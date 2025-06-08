快訊

又見高齡者肇事！成大旁76歲婦爆衝30多輛車全倒 3人送醫1命危

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

高雄視覺障礙者社會重建中心 點亮人生新「視」界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
視障者透過輔助科技訓練，學會使用智慧型手機、平板與電腦等電子產品。(攝影/李瑰嫻)
視障者透過輔助科技訓練，學會使用智慧型手機、平板與電腦等電子產品。(攝影/李瑰嫻)

在定向行動訓練師的引導下，學員在定向行動訓練現場，學習以白手杖進行安全出門，逐步掌握獨立行動技能。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
在定向行動訓練師的引導下，學員在定向行動訓練現場，學習以白手杖進行安全出門，逐步掌握獨立行動技能。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
【◎文/李瑰嫻 ◎攝影李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心】

　　因疾病或意外而失去視力的朋友，往往在生活中感到無所適從。「高雄市視覺障礙者社會重建中心」正是他們邁向新生活的重要起點。在這裡，學員們透過多元課程學習日常技能，逐步重建生活自信。「畢業」後，還可銜接職業訓練重返職場，勇敢開創屬於自己的「睛」彩新人生。

　　因突如其來的疾病、意外或年歲增長造成的視力流失，讓許多中途失明者感到非常無助與迷茫。為協助他們走出黑暗、重新擁抱生活，高雄市政府社會局委託台灣盲人重建院設立「視覺障礙者社會重建中心」，提供從家訪評估，為每位學員量身打造符合需求的課程等全方位的支持。

位於捷運凹子底站附近的「高雄市視覺障礙者社會重建中心」，是視障者重拾自信與獨立生活的起點。(攝影/李瑰嫻)
位於捷運凹子底站附近的「高雄市視覺障礙者社會重建中心」，是視障者重拾自信與獨立生活的起點。(攝影/李瑰嫻)

多元訓練 與世界重新連線

　　一場突如其來的疾病，讓榛榛的視力驟降，被評定為「低視能」，生活彷彿跌入無盡黑暗。曾經留學日本的她，面對視力的急劇變化，一時難以接受，並被迫困在家中。直到她在母親鼓勵下，報名輔助科技訓練課程，榛榛從最基本的操作開始，從記憶螢幕主畫面、學習快捷鍵，到熟悉智慧型手機的手勢操作與語音助理、隨身朗讀、圖片識別等輔助功能。這些技能讓手機成為她的「第三隻眼」，與世界重新「連線」。

　　隨著自信心的建立，榛榛進一步參加了定向行動訓練，學習如何透過感官知覺判斷環境、使用白手杖安全出門，從搭乘大眾運輸到日常購物，她逐漸找回行動自由，不僅能獨自外出，還帶著母親遊覽駁二特區，漫步大港橋，共享下午茶時光。

　　「訓練真的改變我的生活太多！出門對我來說，不再是困難，無論在公車、捷運上，我都能感受形形色色的人。」榛榛笑著說：「拿著白手杖外出，讓我覺得優雅而自如。看到我的努力，很多人也願意伸出援手。」

　　在重建中心引介下，榛榛接著參加職業訓練，學會維持經濟自主的技能。今年初，她更實現了長久以來的夢想——獨自搭機前往日本自由旅行，重返那片熟悉而充滿回憶的街道。

定向行動訓練中，定向行動訓練師引導學員運利用聽覺、腳底知覺以及觸覺等感官查知周遭環境，確保安全。(攝影/李瑰嫻)
定向行動訓練中，定向行動訓練師引導學員運利用聽覺、腳底知覺以及觸覺等感官查知周遭環境，確保安全。(攝影/李瑰嫻)
　　重建中心的課程涵蓋多元面向，包括掌握生活自理與獨立外出能力的「定向行動訓練」和「日常生活技能訓練」，還有教授使用電子產品的「輔助科技訓練」，以及點字的「讀寫能力訓練」等。此外，社工與培訓老師會依學員們的視力狀況進行個別評估，推薦合適的輔具，同時提供心理諮商和團體支持。

中心提供手杖、偏光眼鏡、放大機等多種輔具，訓練師也會依學員視力狀況進行評估，推薦合適輔具，提供個別指導。(攝影/李瑰嫻)
中心提供手杖、偏光眼鏡、放大機等多種輔具，訓練師也會依學員視力狀況進行評估，推薦合適輔具，提供個別指導。(攝影/李瑰嫻)
　　在社團課程中，另一位學員阿珠與夥伴們一同學習，透過放大字體講義、錄音筆等輔具，並在老師帶領下唱起日文歌曲。「我還參加瑜珈課、料理課，中心的課程非常豐富！」她笑著分享。

在訓練課程之外，中心也規劃豐富的社團課程，包括日語歌唱、瑜珈等運動和興趣類課程，讓學員在熟練技能之餘，也可以找到新朋友與生活樂趣。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
在訓練課程之外，中心也規劃豐富的社團課程，包括日語歌唱、瑜珈等運動和興趣類課程，讓學員在熟練技能之餘，也可以找到新朋友與生活樂趣。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
　　總是熱心參與活動、積極鼓勵新進學員的阿珠，很難想像她曾因接連喪失視力與聽力而封閉自我，失去生活動力。透過中心的協助，她學會獨立搭捷運往返住家與中心，不再依賴家人接送。從一開始的憂慮與恐懼，到如今的快樂與自信。阿珠不僅結識了許多好友，還經常相約吃飯、出遊，更勇於嘗試新事物，使用助聽器、白手杖等輔具，讓生活品質大幅提升。「中心的課程真的救了我一命。」阿珠感慨地說：「所以我遇到需要幫助的視障朋友，或發現需要改進的地方，總會積極反映，希望社會對視障者更友善。」

視障學員透過各式社團活動豐富生活，建立友誼，迎接人生新階段。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
視障學員透過各式社團活動豐富生活，建立友誼，迎接人生新階段。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心)
　　高雄市視覺障礙者社會重建中心14年來已服務超過千名視障者，透過量身打造的密集訓練課程，協助學員逐步克服挑戰，重拾信心，展開屬於自己的新人生。

密集的重建訓練為期約1至2年，重建中心也會依學員志向轉介職業訓練，幫助學員學習新技能，為經濟自主做好準備。(攝影/李瑰嫻)
密集的重建訓練為期約1至2年，重建中心也會依學員志向轉介職業訓練，幫助學員學習新技能，為經濟自主做好準備。(攝影/李瑰嫻)
　　「我們希望每位視障者都能自信地面對生活。」重建中心黃鈺婷主任說，從日常技能到心理支持，中心致力於幫助學員們重見內心光芒。社會局也呼籲社會大眾，當你在街頭看到手持白手杖的朋友時，能多給一份理解與鼓勵，支持他們更有力量、自信地邁出每一步。

高雄市視覺障礙者社會重建中心：

1、服務對象：

(1)設籍或實際居住高雄市因故導致中途失明者(以新進領有證明之中途失明者為優先，其次為經醫師診斷證明視力或視野有漸行性惡化之虞者)。

(2)未接受身心障礙福利機構全日型或夜間型住宿服務者。

(3)非設籍高雄市但經評估後確有使用本服務需求之中途失明者。

(4)經評估須接受生活重建訓練之先天視障者。

2、服務內容：

(1)提供心理諮商輔導、生活適應、休閒活動規劃、福利諮詢等個別化之服務。

(2)提供輔助科技訓練（盲用電腦訓練、智慧型手機、平板電腦等觸控裝置）、讀寫能力訓練（點字及文書能力訓練）、定向行動訓練、日常生活技能訓練（生活自理能力訓練）、低視能評估及輔具評估訓練、親職教育、座談及團體成長課程、職業重建轉銜服務等。

3、電話：07-5507316

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.06】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

2028無媒中火決議通過 柯志恩問：高雄呢？

高雄鳳山2相鄰魚販衝突掛彩 起因是為維護顧客

公有市場漏水攤商怨「養家糊口這麼難」 高雄經發局：即刻改善

高雄4議員遭評問政不佳 高督盟：議會仍有藍綠報復事件

相關新聞

山海繽紛饗高雄

盛夏高雄，美味的當令鮮果登場！水果是最天然、最療癒的甜品。在高雄，除了品嚐當季旬味，還能走訪好山好水，感受熱情洋溢的美好夏日。

白天夜晚都美 「Kaohsiung Highline」為高雄注入新活力

陪伴高雄市民走過四十年，曾是全球巨星麥可傑克森演出場地及辦理多場體育賽事的中正運動場，經歷3年改造，蛻變為結合運動、休閒與社交的複合空間「苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park」。環保石籠牆勾勒出600公尺的環形天空步道，解放四周視野和清新綠意，園區設備與景觀再升級，為市民打造新概念的運動生活圈！

新亮相觀音湖環湖步道 漫步水面探索生態樂園

群山環抱、蘊藏豐富生態的觀音湖，一直是高雄市民日常散步與休憩的後花園。今年經市府整建優化後，湖區再以新面貌登場，其中的亮點「水花園濕地」還特別規劃了綠意盎然的水上步道，讓遊客彷彿漫步於湖面之上，沉浸在自然之中。夏季7至10月間，還有機會與螢火蟲巧遇，成為都市近郊的生態新亮點。

芒果園裡有芒「狗」 守護家園就靠牠！

從市區一路往桃源區驅車，莫約兩小時後來到被山林環抱的一處芒果園，在這裡，主角不只是一顆顆甜美滋味的金煌芒果，還有24隻毛茸茸的「毛管家」，正自在地在園子裡奔跑、打滾、巡邏。

甜美荔枝時光 體驗南勝社區魅力

春風輕拂過高雄旗山南勝社區，枝頭相繼結累的楠西早生〈荔枝品種名〉、玉荷包與黑葉荔枝，為龍文山山頭染上一抹嫣紅，不僅預告著豐收，也串起這座小村落代代相傳的情感與文化記憶。

把旺來放進料理！ 鳳梨料理簡單做 用果香煮出夏天滋味

高雄初夏的燦爛陽光，照得果香正盛的鳳梨令人垂涎，每年三至六月正是品嘗的最佳時節。來自高雄的新鮮鳳梨，不僅是消暑的最佳良伴，入菜更能為餐桌上的美食增添一道酸甜迷人的風味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。