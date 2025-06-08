把旺來放進料理！ 鳳梨料理簡單做 用果香煮出夏天滋味

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

高雄初夏的燦爛陽光，照得果香正盛的鳳梨令人垂涎，每年三至六月正是品嘗的最佳時節。來自高雄的新鮮鳳梨，不僅是消暑的最佳良伴，入菜更能為餐桌上的美食增添一道酸甜迷人的風味。

每年的三至六月是高雄鳳梨的產季，也是品嘗的最佳時節。(攝影/Carter) 高雄是全臺鳳梨產區之一，主要栽作的品種為「金鑽鳳梨」，正式名稱為台農17號，產季自每年三月開始，一直延續到六月底。金鑽鳳梨外型呈飽滿筒狀、果肉細緻滑嫩，直接食用風味絕佳，作為食材入菜更能增添酸甜風味，因此常見於各式熱炒、甜點甚至飲品之中。

主婦聯盟環境保護基金會講師王巧溱，擅長發揮當令食材自然原味，運用巧思將繁雜的食譜化作簡單又貼近日常的做法。值逢高雄鳳梨產季，講師特別推薦兩道美味的鳳梨料理，將高雄初夏的果實滋味，轉化為餐桌上的時令美饌。

講師王巧溱分享當季鳳梨入菜的風味與靈感。(攝影/Carter) 第一道「鳳梨苦瓜雞湯」是傳統又歷久彌新的家常湯品，湯頭靈魂是醃製發酵的蔭鳳梨豆醬。「以前阿嬤會用多餘的鳳梨做成豆醬，這樣一年四季都能煮鳳梨湯。」王巧溱表示，湯底融合雞肉鮮味與鳳梨的酸甜，加上苦瓜的甘苦清香，是許多南部家庭夏天清熱降火的一道湯品。

鳳梨苦瓜雞湯，是一道夏日清熱降火的美味湯品。(攝影/Carter) 第二道「酸辣鳳梨豬」則是充滿南洋風情的一道熱炒，以絞肉搭配新鮮鳳梨與小蕃茄，以魚露、檸檬汁調味，酸中帶辣的風味讓人胃口大開。王巧溱笑說：「這道菜有點泰式風格，夏天吃真的很開胃，而且用鳳梨入菜，既便宜又美味。」她也鼓勵大家依循季節，選用芒果、奇異果等其他酸甜水果替代，成品會有不同驚喜。「高雄的鳳梨不僅是一項重要的農產，更早已融入在地人的日常生活，成為一道熟悉的味覺風景。」王巧溱分享，每當鳳梨產季來臨，金黃的果實不只是市場裡的主角，更是家中廚房的季節風味。

酸辣鳳梨豬，酸中帶辣的滋味提振食慾。(攝影/Carter) 在陽光熱情如火的高雄，鳳梨是豐饒土地的恩賜，承載了農民們細心耕耘的心意。趁著盛產時節，鮮食之外不妨試著使用金鑽鳳梨入菜，讓一鍋暖湯、一道熱炒，帶出專屬港都的初夏滋味。

鳳梨苦瓜雞湯

食材（4人份）：

土雞1隻（剁塊）、大苦瓜1條、新鮮鳳梨半顆（切塊）、蔭鳳梨豆醬1罐（350g）、薑1片、鹽1小匙、白胡椒少許、米酒適量

鳳梨苦瓜雞湯食材。(攝影/Carter) 料理步驟：

1、苦瓜洗淨，去囊去籽，切大塊備用。

2、雞肉與薑片放入鍋中，加冷水蓋過食材，加熱至大滾後熄火。

3、將汆燙過的雞肉放入湯鍋，加入苦瓜、蔭鳳梨豆醬、新鮮鳳梨，注水至淹過食材。

4、水滾後轉小火，燉煮25分鐘，加入調味料後再續煮5分鐘即可關火。

Information

TIPS：

˙蔭鳳梨豆醬醃製過程怕雜菌污染，易發霉變質，建議選擇有信譽的廠家或小農購買，較有保障。

˙汆燙請從冷水開始煮，且雞肉不可煮太久，以免肉質變老。

˙米酒煮太久會變苦，建議最後再加入。

鳳梨苦瓜雞湯料理步驟。(攝影/Carter)

酸辣鳳梨豬

食材（4人份）：

新鮮紅辣椒10g、蒜頭30g（切碎）、紅蘿蔔100g（切小丁）、橄欖油適量、豬絞肉300g、檸檬汁30g、魚露10g、鹽1/4茶匙、醬油1/4茶匙、味醂1大匙、小蕃茄50g（對切）、新鮮鳳梨100g（切丁）

酸辣鳳梨豬食材。(攝影/Carter) 料理步驟：

1、鍋中放入橄欖油、紅辣椒與蒜頭，小火炒香。

2、加入紅蘿蔔與豬絞肉，炒至七分熟。

3、加入檸檬汁、魚露、鹽、醬油和味醂，拌炒至湯汁收乾。

4、放入小蕃茄與鳳梨，略拌炒即可。

酸辣鳳梨豬料理步驟。(攝影/Carter) TIPS：

· 冷油下爆香料的作法，可避免油溫過高導致蒜頭焦黑，香氣也能更均勻釋放，炒香時間相對縮短。

· 若喜歡帶點湯汁，也可自行調整收汁時間喔！