快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

我的父親母親 劉星佑從甲仙到京都的創作之路

聯合新聞網／ 高雄畫刊
劉星佑長達十五年的創作計畫《我的父親母親》，透過父母服裝互換與場景變更，呈現對於性別、角色與家庭的提問。(攝影/李瑰嫻)
劉星佑長達十五年的創作計畫《我的父親母親》，透過父母服裝互換與場景變更，呈現對於性別、角色與家庭的提問。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/劉星佑 ◎圖片提供/劉星佑】

　　在2024京都國際攝影節的展場中，一組影像作品吸引眾人駐足：父親身穿婚紗，母親著合身西裝，表情莊重，於田埂間、三合院與觀光景點中合影，既衝突又蘊含家庭溫柔情感。這組作品出自臺灣藝術家劉星佑之手，去年他以持續十五年創作計畫《我的父親母親》的延伸作《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋SELECT大獎，成為首位獲此殊榮的臺灣藝術家，並在今年受邀參加京都國際攝影節展出作品《My Parents and I》。

2024年劉星佑以攝影作品《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋ SELECT大獎肯定。(上：圖片提供/劉星佑；下：攝影/李瑰嫻)
2024年劉星佑以攝影作品《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋ SELECT大獎肯定。(上：圖片提供/劉星佑；下：攝影/李瑰嫻)

持續15年的創作計畫

　　回憶創作的起點，劉星佑說：「2009那年，甲仙遭遇莫拉克颱風，我想要轉學從事藝術，爸爸快要失業，自己還被迫向家裡出櫃坦承同志身份，很多事情都在轉變中。」同時遭逢天災、家庭革命與身分揭露的考驗，劉星佑沒有投降，反而激發了他的靈感。「這讓我想要透過創作，和爸媽重新對話。」他拿出高中攝影課買的相機，試圖透過影像在轉變中尋找創作與對話的機會。

劉星佑受邀參與2025年京都國際攝影節，在京都素形藝廊推出個展《My Parents and I》，成為該節創辦以來首位正式參展的臺灣藝術家。(圖片提供/劉星佑．攝影/陳漢聲)
劉星佑受邀參與2025年京都國際攝影節，在京都素形藝廊推出個展《My Parents and I》，成為該節創辦以來首位正式參展的臺灣藝術家。(圖片提供/劉星佑．攝影/陳漢聲)
　　起初，劉星佑買了幾套二手婚紗打算自拍，卻因翻出父親塵封多年的結婚西裝，而產生了新的想法。為了實踐他的腦中的創作構想，劉星佑以準備研究所考試為由，邀請父母入鏡，拿著功能陽春的佳能底片相機，在不需測光的大中午，於甲仙田野與自家門前，以致敬老派婚紗照的構圖拍攝家族寫真。照片裡父母互換禮服，搭配撿來的流水席塑膠花裝飾，畫面呈現家庭情感的同時，也挑戰傳統觀念對性別角色的想像。

劉星佑細數著《我的父親母親》創作計畫下拍攝的家庭寫真。(攝影/李瑰嫻)
劉星佑細數著《我的父親母親》創作計畫下拍攝的家庭寫真。(攝影/李瑰嫻)
　　父親穿著禮服站在聯結車上，象徵辛勞歲月的退休儀式；父母交換服裝，在庭院採收芒果、穿梭廚房與田間，這些結合日常的「婚紗照」，記錄著家庭面對挑戰下仍持續生活。從2009年開始，劉星佑家族歷經退休、生病、胞弟結婚生子等人生轉折，他的創作未曾中斷，以一年至少一捲底片的量持續記錄，發展至今，已從早期的家庭寫真，逐步發展為橫跨全臺，甚至遠赴馬祖、中國與京都的影像旅程。

　　「創作是我重新講話的方式。」劉星佑說。因非攝影科班出身，影像創作於他不是技術展示，而是一種情感介入。他說：「攝影能拍進關係，而不只是物件與場景。」即使鏡頭裡沒有人物，畫面中的構圖、道具等細節，都透露著他與家人的連結。

《地址不再有效》以《我的父親母親》系列家族寫真為出發，結合家族謄本、印鑑等文物，以多元媒介呈現家族歷程。(攝影/李瑰嫻)
《地址不再有效》以《我的父親母親》系列家族寫真為出發，結合家族謄本、印鑑等文物，以多元媒介呈現家族歷程。(攝影/李瑰嫻)
　　除了個人創作，他也與新媒體藝術家陳漢聲組成「走路草農／藝團」，以農村為靈感，結合藝術創作，同時也從事策展、發展融合藝術於生活的創作實踐，是個多元發展的藝術團體。

劉星佑與新媒體藝術家陳漢聲組成「走路草農／藝團」，以農村為靈感發表多元創作。(攝影/李瑰嫻)
劉星佑與新媒體藝術家陳漢聲組成「走路草農／藝團」，以農村為靈感發表多元創作。(攝影/李瑰嫻)

以鏡頭探索家庭、性別與身份

　　劉星佑的父母如許多高雄戰後世代，年輕時在都市打拚，退休後回到農村過著恬淡而忙碌的生活。「他們其實到現在也不懂我在拍什麼藝術。」劉星佑笑說，父母一方面盼望他當老師，過著穩定的生活，一方面卻也願意穿上婚紗參與他的創作，以最樸實的方式支持。

《我的父親母親》以家族地景為創作基礎，劉星佑運用鏡頭與雙親重新對話，開啟一場傳統家庭角色與性別的思辨之旅。(攝影/李瑰嫻)
《我的父親母親》以家族地景為創作基礎，劉星佑運用鏡頭與雙親重新對話，開啟一場傳統家庭角色與性別的思辨之旅。(攝影/李瑰嫻)
　　被日本評論形容為「隱性抵抗」的《我的父親母親》，源於劉星佑在身份不被認同的情境下，透過鏡頭重新詮釋家庭角色的關係。每一次拍攝，既是創作，也是家族旅行的紀錄，同時成為他與父母共同的記憶。今年於京都國際攝影節個展中，父母首度同行，從攝影作品的客體，轉變為共同創作的主體。下一站，他將以駐村藝術家身分帶著父母前往熊本，持續探索家庭、性別與身份的更多可能，如同這段歷時十五年的攝影旅程，仍在劉星佑的鏡頭下持續進行。

• 2024年京都國際攝影節KG＋SELECT大賞得主劉星佑講述創作歷程

KG+ KYOTOGRAPHIE Satellite Event

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.07】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

面試前被要求寫「個資」 網無奈吐槽：連父母星座都得寫？

《別動不動就自責》：寫給職場父母的療心話！你不需成為社會定義的「好父母」

直擊「肥前屋」最後一夜 粉絲不捨來合照、電話響不停

榮獲兩大日本文學獎、改編電影確定！《史賓諾莎診療室》6/27預購開跑

相關新聞

臺灣首支女子職業足球隊 由高雄邁向國際

高雄在職業運動領域中，除了籃球與棒球已有具代表性的隊伍外，去（2024）年更迎來臺灣首支女子職業足球隊——「高雄先鋒女子足球隊（高雄 Attackers FC）」的誕生。該隊不僅勇奪2024年第11屆台灣木蘭女子足球聯賽冠軍，締造隊史首冠與高雄足球的重要里程碑，今年更在2025年全國總統盃足球錦標賽中奪得女子組冠軍， 並將參加亞足聯女子冠軍聯賽，展現高雄女力於足球領域中的卓越突破與非凡成就。

打卡熱戀 旗津一日遊

旗津風箏節即將熱鬧登場，今夏就跟著風箏出發，用一天時間走逛旗津，在藍天與海風、香氣與光影間，熱戀旗津。

清涼一夏 親子同樂！ 打造夢幻消暑回憶

蟬鳴聲聲入耳，盛夏的腳步也隨之來臨。走訪重新開放的內惟森林親水河道，或與家人相約親子戲水館戲水，不需舟車勞頓，就能在城市綠意中尋得自然沁涼的避暑樂園，一起享受專屬的清涼時光！

打造寵物友善樂園！讓毛小孩放電去

在高雄的傍晚時分，毛孩們盡情在園區奔跑，耳朵隨著步伐上下擺動，散發著開心滿足的神情。這樣的日常，在幾年前或許還難以想像，隨著生活型態轉變、越來越多家庭將動物視為家人，「寵物友善城市」也成為更多市民與毛孩的需求。

我的父親母親 劉星佑從甲仙到京都的創作之路

在2024京都國際攝影節的展場中，一組影像作品吸引眾人駐足：父親身穿婚紗，母親著合身西裝，表情莊重，於田埂間、三合院與觀光景點中合影，既衝突又蘊含家庭溫柔情感。這組作品出自臺灣藝術家劉星佑之手，去年他以持續十五年創作計畫《我的父親母親》的延伸作《地址不再有效》榮獲京都國際攝影節KG＋SELECT大獎，成為首位獲此殊榮的臺灣藝術家，並在今年受邀參加京都國際攝影節展出作品《My Parents and I》。

解放開醺夢幻夜 夏日裡的果香特調

盛夏的高雄，夜晚比白天更迷人！隨著2025高雄啤酒節熱鬧揭幕，微醺氣息在城市中瀰漫，果香、茶韻與酒精交織出屬於夏日的奇幻風味。隱身於老宅、洋溢異國情調的餐酒館Aqua Vitae Bistro，以及將臺灣茶香融入調酒的小島茶酒，兩間風格獨具的酒吧，邀請你延續這趟感官旅程，共同品味港都夜晚的迷醉時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。