土地的名字叫伯公 客庄信仰的溫柔守望
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鄧富雄】
在客家聚落中，從田野間到村頭巷尾常見小型神壇，供奉著人們稱之為「伯公」的神明，祂是客家人與土地、信仰緊密連結的象徵。透過「雞油樹下客屬文化發展協會」執行祕書鄧富雄的分享，我們從一塊塊石碑、一座座伯公壇，看見客家人如何以信仰安身立命，也讀懂一段與土地共生的歷史。
位於旗山山腳的福安庄舊名「雞油樹下」，因昔日遍地雞油樹而得名。清末年間，美濃竹頭背的客家先民翻山越嶺、橫渡楠梓仙溪，在此開墾安居另謀生計，因這裡地形封閉的關係，與閩南聚落交流不多，意外保留了純正的客家風貌。
「雞油樹下客屬文化發展協會」的鄧富雄致力保存傳統客庄文化，他說：「語言、飲食、建築、信仰，甚至祭祀的禮儀，在福安庄都還能看到早期客家的痕跡。」
土地神信仰在臺灣各地盛行，而在客家地區，土地公被親暱地稱為「伯公」，不只是祈福對象，更如家中長輩，與居民有著深厚的情感連結。在福安庄一帶，村口村尾、田頭水尾都有伯公壇，密度極高。有些設於聚落四方，作為鎮庄守護；有些則由農民在田頭自立神位，早晚焚香奉茶，祈求平安與豐收，這類設於田間的即為「田頭伯公」。
鄧富雄表示，這些伯公多源於個人敬拜而設置，後來因附近村民也一同來祭祀，逐漸發展為聚落共同的信仰中心。這種從「私人信仰」到「聚落共有」的轉變，反映出人口與社群變化影響信仰的演進，也顯示「伯公」作為庄頭守護神日漸重要的地位。
原本客家「伯公」多無具體形象，如同其他自然神信仰的特質，以石頭或石碑作為祭拜對象，而不加雕飾的風格，正好體現客家人務實、簡樸的精神。不過隨著時代變遷，特別是在閩南文化的影響下，越來越多伯公廟開始設立塑像。
鄧富雄提到，伯公塑像造型多樣，或肅穆，或有土地婆作伴，反映各自獨特的信仰美學。然而，不論外型如何演變，不變的是伯公「靠近人」的形象，祂是如同家中長輩溫柔守護聚落的力量、也是保佑四時安泰五穀豐登的神明。
在緊鄰福安庄的埔羌林地區，鄧富雄帶我們探訪了一座超過百年歷史的田頭伯公。這座化胎式伯公壇位於私人果園之中，宛如時光靜止般遺世獨立、靜謐祥和，默默守護一方土地的豐收與安寧。
化胎式伯公壇以石碑象徵土地神，而「化胎」為設置在石碑後隆起的土坯，寓意根基穩固、有依靠，是非常傳統古雅的客家伯公壇形制。「雞油樹下客屬文化發展協會」曾實地探勘，確認這座超過百年的伯公壇，是當年客家先民落腳開墾的重要足跡。
現代社會快速變遷，許多傳統文化在時代洪流沖刷下逐漸淡薄，而田頭伯公依然堅定守護著土地與居民。鄧富雄說，田頭伯公或許不夠金碧輝煌，卻承載著族群遷徙的歷史、土地情感與文化記憶。「在這些看似平凡的神壇背後，是一段段人與土地共生的歷史，也是我們客家文化最溫柔、最堅韌的風景。」
• 雞油樹下
FB：雞油樹下
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.06】
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