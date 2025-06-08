盛夏高雄，美味的當令鮮果登場！水果是最天然、最療癒的甜品。在高雄，除了品嚐當季旬味，還能走訪好山好水，感受熱情洋溢的美好夏日。

此時正值鳳梨荔枝產季。高雄「金鑽鳳梨」香氣濃郁、酸甜適口，不論是直接品嚐、入菜或調製冰飲，都讓人回味無窮；甜美多汁的玉荷包荔枝是夏季限定美味，「荔枝木」也成為地方創生的一環，展現農業與生活美學的融合

桃源山林間，果園裡一顆顆碩大的金煌芒果垂掛枝頭，果肉細緻飽滿，是消暑聖品。而果園裡還有一群「毛管家」守護芒果，牠們曾是收容所的毛孩，經過訓練後，不僅成為果農最可靠的助手，也串起人、動物和土地之間溫暖的牽絆。

「苓雅運動園區」歷經3年蛻變重生，原有看台結構重生為石籠外牆，落實環保永續。600公尺長的高架天空步道以及開放空間，無論白天或夜晚都適合漫步欣賞。位於仁武區的觀音湖，是遠離塵囂的綠意秘境，山光水色間還能偶遇螢火蟲，為都市生活點亮浪漫。

從豐饒農產到繽紛地景，感受土地的厚愛與生命的多彩。這是一場與自然共鳴、與生活對話之旅——高雄，邀你品味每一種幸福的可能。