現在的森林 過得好嗎？AI「大樹據」翻轉林地永續新想像

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

在數位時代，大數據已成為各行各業不可或缺的關鍵技術。日前於「高雄智慧城市展」亮相的可澍科技，推出創新產品「Inforest 森林數據託管平台」，應用AI技術於高雄公有林地，即時追蹤森林變化，並積極布局前進國際市場。

「從地圖上可以看到臺灣都是綠色居多，有高達61％是森林，可供人工經營與有效管理的土地（即：人工林）佔其中的20%。」可澍科技執行長林迪詒說：「這讓我們產生了一個疑問——這20%的人工林，實際生長狀況究竟如何？」為解開這疑惑，他率領具資訊工程背景的遙測團隊，運用AI影像，數據化森林資訊，而這也是平臺建置的起點。

「Inforest 森林數據託管平台」透過無人機和衛星影像，結合深度學習和影像處理技術，提供全面而精準的森林管理資訊。(攝影/Carter) 隨著全球邁向碳中和目標（註1），企業積極尋求創新解方，自然資產的智慧管理成為關鍵。(攝影/Carter)

有「樹據」讓我們聽懂樹的聲音

森林不只是許多生物的家、人類賴以生存的自然資產，在強調ESG(註2)的當代，更是碳交易市場中重要的碳權來源。根據高雄市政府農業局資料，截至2025年5月，高雄目前可管理的公有林地共計599筆，總面積約426公頃，但這些森林的生長情形如何，長期以來缺乏明確的數據基礎。為提升林地管理效能，農業局於2025年攜手可澍科技，率全國之先，將智慧科技應用於公有林地之監測，掌握森林生長狀況、植被覆蓋率及變化趨勢等資訊，大幅提升林地管理精準度。

林迪詒進一步以美濃區為例說明，該區綠覆率達97.2%，每年可吸收的二氧化碳（即：碳匯年移除量）可達222公噸。他表示：「我們將自然資產數位化，也就是將森林資訊具體量化，發揮森林最大的環境價值。」

將「樹據」轉為數據 以智慧科技守護高雄森林

除了將森林資訊數位化，團隊更進一步深入研究臺灣的森林經營模式與碳權制度。林迪詒說，長期以來，臺灣政策多半傾向「禁止砍伐」的立場，對森林採取保守、保護的態度，但這種保護模式正逐漸受到挑戰；另一方面，臺灣家具或建築物所需的木材幾乎都仰賴進口木材，自給率僅有1%，這不僅限制本地產業的發展，也增加了碳足跡。

高雄市政府農業局與可澍科技合作，透過創新技術成功監測 426公頃森林，提升林地管理效率。(攝影/Carter) 在這樣的背景下，唯有打破「森林不能動」的迷思，將本土的碳資源有效轉化利用，從科學數據與監測出發，才能找到可行的解決方案。林迪詒說：「有數據才能溝通，才能說服人們理解。」例如，我們可從「樹據」瞭解樹木的生長狀況，若樹木面臨枯死時，就有理由進行砍伐，為土地「新陳代謝」提供更多的空間來種植新樹，這樣不僅能增加碳權，還能透過合理的砍伐與再植過程，解決目前臺灣木材自給率僅為1%的問題。另外，也能透過數據監測與管理，監看山坡地等特定區域的森林資源，確保森林安全。

「認養造林不是植樹節那天種樹就好。」林迪詒笑說，為了與國際接軌，愈來愈多企業重視碳中和、ESG、生物多樣性相關認證，可澍科技目前也陸續與寮國、泰國、印度、新加坡等地合作洽談。以印度為例，當地林業公司透過平臺提供的數據，不僅能評估樹種適地性，還能優化造林決策，進而有效降低投資風險與成本。

「Inforest森林數據託管平台」致力於建立一套透明的監管機制，協助政府有效管理公有林地，也為企業創造綠色投資環境。透過數據化支持，進一步放大ESG中的「E（Environmental）」環境影響力，讓永續行動能更具效率也更精準。未來農業局也將朝向建立ESG媒合機制促進公私協力，讓民間企業、社會團體與政府部門共同參與森林撫育、環境保護、生態保育等工作。

【註1】碳中和：指企業通過減少排放、增加碳吸收（例如種樹造林）或購買碳權等方式，使其淨碳排放量降至零。

【註2】ESG： 分別代表環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）及公司治理（G，governance）的縮寫，用以衡量企業在環境保護、社會責任和公司治理三方面永續經營的表現標準。

可澍科技

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