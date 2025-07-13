我的父親母親 劉星佑從甲仙到京都的創作之路

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/劉星佑 ◎圖片提供/劉星佑】

在2024京都國際攝影節的展場中，一組影像作品吸引眾人駐足：父親身穿婚紗，母親著合身西裝，表情莊重，於田埂間、三合院與觀光景點中合影，既衝突又蘊含家庭溫柔情感。這組作品出自臺灣藝術家劉星佑之手，去年他以持續十五年創作計畫《我的父親母親》的延伸作《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋SELECT大獎，成為首位獲此殊榮的臺灣藝術家，並在今年受邀參加京都國際攝影節展出作品《My Parents and I》。

2024年劉星佑以攝影作品《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋ SELECT大獎肯定。(上：圖片提供/劉星佑；下：攝影/李瑰嫻)

持續15年的創作計畫

回憶創作的起點，劉星佑說：「2009那年，甲仙遭遇莫拉克颱風，我想要轉學從事藝術，爸爸快要失業，自己還被迫向家裡出櫃坦承同志身份，很多事情都在轉變中。」同時遭逢天災、家庭革命與身分揭露的考驗，劉星佑沒有投降，反而激發了他的靈感。「這讓我想要透過創作，和爸媽重新對話。」他拿出高中攝影課買的相機，試圖透過影像在轉變中尋找創作與對話的機會。

劉星佑受邀參與2025年京都國際攝影節，在京都素形藝廊推出個展《My Parents and I》，成為該節創辦以來首位正式參展的臺灣藝術家。(圖片提供/劉星佑．攝影/陳漢聲) 起初，劉星佑買了幾套二手婚紗打算自拍，卻因翻出父親塵封多年的結婚西裝，而產生了新的想法。為了實踐他的腦中的創作構想，劉星佑以準備研究所考試為由，邀請父母入鏡，拿著功能陽春的佳能底片相機，在不需測光的大中午，於甲仙田野與自家門前，以致敬老派婚紗照的構圖拍攝家族寫真。照片裡父母互換禮服，搭配撿來的流水席塑膠花裝飾，畫面呈現家庭情感的同時，也挑戰傳統觀念對性別角色的想像。

劉星佑細數著《我的父親母親》創作計畫下拍攝的家庭寫真。(攝影/李瑰嫻) 父親穿著禮服站在聯結車上，象徵辛勞歲月的退休儀式；父母交換服裝，在庭院採收芒果、穿梭廚房與田間，這些結合日常的「婚紗照」，記錄著家庭面對挑戰下仍持續生活。從2009年開始，劉星佑家族歷經退休、生病、胞弟結婚生子等人生轉折，他的創作未曾中斷，以一年至少一捲底片的量持續記錄，發展至今，已從早期的家庭寫真，逐步發展為橫跨全臺，甚至遠赴馬祖、中國與京都的影像旅程。

「創作是我重新講話的方式。」劉星佑說。因非攝影科班出身，影像創作於他不是技術展示，而是一種情感介入。他說：「攝影能拍進關係，而不只是物件與場景。」即使鏡頭裡沒有人物，畫面中的構圖、道具等細節，都透露著他與家人的連結。

《地址不再有效》以《我的父親母親》系列家族寫真為出發，結合家族謄本、印鑑等文物，以多元媒介呈現家族歷程。(攝影/李瑰嫻) 除了個人創作，他也與新媒體藝術家陳漢聲組成「走路草農／藝團」，以農村為靈感，結合藝術創作，同時也從事策展、發展融合藝術於生活的創作實踐，是個多元發展的藝術團體。

劉星佑與新媒體藝術家陳漢聲組成「走路草農／藝團」，以農村為靈感發表多元創作。(攝影/李瑰嫻)

以鏡頭探索家庭、性別與身份

劉星佑的父母如許多高雄戰後世代，年輕時在都市打拚，退休後回到農村過著恬淡而忙碌的生活。「他們其實到現在也不懂我在拍什麼藝術。」劉星佑笑說，父母一方面盼望他當老師，過著穩定的生活，一方面卻也願意穿上婚紗參與他的創作，以最樸實的方式支持。

《我的父親母親》以家族地景為創作基礎，劉星佑運用鏡頭與雙親重新對話，開啟一場傳統家庭角色與性別的思辨之旅。(攝影/李瑰嫻) 被日本評論形容為「隱性抵抗」的《我的父親母親》，源於劉星佑在身份不被認同的情境下，透過鏡頭重新詮釋家庭角色的關係。每一次拍攝，既是創作，也是家族旅行的紀錄，同時成為他與父母共同的記憶。今年於京都國際攝影節個展中，父母首度同行，從攝影作品的客體，轉變為共同創作的主體。下一站，他將以駐村藝術家身分帶著父母前往熊本，持續探索家庭、性別與身份的更多可能，如同這段歷時十五年的攝影旅程，仍在劉星佑的鏡頭下持續進行。

• 2024年京都國際攝影節KG＋SELECT大賞得主劉星佑講述創作歷程

KG+ KYOTOGRAPHIE Satellite Event