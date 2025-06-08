以四季為經 自然為緯 大地工作坊遇見色彩之美

【◎文/RH ◎攝影/Carter ◎圖片提供/大地工作坊】

在陽光與綠意交織的高雄，植物染藝術家林潔怡以大地為調色盤，將植物的自然色彩緩緩染入織物之中。她與家人一同打造「大地工作坊」，結合移印、藍染、絹印、蠟染等多元染織技法，實踐對土地與生命的深刻尊重。每一件作品皆承載自然的節奏與手作的溫度，喚起人們對永續生活與工藝美學的想像。

透過移印染轉印植物紋理，讓四季的色彩融入日常生活中。(攝影/Carter) 林潔怡成長於藝術家庭，受到在花蓮任教的姑姑與姑丈影響，耳濡目染接觸各式工藝素材與版畫技法。學生時期就讀美術班與視覺傳達設計，奠定她對色彩與圖像的敏銳感知。她特別喜愛從植物中萃取色彩進行設計，也著手推廣這種與大自然共存、環境友善的表現形式。

植物染從採集植物開始，與大地開啟對話。(攝影/Carter) 大地工作坊櫃子內排列整齊的植物染材標本。(攝影/Carter) 她依循四季節氣採集在地植物，讓染出的布料隨時間自然淡化與轉變，呈現如生命流動般的色彩節奏。天然染料的色澤會隨氣候與光線變化，在她眼中，這不只是淡化，而是一種「延續」。

林潔怡帶領學員體驗植物染，探索結合現代工藝的各種可能。(圖片提供/大地工作坊) 扎根高雄仁武區，她以「大地工作坊」為創作基地，結合當地植物與傳統工藝，透過開設課程，帶領學員展開與自然對話的創作歷程。工作坊現為文化部審定的「臺灣工藝之家」，以植物染為核心，成為南部推廣染織工藝的重要據點。

林潔怡的作品《花漾青春》，榮獲第十一回大韓民國天然染色文化商品大展銅獎。(攝影/Carter)

探索當代植物染的各種可能

她觀察到近年高雄洋溢著年輕氣息與現代感，於是嘗試將亮色系、金線、金粉與現代設計融入植物染作品之中，打破人們對其僅止於樸實色調的既定印象，讓傳統技藝與當代節奏展開對話。

擁有甲級女裝技術士證照的林潔怡，在作品《尋‧印記》中展現染織工藝與服裝設計的精湛技巧。(攝影/Carter) 林潔怡的作品，結合了植物染、網版絹印與手工縫繡等複合式技法，為染織工藝開啟更多創作可能。(攝影/Carter) 在技法層面，她積極探索異材質的融合應用，將絹印設計轉印圖樣，並結合多種植物染技法，為作品增添豐富層次。她將這些實踐帶入教學推廣，透過課程引導更多人親手體驗植物染，感受色彩肌理與時間的痕跡。

有感於化學染劑對環境的影響，林潔怡以在地植物熬製染劑，用自然方式延續色彩。(圖片提供/大地工作坊) 在教學推廣方面，林潔怡秉持「就地取材」的精神，善用臺灣常見的天然染材——如色牢度高的洋蔥膜、彩度溫和的大葉欖仁葉，以及福木、墨水樹、紅竹、蘇木等植物，帶領學員從認識植物開始，逐步建立與土地的連結。

她曾與高雄的幼兒園合作，讓孩子們親手以洋蔥皮染製畢業證書，孩子們回家後也會主動與家人分享染布的過程與感受。

儘管天然植物染相較於化學染料更為耗時繁複，她仍堅持每道工序親力實踐，並樂於將經驗分享給不同世代。

林潔怡代表臺灣前往法國巴黎展出移印染作品。(圖片提供/大地工作坊) 這份對植物染的熱情，讓林潔怡走出臺灣，參與德國、韓國、法國等地的比賽與展覽。她曾透過國立台灣工藝研究發展中心徵選，代表臺灣前往法國巴黎展出移印染作品，在當地獲得良好迴響。

透過反覆染色與拔色技法創作出的《雪花》，以金色油桐花點綴其間，為作品畫龍點睛。(攝影/Carter) 依循節氣創作，林潔怡將天然染色應用於各式生活產品，創作出獨一無二的布包、袋子。(攝影/Carter) 對她而言，植物染不僅是創作媒材，更是一種生活態度——在色彩與工藝之間，回應自然，也回應人與土地之間的連結。

• 大地工作坊

地址：高雄市仁武區永樂街1號

電話： 07-3753688

FB：大地工作坊-染織