跨越三百年歐洲工藝 「莉·瓷藝博物館」映照臺灣記憶

【◎文/RH ◎攝影/Carter】

臺灣曾是世界瓷器轉口貿易的重要樞紐。如今，在高雄左營一座外觀現代的「莉·瓷藝博物館」中，收藏橫跨三百餘年的歐洲皇家瓷藝，超過3600件百年名品陳列在此，讓細緻優雅的工藝重現風華。不必遠赴歐洲，也能近距離品味瓷藝之美，成為前來高雄不可錯過的嶄新藝術地標。

全臺首座以歐洲瓷器為主題的專館「莉·瓷藝博物館」，由石川傳媒集團歷時約三十年精心典藏，今年正式對外開放。

展廳色彩與光影呼應瓷器之美，帶來沉浸式的觀展體驗。（攝影/Carter）

以美為起點 從典藏看見歷史的深層樣貌

首席執行官石裴莉（Penny）表示，創館的初衷，源自於長年對「美」的凝視與探索。她認為，博物館不僅是展示作品的空間，更是一種觀看世界的方式。歐洲瓷器作為一種藝術形式，融合了工藝技術、皇室文化以及生活哲學，凝聚了不同時代的審美觀與文化歷程。

館藏不僅重視作品的稀有性，更關注作品所承載的時代精神。從十八世紀的麥森(Meissen)瓷雕，到十九世紀的KPM(Königliche Porzellan-Manufaktur)肖像瓷板，每件作品皆映照出歐洲藝術的發展脈絡，同時與臺灣歷史文化產生微妙對話。

從清代到日治時期，臺灣一直是東西方貿易往來的重要中繼站，而瓷器正是其中最具代表性的交流物品之一，如今透過這座博物館，也重新開啟與世界文化交流的另一視角。

走入光影中的瓷藝時空

瓷器，是光與影的藝術。展廳色彩呼應皇家窯廠的代表色，搭配水晶燈與精心設計的照明，細膩烘托出瓷器的光澤與細節，營造沉浸式觀展體驗。

各展廳以窯廠標誌性色彩為識別，麥森展區在深藍基調中展現經典工藝神韻。（攝影/Carter） 參觀動線猶如娓娓道來的故事，依序展出德國麥森(Meissen)、柏林KPM(Königliche Porzellan-Manufaktur)、法國賽佛爾(SÈVRES)、英國皇家伍斯特(Royal Worcester)與皇家維也納(Royal Vienna)等著名窯廠的作品，並延伸至皇室餐桌與仕女香閨等生活場景。觀展彷彿翻閱一部瓷器的傳記，在流動中體會藝術與時代的交織與共鳴。

來自巴黎麗池酒店的女神立燈，曾見證卓別林、戴安娜王妃等名人的歷史足跡。（攝影/Carter） 以瓷器的「跨境旅程」為策展主軸，展覽不僅呈現工藝之美，更講述文化交流的深遠軌跡。透過展件的來源說明與導覽設計，引領觀展者看見臺灣在全球瓷器貿易中的歷史角色，並重新理解停泊於此的文明所留下的文化記憶。

透過麥森瓷器經典之作《巴黎叫賣者》，可窺見當時市井生活的百態風貌。（攝影/Carter）

百年典藏 不容錯過的瓷藝瑰寶

天使與女神藍底瓶

運用泥漿堆疊技法製作而成，呈現浮雕般的立體效果，瓶身採用麥森藍與鴿灰色交織，細膩的色彩轉折描繪出優雅的情感層次，是視覺與技藝高度融合的代表作。

瓶身上以淺浮雕描繪神話人物達芙妮變身月桂樹的故事。（攝影/Carter） 布朗斯鐸夫的玫瑰

以花卉為主題，結合寫實筆觸與印象派的光影處理，被譽為麥森花卉瓷器的典範之作，擁有極高的藝術與歷史地位，館方耗時約三十年典藏這些作品。

作品展現歐洲瓷藝對花卉細節的極致描繪。（攝影/Carter） 阿波羅戰車傳奇

瓷雕以神話中太陽神阿波羅馭車為主題，融合巴洛克裝飾風格，展現皇室對神話與藝術的熱愛。作品中的四匹戰馬皆以手工捏製，神態栩栩如生，細節精緻，是麥森瓷器工藝的巔峰之作。

《阿波羅戰車傳奇》細節精巧、動態生動，是麥森瓷器工藝的巔峰之作。（攝影/Carter） 五感

瓷板畫《五感》靈感取自奧地利宮廷畫家漢斯・馬卡特的畫作。藉由五位女性形象，象徵人類觸覺、聽覺、視覺、嗅覺與味覺五感。

作品展現維也納瓷繪藝術的工藝極致與當時的審美風格。（攝影/Carter） 皇家維也納36美女盤

主題取材自當代知名女性與神話人物，涵蓋貴族、女神及對國家具有貢獻的女性。每一盤皆為獨立肖像，構圖典雅、筆法細膩，體現對女性之美的想像，以及瓷繪藝術的極致追求。

從作品中，可窺見當時所描繪的女性縮影與文化想像。（攝影/Carter） 一座城市的轉身，一場藝術的相遇

Penny形容，高雄是一座蘊含轉型能量的城市，從昔日的工業港都逐漸邁向富含文化的藝術港灣。「莉·瓷藝博物館」不以喧嘩取勝，也不追逐短暫潮流，而是在文化的經緯之中，靜靜地成為一個細膩而深刻的節點。

在這裡，旅人不僅得以滿足對歐洲藝術的渴望，也能透過異國美學，看見臺灣與世界之間的深層連結。

• 莉·瓷藝博物館

地址：高雄市左營區民族一路926號

電話：（07）348-7566

FB：莉・瓷藝博物館