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白天夜晚都美 「Kaohsiung Highline」為高雄注入新活力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
600公尺長之天空跑道環繞設計，打造具有休憩功能的空中廊道。(攝影/Carter)
600公尺長之天空跑道環繞設計，打造具有休憩功能的空中廊道。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、Carter】

　　陪伴高雄市民走過四十年，曾是全球巨星麥可傑克森演出場地及辦理多場體育賽事的中正運動場，經歷3年改造，蛻變為結合運動、休閒與社交的複合空間「苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park」。環保石籠牆勾勒出600公尺的環形天空步道，解放四周視野和清新綠意，園區設備與景觀再升級，為市民打造新概念的運動生活圈！

市府透過與捷運O9站聯合開發的模式，將中正運動場轉型活化為複合式運動生活場域「苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park」。(攝影/Carter)
市府透過與捷運O9站聯合開發的模式，將中正運動場轉型活化為複合式運動生活場域「苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park」。(攝影/Carter)
　　在明媚陽光下，閃耀的橘色階梯映入眼簾，猶如一條明亮的動線，引導人們走向天空迴廊。場館外圍由4.5公尺高的石籠外牆圍繞，自然光線透入，成為通透明亮、充滿開放感的空間。

橘色階梯與建築配色，在陽光下顯得明亮耀眼，帶給市民耳目一新的感受。(攝影/Carter)
橘色階梯與建築配色，在陽光下顯得明亮耀眼，帶給市民耳目一新的感受。(攝影/Carter)
4.5公尺高的石籠外牆由舊運動場拆除的混凝土塊組成，象徵循環經濟理念，營造自然且具開放感的空間設計。(攝影/李瑰嫻)
4.5公尺高的石籠外牆由舊運動場拆除的混凝土塊組成，象徵循環經濟理念，營造自然且具開放感的空間設計。(攝影/李瑰嫻)
　　「苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park」，由中正運動場重新規劃改建，邱文傑建築師基於ESG永續發展的原則，採用「減法設計」理念，將原有看臺結構的三分之二拆除，再將不同大小的混凝土塊重組為石籠外牆，符合回收再利用的環保價值，並兼具採光、通風等效果。曾經阻擋市民視線的水泥高牆，以自然質感的石籠設計取代，也象徵著新生場館的開放與包容。

苓雅運動園區場館以開放與包容為精神，讓市民在自然光與綠意環繞中，盡情享受運動與休閒的樂趣。(攝影/Carter)
苓雅運動園區場館以開放與包容為精神，讓市民在自然光與綠意環繞中，盡情享受運動與休閒的樂趣。(攝影/Carter)

延續城市與人之間的對話

　　600公尺長的高架天空步道，高聳的雨豆樹與各式綠植環繞四周，宛如一條被藍天與綠意擁抱的環形長廊。微風吹拂下，人們在步道上自由散步，累了就坐在石籠座椅上，眺望市區景緻，以及田徑場上運動的身影。市府工務局表示：「Kaohsiung Highline」將原本封閉的運動場轉變為開放式高架公園，猶如紐約曼哈頓的高架公園（High Line Park），在綠意與陽光交織中，打造一座充滿活力的都市綠洲。

　　每天下午必來報到的沈阿姨，對改建後的「苓雅運動園區」感到耳目一新。她笑說：「來這裡健走超過40年，現在視野更開闊，也有更多座位可以休息，從高處看風景，心情特別舒暢。」園區除了保留老運動場的歲月記憶，更融入循環經濟的設計理念，讓人們的生活層次變得更豐富。

園區外側新增一座具備國際等級的極限運動場，未來可以舉辦相關運動會或極限運動賽事。(攝影/Carter)
園區外側新增一座具備國際等級的極限運動場，未來可以舉辦相關運動會或極限運動賽事。(攝影/Carter)
　　在靠近武營路的區域，新增的極限運動場也是全新亮點，專為滑板、極限單車、直排輪等愛好者打造。運動場依國際標準設計，設有U型滑道、梯型滑道、跳台與欄杆等多元設施，無論是翻轉、跳躍或滑行，玩家們都能盡情展現身手。未來極限運動場也將舉辦賽事，成為新興運動的培育基地。

　　打破傳統運動場的界限，園區未來將引入餐飲和商店進駐。步道旁規劃了運動相關文創小舖、咖啡酒吧、輕食等空間，讓人們來這裡不僅能運動，還能放鬆、交流，成為創意碰撞的熱門打卡地。

打造景觀燈光，白天夜晚享受不同美景。(攝影/Carter)
打造景觀燈光，白天夜晚享受不同美景。(攝影/Carter)
　　整合國際級400公尺田徑場、極限運動場，以及周邊的籃球場、羽球場和苓雅運動中心，搭捷運來也超方便。「苓雅運動園區」擁有綠意盎然的空間及空中廊道，提供人們慢跑、打球、散步的場所，也可以從不一樣的高度，漫步感受城市。隨著未來購物、餐飲、辦公等多元功能逐步開放，苓雅運動園區將進一步成為全齡健康的新生活場域。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.06】

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