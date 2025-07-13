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戒菸有方法 練習跟香菸說再見

聯合新聞網／ 高雄畫刊
戒菸重點在於找到適合自己的方法，也需要各種層面的協助。(攝影/Carter、後製/陳泊君、洪楙淳)
戒菸重點在於找到適合自己的方法，也需要各種層面的協助。(攝影/Carter、後製/陳泊君、洪楙淳)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　「這是戒菸班，不是吸菸班啦！」這天傍晚，祥全診所的3樓教室傳來陣陣笑聲。

　　站在講臺上的祥全診所院長張倡榮醫師，手持各式戒菸藥物，正逐一向學員詳細解說。長年投入戒菸衛教的他，憑著幽默風趣的語調與親切的互動，讓原本可能枯燥生硬的課程，頓時變得輕鬆又有趣，也讓這段告別菸癮之路多了溫暖與陪伴。

　　這場由

戒菸班不只課程，還有學員相伴，增加心理上的支持與鼓勵。(攝影/Carter)
戒菸班不只課程，還有學員相伴，增加心理上的支持與鼓勵。(攝影/Carter)
雄市前鎮區衛生所舉辦的戒菸班，內容兼具知識與實用性。課程中除了講解戒斷症狀與對應方式，也實際介紹如尼古丁貼片、口嚼錠、吸入劑等替代療法，並指導正確使用方式。課程尾聲更特別安排放鬆與紓壓練習，引導大家利用透過運動來穩定情緒、釋放壓力，逐步取代過去「想抽就抽」的習慣反應，建立更健康的因應模式。

　　「他們並不是不了解吸菸對健康的危害，而是不知道有更輕鬆、有效的方法可以幫助自己戒菸。」張醫師說，許多人曾嘗試戒菸，卻因方法不對而失敗，進而對戒菸產生抗拒與挫敗感。他強調，戒菸其實有許多有效的輔助方式，重點是找到適合自己的方法，並獲得正確的支持與引導。

課堂上也實際介紹如尼古丁貼片、口嚼錠、吸入劑等替代療法。(攝影/Carter)
課堂上也實際介紹如尼古丁貼片、口嚼錠、吸入劑等替代療法。(攝影/Carter)

菸癮拉鋸戰 原來不只我這樣

　　戒菸的路上，不僅需要生理層面的協助，更少不了心理上的支持與鼓勵。當學員們開始打開心房，分享各自的故事時，教室裡瞬間多了幾分真誠與共鳴。每段經歷，都是對抗菸癮的真實寫照，也讓彼此在交流中找到力量與理解。

　　曾一度成功戒菸的學員Reax說：「一開始是跟當兵學長學抽菸，不知不覺就抽了8年，後來遇到情緒低潮又抽了起來。」這次重新回到戒菸班，他希望能再次找回當初的決心。

　　「我自己平常抽得不多，但在工作場合難免抽幾根交際菸。」學員Victor分享，他參加戒菸班的初衷，是希望先從自己做起，進而鼓勵爸爸一起戒菸。「爸爸一天要抽一到兩包，我希望能學到一些有效的方法，再回去影響他。」在這段過程中，Victor期盼能成為家人改變的起點。

用運動對抗菸癮，可以穩定情緒、釋放壓力。(攝影/Carter)
用運動對抗菸癮，可以穩定情緒、釋放壓力。(攝影/Carter)

別被「無害」假象騙了！電子煙不是替代品 而是違禁品！

　　許多人誤以為不抽紙菸、改抽電子煙比較無害，事實上這是錯誤觀念。電子煙含多種的致癌物質、重金屬及會讓人上癮的尼古丁，對健康危害極大。加上在化學香精的掩蓋下，反而讓人降低警覺，無形中攝取更多的危害物質。更重要的是，自112年3月22日起，《菸害防制法》已明確規定，電子煙製造、輸入、販售、廣告及使用，通通違法。請不要再被華麗包裝迷惑，電子煙不是替代品，而是法律明令禁止的違禁品！

前鎮區衛生所人員拿出儀器檢測大家吐氣中的一氧化碳濃度，讓學員更清楚抽菸對身體造成的影響。(攝影/Carter)
前鎮區衛生所人員拿出儀器檢測大家吐氣中的一氧化碳濃度，讓學員更清楚抽菸對身體造成的影響。(攝影/Carter)
　　尼古丁成癮是戒菸的主要挑戰之一。停止攝取尼古丁後，身體便容易出現各種戒斷症狀，例如焦躁不安、口乾、失眠、咳嗽等反應。但張醫師強調，這些不適都是可以有效緩解的，例如藥物輔助、規律運動、轉移注意力等方式。

戒菸路上不孤單 戒菸資源一次看

　　高雄市在戒菸資源的推動上相當多元且完善。目前高雄各區衛生所每年皆會不定期開辦戒菸班，並結合診所、醫院、社區與職場等單位合作授課，提供實用的知識與實際策略。民眾也可前往「戒菸合約醫事機構」（如醫院、診所、藥局等）接受專業的諮詢與藥物治療。

戒菸不孤單，有衛教師、藥師、醫師與營養師組成的團隊一路相伴。(攝影/Carter)
戒菸不孤單，有衛教師、藥師、醫師與營養師組成的團隊一路相伴。(攝影/Carter)
　　張倡榮表示：「戒菸其實有方法，也有資源可以依靠，關鍵在於能否獲得適當的引導與支持。」他也提醒，民眾還可撥打免費戒菸專線 0800-636363，透過「國民健康署戒菸專線服務中心」專業諮詢人員一對一電話訪談、鼓勵與行為建議，陪伴戒菸者一步步擺脫菸癮，成功迎向健康新生活。

戒菸門診服務：

為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者經濟負擔，接受戒菸輔助用藥服務，

不分對象皆「免收」戒菸輔助用藥部分負擔費用，詳情請洽各轄區衛生所。

健保「大家醫計畫」 健康管理更省力

預防慢性病從調整健康生活型態、預防篩檢做起，

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【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.07】

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