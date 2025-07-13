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吃一口在地山林滋味 萬山部落石板屋的餐桌日常

聯合新聞網／ 高雄畫刊
餐桌上的每一道料理，都是部落生活的縮影，盛放滿滿的美食與歷史文化。(攝影/Carter)
餐桌上的每一道料理，都是部落生活的縮影，盛放滿滿的美食與歷史文化。(攝影/Carter)

【◎文/RH ◎攝影/Carter ◎圖片提供/萬山社區發展協會】

　　位於高雄茂林區的萬山部落，族人稱之為「歐布諾伙」（‘Oponoho），意為「曙光照耀的美地」。部落舊社位於海拔1475公尺的萬頭蘭山下，以完整的石板屋聚落與萬山岩雕遺址聞名，曾是茂林區最偏遠的聚落之一，因山路險峻、生活條件艱困，族人在民國45年集體遷至現址。

　　現在萬山社區發展協會透過豐富的體驗、導覽，延續傳承著部落的文化與智慧，讓旅人在一餐一宿間，開啟與山林對話的契機，走進萬山的日常生活。

被群山包圍的萬山部落。(攝影/Carter)
被群山包圍的萬山部落。(攝影/Carter)

回到部落餐桌的古老主食 「超級食物」油芒

為了延續飲食文化，部落近年積極復耕傳統主食⸺油芒，並在古老智慧傳承下來的基礎，發展出創新料理。這些生於山林的風土滋味，不只是族人的文化記憶，更是根植於生活的日常。

油芒原是早期原住民族主食，如今在萬山重新復耕。這項富含脂肪酸以及色胺酸（一種人體必需胺基酸）等多種營養元素的臺灣原生作物，不僅營養價值高，生長過程還具備抗旱與耐鹽的特性，被譽為「超級未來食物」。

（左）過去認為油芒只是鳥兒的食物，最新研究發現其營養價值不輸稻米與小米而重新被注意。（右）小小的油芒在熱鍋裡翻跳，彷彿為變身香氣濃郁的油芒爆米花而歡欣起舞。(左：圖片提供/萬山社區發展協會；右：攝影/Carter)
（左）過去認為油芒只是鳥兒的食物，最新研究發現其營養價值不輸稻米與小米而重新被注意。（右）小小的油芒在熱鍋裡翻跳，彷彿為變身香氣濃郁的油芒爆米花而歡欣起舞。(左：圖片提供/萬山社區發展協會；右：攝影/Carter)
　　在部落的工寮廚房裡，油芒不僅是餐桌上的主食，也成為創意料理中的主角，展現出在地食材的多種風貌。

　　像是結合岩雕意象的油芒手工餅乾與油芒爆米花，或是營養又方便的油芒早餐穀物，都是讓這項古老作物再次走進現代生活的全新應用。

結合岩雕圖樣與珍貴油芒的手工餅乾，展現部落的風味與歷史文化。(攝影/Carter)
結合岩雕圖樣與珍貴油芒的手工餅乾，展現部落的風味與歷史文化。(攝影/Carter)

懶惰卻不減風味的「懶惰吉拿富（Sisia）」

　　有別於傳統吉拿富（Cinavu）以假酸漿葉包裹餡料後蒸煮的料理方式，懶惰吉拿富做法更簡單、省時，也是長輩傳下的生活智慧之一。

懶惰吉拿富是傳統吉拿富的快速版，省時又美味，婚禮等慶典時還會加入豬血增添風味。(攝影/Carter)
懶惰吉拿富是傳統吉拿富的快速版，省時又美味，婚禮等慶典時還會加入豬血增添風味。(攝影/Carter)
油芒（左）與乾燥芋頭粉（右）。(攝影/Carter)
油芒（左）與乾燥芋頭粉（右）。(攝影/Carter)
　　先將豬肉炒出油香，再倒入乾燥芋頭粉加水拌至濃稠狀，接著放入切碎的假酸漿葉調味，簡單幾個步驟就能上桌。

　　懶惰吉拿富口感濃郁滑順、豬肉軟嫩不柴，搭配紅藜飯或白米飯享用，就像是部落版的咖喱飯，蒸騰的香氣令人忍不住一口接一口。

將山林的清香一口喝下 山柚排骨樹豆湯

　　被稱為「勇士湯」的排骨樹豆湯，排骨燉煮入味，湯頭卻不顯厚重反倒清爽，是部落經典料理之一。

　　而萬山的版本特別加入山柚葉，增添一道源自山林的清香，也能達到提味、減少使用鹽與味精的效果，每一口都是清爽又溫暖的山野氣息。

加入野生山柚葉提味，多了淡淡清香。(攝影/Carter)
加入野生山柚葉提味，多了淡淡清香。(攝影/Carter)
樹豆是部落料理中不可或缺的營養食材。(攝影/Carter)
樹豆是部落料理中不可或缺的營養食材。(攝影/Carter)

找回部落的日常記憶 等比例石板屋

為了讓過去的生活方式不被遺忘，部落現址依傳統工法重建等比例的下潛式石板屋與青年聚會所，讓文化不只存在於耆老的口中，更能親眼看見、親身體會。

　　石板屋的入口低矮，進屋前得微微低頭，動作像在對屋主打招呼。這樣的設計有另一說，是為了在戰鬥時保衛家園，趁敵人侵入低頭時反擊甚或出草。

透過重建的石板屋，可以更清楚看見部落的文化傳承與智慧。(攝影/Carter)
透過重建的石板屋，可以更清楚看見部落的文化傳承與智慧。(攝影/Carter)
萬山部落舊社模型，還原石板屋昔日的聚落樣貌。（攝影／Carter）
萬山部落舊社模型，還原石板屋昔日的聚落樣貌。（攝影／Carter）
　　屋內高低落差與屋頂開口形成自然對流，涼風緩緩流動，與屋外的熱氣形成對比，是順應山林環境而生的智慧建築，甚至被稱為「會呼吸的房子」。

　　萬山社區發展協會戴佳齡專案經理分享，族人會在石板屋內圍坐共食，晚上則在石板搭建的大通舖上休息。而這樣的共食文化，如今仍是萬山部落生活的一部分。

　　屋內外都設有煙燻烤架，不只能驅蚊，也方便處理打獵取得的獸肉。肉在炊煙中慢慢燻乾，不但利於存放，也方便攜帶，這同時是獵人將獵得的肉品帶下山的實用方法，是從大自然學來的保存手段。

簡易的煙燻烤架，能將狩獵到的獸肉燻乾脫水，方便帶下山。（攝影／Carter）
簡易的煙燻烤架，能將狩獵到的獸肉燻乾脫水，方便帶下山。（攝影／Carter）

日與夜 感受萬山的魅力

　　來到萬山，不只能品嚐原民風味餐，還能透過各種體驗活動，貼近這片山林的日常。像是岩雕意象手工皂、獵人射箭與陷阱設置、地悶燒料理等體驗等，都是深受歡迎的遊程。

部落也推出結合岩雕圖樣與油芒的伴手禮。(圖片提供/萬山社區發展協會)
部落也推出結合岩雕圖樣與油芒的伴手禮。(圖片提供/萬山社區發展協會)
　　萬山社區發展協會也與露營區合作，由族人親自帶領夜間導覽，走進森林認識當地藥草與動植物，從白天到黑夜，都能感受這座山林部落的可愛與活力。

高雄市茂林區萬山社區發展協會

地址：高雄市茂林區39-1號

電話：(07) 680-1538

FB：萬山部落

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.07】

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