新亮相觀音湖環湖步道 漫步水面探索生態樂園

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

群山環抱、蘊藏豐富生態的觀音湖，一直是高雄市民日常散步與休憩的後花園。今年經市府整建優化後，湖區再以新面貌登場，其中的亮點「水花園濕地」還特別規劃了綠意盎然的水上步道，讓遊客彷彿漫步於湖面之上，沉浸在自然之中。夏季7至10月間，還有機會與螢火蟲巧遇，成為都市近郊的生態新亮點。

夏季7至10月間，還有機會與螢火蟲巧遇，成為都市近郊的生態新亮點。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 位於仁武與大社交界的觀音山南邊，觀音湖宛如一面靜謐的明鏡，倒映著蒼翠山林與人文景致。湖泊原名總督埤，佔地達30公頃，兼具灌溉、蓄水與防洪等多重功能。湖水清澈平靜，擁有豐富多元的生態，成為許多候鳥棲息的天然樂園，吸引了許多鳥類愛好者前來觀賞。

「整修後的步道沿線竹林與野草經過整理，視野變得更開闊，走起來很舒服。」幾乎每天來湖畔散步的羅先生說。看到前陣子為了整修工程而築起的圍牆終於拆除，他特地和太太一起來「開箱」升級後的湖區，感受煥然一新的環境。

觀音湖原名總督埤，面積達30公頃，湖水清澈平靜，蘊藏豐富的生態，也是眾多候鳥棲息的樂園。(攝影/Carter) 過去觀音湖僅有一條湖岸步道，修整後將步道延伸，連接至堤頂步道，打造成為長約2公里的環湖散步路線。步道兩旁種植喬木提供綠蔭，就算夏日也不再日頭炎炎，可以愜意在樹下漫遊，享受微風水岸。

走在環湖步道上，不難發現沿途景觀煥然一新。過去植物繁雜叢生的步道，如今被花旗木、翠蘆莉及長穗木所取代，錯落有致的綠植與湖景相互借景，蝴蝶在蜜源植物間翩翩飛舞，鳥類和魚在水生植物間穿梭，為觀音湖注入勃勃生機。

整修後的觀音湖搖身一變，成為兼具遊憩與生態的全新景點。園區內步道系統全面升級，並新設生態廊道，串聯堤頂步道，打造出長約2公里的環湖步道。(攝影/Carter) 「今年我們觀測到了螢火蟲，代表這裡的生態環境純淨良好。」觀光局表示，為提供螢火蟲更理想的棲息環境，團隊特別向中山大學請教，了解臺灣窗螢的生態需求，保留適合牠們生長的長草區。希望未來能看到更多螢火蟲，在觀音湖畔舞動點點螢光。

沿著環湖步道緩緩前行，綠意與湖光交織，眼前的景色如詩如畫，令人心曠神怡。(攝影/Carter) 蛻變後的觀音湖，為民眾提供鄰近市區的生態新樂園。若想順遊探訪觀音山欣賞「觀音八景」絕美景致，從觀音湖北入口廣場出發，車程約6分鐘即可抵達登山口；若是親子同行，也可順道造訪義大世界，車程約10分鐘，即可輕鬆結合生態探索與休閒娛樂。歡迎來觀音湖走走，讓身心徹底放鬆，感受這片鬧中取靜的城市綠洲。

園區設備全面升級，更新導覽告示牌，也增加讓民眾休息的座椅，以及遮蔭、乘涼的區域。(攝影/Carter)

觀音湖生態打卡

除了景觀與設施升級，觀音湖還特別規劃了多處充滿生態意涵的打卡點。

湖岸邊矗立蜻蜓造型的水位標誌不僅增添景觀趣味，也象徵著觀音湖的獨特蜻蜓生態。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

• 蜻蜓湖岸平台

湖岸邊矗立蜻蜓造型的水位標誌，湖區原生種紅蜻蜓與藍蜻蜓栩栩如生地停留在蘆葦上，標示著不同的水位高度，成為遊客了解湖泊水情變化的裝置，也象徵著觀音湖的獨特蜻蜓生態。

• 水花園濕地

濕地區域種植約5種具代表性的水生植物，蜿蜒的木棧道穿越濕地，並以生態工法保持濕地淺水環境。遊客可以近距離觀察水生植物，欣賞開闊優美的觀音湖景。

水花園濕地種植輪傘草、黃菖蒲、大木賊、水竹芋(下圖左)、香蒲(下圖右)等5種具代表性的水生植物。(攝影/Carter)

• 生態廊道

沿湖岸鋪設的林間生態廊道，將過去觀音湖的湖畔步道延伸成圓，架高設計保留生物通道，也提升行走的舒適度，從瞭望臺眺望，可一覽觀音湖全景，尤其在花旗木盛開時，湖水與粉色花海交相輝映更是美不勝收。

從瞭望臺眺望，湖面波光粼粼，與四周盎然綠意交織成一幅絢麗畫面，景色如詩如畫，令人流連忘返。(攝影/Carter)

• 南入口廣場

南入口廣場新增停車場與公廁，並保留三株原有芒果樹，為遊客提供休憩空間。公廁設計選用玻璃磚與挑高設計，迎入自然採光與通風，屋頂垂掛攀藤植物，形成天然綠簾，不僅遮陽降溫，也展現綠建築的環保概念。

南入口廣場新設置了停車場與公廁，同時保留原有的三株芒果樹，營造出兼具便利與綠意的休憩空間。(攝影/Carter)

• 觀音湖

地址：高雄市仁武區鹽埕巷