩的需求。

市府攜手動物保護團體，回應這份期待，從動線的設置、遊具配置都納入社區參與，打造出一座又一座屬於毛孩的「城市綠洲」。

仁武寵物犬活動區設置的獨木橋讓毛孩自由玩耍。(圖片提供/高雄市政府工務局公園處)

高雄第一座寵物活動區：中正公園

座落於衛武營捷運站旁的中正公園，有高雄市第一座寵物活動區，開創了「狗狗運動園地」的城市新風景，提供更完善、更安全的毛孩活動空間。

園區依據狗狗體型，貼心劃分為中大型犬與小型犬活動區，搭配雙重閘門與透視圍欄設計，不僅有效防止狗狗脫離活動區，也讓飼主隨時能掌握毛孩動態，減少擔憂，更安心地陪伴與遊玩。

高雄首座寵物活動區中正公園，打造安全分區與多元設施，提供完善的活動空間。(攝影/曾信耀) 活動區內設置多樣化的趣味健身設施，從波浪板、輪胎架到涵洞跳台，讓狗狗也能享有豐富的「體能課表」；此外，園區也貼心規劃夜間照明與洗手區等貼心設施，讓毛孩奔跑嬉戲後，飼主能輕鬆清潔再一同返回溫暖的家。

中正公園寵物活動區內設置波浪板、涵洞跳台等多樣化的趣味設施。(攝影/曾信耀)

拉布拉多看守的草原：仁武軍備局西營區

仁武軍備局西營區過去為國軍用地，經重新規劃活化後，搖身一變成為兼具歷史意涵與現代機能的寵物友善空間。園區以「穩定、友善、高適應性」為設計主軸，因應在地歷史，特別選擇象徵忠誠與親和的拉布拉多犬設計成入口意象，巧妙地呈現過去與現在的對話。

仁武軍備局西營區以拉布拉多犬為主題的入口意象，巧妙呼應在地歷史。(圖片提供/高雄市政府工務局公園處) 高雄市政府以「安全、衛生、互動」為核心，結合專業規劃與社區參與，積極打造寵物友善城市。(攝影/Carter) 園區內擁有開闊的大草地，搭配通透的綠色圍欄，營造出如同「城市小草原」般的自在場域，讓毛小孩們能盡情奔跑、追逐、打滾，釋放活力與壓力。草地區不僅適合狗狗進行社交與體能活動，亦是飼主彼此交流、連絡社群感情的好所在。

仁武軍備局西營區，猶如「城市小草原」的開闊設計，解放飼主與毛孩的手腳，盡情活動。(攝影/Carter)

柴犬迎賓的小客廳：鳳山區中山公園

鳳山區中山公園位於學校與住宅區的交界處，是兼具教育性與生活氣息的寵物友善空間。一到園區，目光旋即被入口處可愛呆萌的柴犬裝置藝術吸引，童趣十足又充滿活力的設計，瞬間融化男女老少的心，讓人忍不住停下腳步、拿起手機捕捉這溫馨的一刻。

中山公園鄰近學校與社區，民眾休憩與親子活動頻繁，以逗趣的柴犬裝置藝術「迎賓」。(攝影/曾信耀) 或許正因為柴犬親切、友好的形象，也悄悄拉近了人與狗狗之間的距離。有不少孩子本來對犬隻心存畏懼，但來到這裡，看到活潑可愛的小狗後，反而主動表達想靠近、碰觸牠們的心情。一位年輕媽媽分享，過去她與孩子都有點害怕狗，但自從在公園與狗狗互動後，發現有些狗兒性格溫和穩定，也開始學習理解與認識不同犬種的特性，進而慢慢卸下心防。

毛孩自由活動的可愛模樣，不知不覺間拉近了人與寵物的距離。(攝影/曾信耀) 寵物公園裡都有設置清潔處，讓主人方便清潔。(攝影/曾信耀)

愛、尊重與共創的寵物園區

除了設計貼近毛小孩需求，高雄市的寵物園區在管理上同樣不馬虎。園區更設有安全圍欄與入園規範，同時由專人定期巡查與維護，確保環境整潔與使用安全。針對最常被關注的氣味與清潔問題，園區採雙重機制維護：鋪設透水地面、設置狗便袋箱與洗手設備，並由專業清潔團隊定期巡查與消毒，若飼主未即時清理，現場管理人員會柔性勸導，必要時也可配合民政與環保單位進行稽查，確保公共空間的整潔與友善。

為了維護環境清潔，公園內設置狗便袋箱，並由專業清潔團隊定期巡查與消毒。圖為中正公園的設置，搭配逗趣標語，令人會心一笑。(攝影/Carter) 公園內設置的寵物活動園區，不只是犬隻活動場域，更是促進親子互動、培養生命尊重的共融空間，讓都市生活中多了人與毛孩的溫暖連結，也讓所有市民與毛孩們，能安心共享這個友善、有秩序的休憩空間。