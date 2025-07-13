解放開醺夢幻夜 夏日裡的果香特調

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

盛夏的高雄，夜晚比白天更迷人！隨著2025高雄啤酒節熱鬧揭幕，微醺氣息在城市中瀰漫，果香、茶韻與酒精交織出屬於夏日的奇幻風味。隱身於老宅、洋溢異國情調的餐酒館Aqua Vitae Bistro，以及將臺灣茶香融入調酒的小島茶酒，兩間風格獨具的酒吧，邀請你延續這趟感官旅程，共同品味港都夜晚的迷醉時光。

Aqua Vitae Bistro老宅裡的醺然時光

穿過桂林路台電老宿舍群，一幢超過60年、有著靜謐前院的老宅，彷彿凝結在過往時光之中。餐酒館Aqua Vitae Bistro，前身為台電廠長宿舍，店主Allen歷時十個月改造這幢傾頹老屋，保留原有的臺灣老磚與西班牙紅磚搭配，天井老樑柱則與象徵酒窖的哥德式圓拱牆面呼應，中西元素交錯融合，營造出低調洗練的雅致氣氛。

穿過一方優雅前院，踏入Aqua Vitae Bistro，餐廳改建自台電廠長舊宿舍，是老宿舍聚落中唯一擁有獨門獨院的建築。(攝影/Carter) 作為威士忌酒商的 Allen，將對酒的熱情延伸至日常，打造出這間適合與朋友小酌、品嚐美食的微醺樂園。餐點由「薩瑪法國小館」負責人擔任顧問，以法式料理為基礎，融合臺灣風味。例如以牛肉清湯熬製的創意牛肉麵，融合滷牛腱與西式澄清湯，清爽不膩且層次豐富，與酒類搭配相得益彰。

法式澄清牛肉麵。(攝影/Carter) 創意調酒揉合鮮果與茶香，蘊含甜美的南方情調，風味獨特。「消失的燈塔」以泥煤風味的Bowmore威士忌為基底，搭配百香果、乳香與桂花糖，酒杯藏身於提燈中，開啟瞬間煙燻香氣撲鼻而來，彷彿置身在高雄旗后燈塔，感受帶鹹味的海風吹拂。「沉睡森林」則以夏多內白酒與茉莉花茶、佛手柑及聖木香氣調和，營造清新的森林意象；而「老宅舊香檳」融入正山小種紅茶糖水、蘭姆酒與蘋果及柳橙果香，致敬這棟老宅的懷舊風情。

(左)「消失的燈塔」，以泥煤風味的Bowmore威士忌為基底，搭配百香果、乳香與桂花糖。(右)「沉睡森林」結合白酒、花茶、佛手柑及聖木香氣，乾冰霧氣瀰漫，彷彿來到高雄深邃的山林。(攝影/Carter) 餐點隨季節變化，夏日主打新鮮海味，冬季則轉為溫暖飽足的肉類料理。加入老乾媽辣椒醬的起司三明治，或德州低溫慢烤梅花豬佐青草系檸檬醬汁，還有散發薑黃香氣的海鮮燉飯與煙燻豬肋排，皆由主廚搭配特製創意醬汁，賦予每道菜餚創新靈魂，也替味覺帶來驚喜點綴。

義法創意料理結合本土特色，製作出法式澄清牛肉麵、德州低溫慢烤梅花豬、邱比特雞肉玫瑰花束等佳餚。(攝影/Carter) 有別於一般酒吧，Aqua Vitae Bistro特別設置可併桌的大桌區，無論是三五好友小聚，或是熱鬧的慶祝場合，都能在這裡找到屬於自己的醺然角落。

三五好友小聚或多人歡聚，都能擁有專屬的醺然角落。(攝影/Carter) • Aqua Vitae Bistro

地址：高雄市前鎮區廣西路218號

電話：07-334-5505

FB：AQUA VITAE BISTRO

• 提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。

小島茶酒 島嶼的靈魂風味

在車聲與燈火交錯的街頭，「小島茶酒」隱藏在一棟復古透天厝中，樓上是懷舊風格的小島公寓，樓下為藝文畫廊。位於一樓的酒吧，磨石子地面閃耀著光澤，愛迪生燈泡灑落溫暖光影，絨布座椅散發著濃厚的復古韻味，彷彿是通往平行世界的入口，帶領人走入一場古老又前衛的夢境。

小島茶酒坐落於復古透天厝一樓，設計結合老屋磨石子地板與老派西式氣氛，營造出優雅復古的空間。(攝影/Carter) 負責人Marco本業為設計師，從空間營造到餐酒菜單，都展現其獨到的美學品味。身為木柵茶行世家的傳人，他巧妙地將家族深厚的茶藝底蘊融入調酒創作。招牌茶調酒，精選木柵鐵觀音、文山包種與坪林波羅蜜金萱等六款頂級臺灣茶葉，與琴酒進行48小時低溫冷泡萃取，再搭配萊姆汁、糖漿與氣泡水，調製成茶香馥郁的Gin Fizz。不僅完美保留了臺灣茶的清雅回甘，同時展現酒體細膩且多層次的風味結構。

小島的調酒融合臺灣茶香，以及南臺灣濃郁的果香與獨特香料，創造極富風格的創作酒款。(攝影/Carter) 調酒師阿勳以茶為基底、果香為輔，創造極具風格的酒款。「虔誠旅人」靈感源自印度佛教，選用新鮮釋迦果泥搭配菩提葉與凱莉茴香，以木質煙燻香氣開端、果香蜜味收尾，甘甜中帶有沉靜的尾韻。「村口流水席」則取材類似南部傳統宴席，琴酒融合甘草瓜子、黑醋栗，以及芭樂、檸檬、紅醋等本土元素，鹹甜酸味交錯，層層堆疊，令人回味無窮。最驚豔的「南洋果茶」結合芒果、羅望子與綠咖哩香料，椰奶泡沫在舌尖綻放辛香，洋溢著熱帶氣息。

調酒師阿勳創作的「虔誠旅人」，以釋迦果泥搭配菩提葉與凱莉茴香，木質煙燻開端、果香蜜味收尾，展現甘甜中帶沉靜的獨特尾韻。(攝影/Carter) 搭配調酒的小點極具臺味：市場阿伯手工旗魚黑輪、高粱香腸版的大腸包小腸，還有限定合作的保哥滷味，琳瑯滿目的滷味以傳統鐵盒呈現，港都風情在一杯好酒與懷舊小吃間流轉。

極具臺味的配酒小點包括市場阿伯手工旗魚黑輪、高粱香腸版的大腸包小腸。(攝影/Carter) 小島酒吧限定合作「保哥滷味」，傳統滷味以鐵盒專人外送，呈現港都在地人情。(攝影/Carter) 鄰近六合夜市的小島茶酒，宛如一片靜靜佇立的綠洲，為旅人與在地人提供放鬆發呆、品味佳釀的夜晚去處。黃燈微光之下，啜飲一杯層次分明的調酒，感受屬於港都的感性時光。

• 小島茶酒

地址：高雄市新興區六合一路148號

電話：07-238 8166

FB：小島公寓/小島茶酒

• 提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。