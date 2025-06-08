芒果園裡有芒「狗」 守護家園就靠牠！

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

從市區一路往桃源區驅車，莫約兩小時後來到被山林環抱的一處芒果園，在這裡，主角不只是一顆顆甜美滋味的金煌芒果，還有24隻毛茸茸的「毛管家」，正自在地在園子裡奔跑、打滾、巡邏。

這群熱情活潑的狗兒，過去曾是收容所中等待認養的浪浪。如今，透過高雄市動物保護處與社團法人中華民國保護動物協會攜手推動的「狗來富專案」，讓牠們得以脫離無盡等待的命運，來到這片鄉間果園，搖身一變成為果農的最佳夥伴，不僅協助果農驅趕獼猴，更成為守護果樹的得力助手，展開了與收容所全然不同的新生活。

「動物價值」及「眾生平等」被視為進步國家的重要關鍵。(攝影/Carter)

你沒被遺忘！ 「狗來富專案」為浪浪開啟希望之窗

社團法人中華民國保護動物協會秘書長李朝全表示，「狗來富專案」初衷是為了幫助那些難以被一般家庭認養的狗兒，尋找新的出路與生活方式。除了替牠們開創另一種可能的人生，也有助於減輕收容所的壓力與空間負擔。

高雄市動物保護處說，近期高雄兩處收容所內的米克斯成犬數量逐漸攀升，但牠們被認養的機會相對有限。為替這些狗狗尋找更多出路，自2021年底起，動物保護處與社團法人中華民國保護動物協會攜手推動「狗來富專案」，除媒合犬隻與農園代養家庭外，也提供犬隻訓練課程。截至2025年5月，已成功媒合10處代養家園，送養201隻犬隻。

在許多公私機構的協力推廣下，「狗來富專案」逐漸獲得農民的認同與支持，讓曾經流浪的狗兒得以在鄉間果園或農場中擁有安穩的棲身之所，快樂奔跑、自在生活，真正實現「人與動物共融共生」的理念。

李朝全說，協會每月也會定期安排志工探訪，持續關心狗狗的適應狀況與農園的整體生活品質，也協助家園主人推廣自家水果農產，將部分收益回饋作為狗狗的生活支出，同時支持臺灣在地農業，串起一條溫暖又永續的循環鏈。

由於今年年初受低溫影響，導致芒果結果不佳，李朝全秘書長（左）與 Lituan（右）討論如何協助果農因應困境。(攝影/Carter)

農園的夥伴 也是心裡的家人

桃源里里長Lituan（布農族族名，漢名為高慕源），便是最早響應專案的農家之一。當初申請狗來富專案時，他只是抱著「試試看」的心態，沒想到，狗狗的到來，帶來了比想像中更深遠的改變。

「以前我們防獼猴很辛苦，現在狗狗來了，牠們會巡邏、會吠叫，把猴群趕走，芒果損失少了，品質也更加穩定。」Lituan笑說：「現在猴子都不敢來我們這，反而跑去隔壁。結果隔壁的果農也來問我怎麼申請，現在他們也加入了『狗來富專案』。」

從狗兒跟Lituan互動，就能看見彼此的感情，當初Lituan的母親本來反對參與這個專案，現在也被狗兒融化，成為愛狗一族。(攝影/Carter) 自從狗狗成為農園一份子後，Lituan對農業經營的思維也悄然改變，他說：「既然牠們這麼努力守護這塊地，我們也要對土地更好。」於是他開始選用對狗狗友善、對環境傷害較小的資材與肥料，減少農藥用量。

「以前只想著收成，現在會多想一層。這片土地是我和狗狗一起生活的地方，牠們的健康，和這塊土地的乾淨一樣重要。」Lituan望向這群在果園中奔跑的狗兒，臉上浮現溫柔的笑容說：「說起來，牠們也是我們的家人了，不能讓家人受苦嘛！」

每一顆金煌芒果，都藏著Lituan和狗狗一起灌溉與守護的成果。(攝影/Carter) 桃源金煌芒果的果肉纖細、香氣濃郁且果核小，是盛夏午後最療癒的消暑甜品。(攝影/Carter)

感動時刻：狗兒自己回家的那一天

談起和狗兒相處的點滴，Lituan有一段特別難忘的回憶。他說：「有一次，其中一隻狗狗走失了，我找了很久，一直找不到，心都涼了。」他停頓了一下，語氣柔軟地說：「結果兩天後，牠自己回來了，一看到我就撲上來，那一刻，真的很感動。」那個擁抱，不只是狗兒與農民之間的重逢，更像是一份深刻的信任與牽絆。「牠們知道這裡是家，而我也知道，自己已經離不開牠們了。」

隨著越來越多農家加入狗來富專案，這片土地也正經歷著一場悄然的轉變。「以前我們種田，常常覺得是自己孤軍奮戰，看天吃飯、靠自己撐。」Lituan望向遠方的山頭，緩緩說道：「但現在，有狗狗們在身邊，鄰居也陸續加入，還有協會的支持與幫助，整個社區變得活絡了起來，我們農民也彷彿重新找回某種連結。」

「狗來富專案」將收容所的浪浪化身果園守護者，創造人與人、動物、土地間的深厚連結，讓善循環不息。(攝影/Carter) 在果園間奔跑的毛管家們，不只是守護芒果園的力量，更成為農民們心中，一股溫暖又堅定的陪伴。守護，從來不是單向的付出，而是一場彼此滋養、相互成全的故事──正如這座桃源芒果園，與這群毛孩們一同編織出來的新日常。