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甜美荔枝時光 體驗南勝社區魅力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
嶺口南勝社區被譽為「荔枝故鄉」，每年四月底至六月初，荔枝香氣隨風飄散，彷彿為南勝社區披上一層溫柔而濃烈的薄紗。(攝影/Carter)
嶺口南勝社區被譽為「荔枝故鄉」，每年四月底至六月初，荔枝香氣隨風飄散，彷彿為南勝社區披上一層溫柔而濃烈的薄紗。(攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

　　春風輕拂過高雄旗山南勝社區，枝頭相繼結累的楠西早生〈荔枝品種名〉、玉荷包與黑葉荔枝，為龍文山山頭染上一抹嫣紅，不僅預告著豐收，也串起這座小村落代代相傳的情感與文化記憶。

　　然而座落在這片美麗山巒之下的南勝社區，正面臨著人口外流與高齡化的挑戰，為了保存社區文化，年輕人與耆老攜手合作，將創意化為行動，讓荔枝成為串聯希望的媒介，期盼這片土地的故事，讓更多人聽見與珍惜。

(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

荔枝 不只是果實 更是一份美味與情感的延續

　　「從我有記憶以來，就一直在這裡種荔枝。」南勝社區發展協會理事長吳國正篤定說道。對他而言，南勝與荔枝早已密不可分，雖然荔枝的產季短暫，僅有約一個月，但一到收成季節，整個社區便如重新被喚醒般，熱鬧非凡、生氣蓬勃。

理事長吳國正說，荔枝的產季只有一個月，大家腦力激盪研發相關加工品與文創品，開發小遊程帶大家認識南勝社區。(攝影/Carter)
理事長吳國正說，荔枝的產季只有一個月，大家腦力激盪研發相關加工品與文創品，開發小遊程帶大家認識南勝社區。(攝影/Carter)
　　目前南勝社區面臨兩大課題：一是農民年歲漸長，體力逐漸無法應付荔枝的採收工作；二是產季短暫，荔枝這項季節限定的作物，無法全年都能與消費者產生連結，進而成為文化符號。

　　為了解決這些困境，南勝社區發展協會集結夥伴們的創意與智慧，陸續開發出一系列荔枝加工產品，從荔枝果醋、氣泡飲，到手作荔枝年糕、荔枝雪Q餅、鳳荔酥等，不僅延長了荔枝的經濟效益，也讓「南勝」這個名字為更多人所熟知。

除了新鮮荔枝外，南勝社區還有荔枝年糕、荔枝雪Q餅、荔枝木煙燻溏心蛋，還研發荔枝氣泡飲，以荔枝為起點，吃喝玩樂都包括在內。(攝影/Carter)
除了新鮮荔枝外，南勝社區還有荔枝年糕、荔枝雪Q餅、荔枝木煙燻溏心蛋，還研發荔枝氣泡飲，以荔枝為起點，吃喝玩樂都包括在內。(攝影/Carter)
　　除了果實的創新利用，社區也為荔枝樹修剪後的木材賦予新生命。不僅取下樹皮製作荔枝木煙燻溏心蛋，還開發出文創小物與DIY體驗活動。南勝社區專案經理陳春月分享，早期這些木材多用來燒水、煮飯，如今則被巧妙運用於餐具手柄、小掃把，甚至用於荔枝染等，成為兼具美感與環保精神的永續商品。

利用修剪的枝條、廢棄的荔枝木開發成餐具把手，來南勝社區旅遊，也能體驗DIY。(攝影/Carter)
利用修剪的枝條、廢棄的荔枝木開發成餐具把手，來南勝社區旅遊，也能體驗DIY。(攝影/Carter)
　　因愛吃荔枝而嫁到南勝社區，陳春月笑說，荔枝不僅是經濟作物，也串起居民的共同記憶。「我們社區的長輩會炊年糕，所以協會特地打造了一座土窯，撿拾荔枝木來燒火，平時可用來烤披薩、烤荔枝香腸，炊年糕等，不僅節慶時能使用，也讓遊客來訪時可以親身體驗。」

　　其中，年糕的製作方式是由社區長輩親自傳授，加入荔枝乾後，不僅口感Q彈，還帶有淡雅果香。陳春月與社區夥伴進一步改良，以起酥皮包覆送入烤箱，做成酥皮烤年糕，無論造型還是口感，都更符合現代人喜好。

南勝社區發展協會開發一系列荔枝加工產品。(攝影/Carter)
南勝社區發展協會開發一系列荔枝加工產品。(攝影/Carter)

技藝與記憶的傳承 讓南勝「美荔人生」繼續閃耀

　　從一顆顆鮮紅飽滿的荔枝，到香氣四溢的年糕，再到手中溫潤細緻的荔枝木餐具，南勝社區用自己的方式，細膩地串聯起文化、技藝與記憶，為社區經濟注入活水，也啟動當地文化再創生。

　　透過世代間的合作與創新，南勝人在這座靜謐的小村落，伴隨荔枝的芳香堅定前行，走出屬於自己的「美荔人生」。

• 美荔人生-南勝社區

FB：美荔人生-南勝社區

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.06】

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