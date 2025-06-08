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親近大自然 體驗農牧的療癒時光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
餵羊吃牧草是小朋友最開心最期待的牧場體驗。(攝影/Carter)
餵羊吃牧草是小朋友最開心最期待的牧場體驗。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　「六月鳳凰木花開季節，入園就能感受火紅的夏日氣息。」跟著華一休閒農場余經理漫步於綠意盎然的園區，占地約7,700坪的農場種植多達40餘種臺灣原生種樹木。在百年茄苳老樹、金龜樹、雞蛋花、臺灣樟樹、櫸木、落羽松等茂密的樹蔭下，即使炎炎夏日，也能隨處乘涼、休憩，假日不妨帶著野餐墊，來林間享受一段愜意的悠閒時光。

華一休閒農場種植超過40種臺灣原生樹，悠遊在其中，宛如一座秘境森林。(攝影/Carter)
華一休閒農場種植超過40種臺灣原生樹，悠遊在其中，宛如一座秘境森林。(攝影/Carter)
　　華一休閒農場位於高雄市大樹區，是一座結合畜牧產業與休閒觀光的特色牧場。余經理表示，1979年成立的「華一農牧行」，在加入嘉南羊乳運銷合作社後，成為嘉南羊乳在大高雄地區的總經銷。一路走來創辦人林桑始終懷抱著一個夢想——打造一座如城市後花園般的牧場，回饋給高雄市民，歷經20多年，終於在2014年實現夢想，於高雄大樹落腳，打造出嘉南羊乳唯一的觀光示範牧場。這裡不僅展示羊乳產業的生產流程，也是認識畜牧文化、適合親子共遊的熱門去處。

來到羊舍參觀導覽，一起來認識可愛的羊咩咩。(攝影/Carter)
來到羊舍參觀導覽，一起來認識可愛的羊咩咩。(攝影/Carter)

參觀羊舍、餵羊吃草 享受自在牧場時光

　　走進這座號稱「六星級」的牧場，首先映入眼簾的是整潔寬敞的羊舍與戶外放牧區。與可愛的「羊咩咩」近距離互動，特別受到小朋友們的喜愛。羊舍內由工作人員細心解說乳羊品種，例如全身擁有白軟毛色如棉花糖的撒能羊——是全世界最常見的乳羊品種；此外，牧場也有包括努比亞、賴滿嬌、吐根堡、阿爾拜因等各品種羊。

　　牧場採用真空自動榨乳與自動清洗設備，確保乳品品質與衛生安全。同時還特地安排觀看早期牧羊人擠羊乳的方式，讓遊客品嚐現擠的新鮮羊乳，體驗最純粹的自然風味。

使用鮮羊乳製成的小饅頭、冰淇淋，讓大人小孩一吃就停不了口。(攝影/Carter)
使用鮮羊乳製成的小饅頭、冰淇淋，讓大人小孩一吃就停不了口。(攝影/Carter)
　　最受小朋友期待的，莫過於戶外放牧區的餵羊體驗。手裡拿著牧草，一隻隻羊咩咩立刻湊上前來，爭相品嚐，畫面真的超級療癒又有趣。而園區內的牧場生態館也提供多項特色餐飲，包括羊乳冰棒、鮮羊乳小饅頭等，還有獨家的羊乳冰淇淋，或是喝杯鮮羊乳現煮的拿鐵與奶茶，絕對是享受午後時光的最佳選擇。

　　余經理形容華一休閒農場彷如一座秘境森林，擁有豐富的動植物生態。獨角仙、蜜蜂常現蹤跡，吸引大小朋友開啟一段綠野仙蹤式的大自然探險之旅。農場不特別設置罐頭遊具，保留最純粹的自然樣貌，讓人不必跋山涉水，也能輕鬆親近綠意。

　　華一休閒農場每週五、六、日開放入園，是夏季遠離喧囂、感受清靜與自然的絕佳選擇，邀您來場療癒身心的夏日輕旅行。

• 華一休閒農場

地址：高雄市大樹區和山路198-1號

電話：（07）815-5666

FB：華一休閒農場 - 嘉南羊乳高雄區示範牧場

IG：華一休閒農場 - 嘉南羊乳高雄區示範牧場

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.06】

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