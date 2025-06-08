讓世界品味高雄 金牌主廚劉靖晟的甜點藝術

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄日航酒店】

高跟鞋變身珠寶盒下午茶的主角、禪意十足的枯山水是美味點心盤、色彩繽紛的蘑菇則化為入口即化的果香慕斯——這些宛如工藝品的甜點，皆出自高雄日航酒店西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）之手。他擅長融合日式與法式技法，靈活運用在地食材，創作出獨特且細緻的風味。曾擔任總統國宴甜點主廚、屢獲國際大賽金獎，更是臺灣唯一榮獲日本洋菓子協會東京蛋糕展「巧克力工藝金賞」的甜點職人。

高雄日航酒店最受歡迎的「高跟鞋珠寶盒下午茶」，融合西點行政主廚劉靖晟(Nicholas)擅長的拉糖藝術和巧克力技藝。(攝影/Carter)

日、法混血的甜點工藝

走上甜點之路，對Nicholas來說是個意外的開始。高中畢業後，他並未選擇升學，而是透過報紙求職廣告，進入高雄一間餅店工作。原本只想找份穩定收入，卻在日復一日的實作中發現自己對烘焙的興趣，開始利用休假時間自學進修，加上與生俱來的天分，開啟通往甜點職人的大門。

Nicholas從不把困難當作阻礙，而是視為職涯中一次次重要的成長機會。(攝影/Carter) 2010年，他隨台灣蛋糕協會前往日本參賽，首次親身接觸日式甜點技法，深受日本師傅講究細節的精神所震撼。此後，他幾乎年年赴日進修，觀摩、比賽、考察甜點名店，仔細記錄甜點造型、分析食材風味，逐步累積出屬於自己的靈感資料庫。Nicholas近年開始鑽研法式甜點的裝飾技法，將其優雅細緻的造型語言融入作品，與日式甜點輕盈細膩的口感融合，創造出更貼近亞洲人喜好的甜點風格。

不畏挑戰 站上國際舞台

從拉糖藝術到巧克力工藝，Nicholas屢次在國際賽事中嶄露頭角，回憶起初次前往新加坡參加拉糖比賽的經驗，至今仍印象深刻。當時因為登機箱規格不符，預先製作好的所有零件只能拆開托運，抵達後竟發現全數損壞。Nicholas不眠不休花了兩天重新打造作品，最終憑藉著堅持與毅力奪下金牌。

Nicholas對細節與味道極致追求，讓他奪下日本洋菓子協會巧克力工藝金賞的殊榮。(圖片提供/高雄日航酒店) 2015年參加東京蛋糕展同樣充滿挑戰，比賽當日，發現展品的壓克力罩竟與底座尺寸不合，他臨危不亂取出美工刀現場修邊，才能順利展示作品，獲得日本洋菓子協會巧克力工藝金賞的殊榮，寫下職涯的亮眼里程碑。

「比賽中學到最重要的，就是永不放棄。」Nicholas堅定地說。

主廚Nicholas的作品不僅是甜點，更是五感的細膩體驗。(攝影/Carter)

可品嚐的藝術 定義高雄的甜點風景

走進高雄日航酒店的咖啡廳，不少人是為了Nicholas設計的「高跟鞋珠寶盒下午茶」而來。等比例製作的白巧克力高跟鞋優雅華麗，從鞋頭柔軟逼真的蝴蝶結、鞋墊細膩的縫線、到水晶般的糖蝴蝶，每個細節都展現出匠人精神。搭配的點心也極具巧思，紅唇巧克力注入日本柚子香氣、小禮物造型的黑醋栗藍莓起司慕斯、草莓巧克力手拿包、莓果馬卡龍......等，味道變化豐富，每一款皆令人愛不釋手，迅速成為社群上的話題。

「枯山水點心盤」以法式點心布置出日式庭園，有如桌上的微型藝術。(攝影/Carter) 今（2025）年新推出的「枯山水點心盤」再次引發關注，以咖啡慕斯和酥菠蘿模擬庭石、巧克力製成枯枝、抹茶粉呈現青苔質地、砂糖與芝麻粉混合出庭園砂石，以法式經典甜點詮釋日式禪風，視覺與味覺皆引人入勝。Nicholas的甜點經常結合在地食材，像是人氣作品「熱帶蘑菇」選用旗山香蕉、金鑽鳳梨與玉井愛文芒果製成慕斯內餡，果香層層堆疊、酸甜清新，入口就能感受到南國風情。

熱帶蘑菇。(攝影/Carter) 二十多年的甜點職涯，Nicholas始終保持創作熱情與實驗精神，將創意不斷地注入新產品。「我希望當有人問起高雄有什麼好吃的甜點時，第一個想到的，就是我們的珠寶盒下午茶與枯山水。」Nicholas帶著微笑自信說道。對他而言，這是期許也是挑戰，將每一次的甜點創作視為一張高雄的風味名片，吸引旅客遠道而來。

• 高雄日航酒店咖啡廳

地址：高雄市前鎮區林森四路268號1樓

電話：(07)537-8800