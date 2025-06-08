高雄視覺障礙者社會重建中心 點亮人生新「視」界

在定向行動訓練師的引導下，學員在定向行動訓練現場，學習以白手杖進行安全出門，逐步掌握獨立行動技能。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心) 【◎文/李瑰嫻 ◎攝影李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心】

因疾病或意外而失去視力的朋友，往往在生活中感到無所適從。「高雄市視覺障礙者社會重建中心」正是他們邁向新生活的重要起點。在這裡，學員們透過多元課程學習日常技能，逐步重建生活自信。「畢業」後，還可銜接職業訓練重返職場，勇敢開創屬於自己的「睛」彩新人生。

因突如其來的疾病、意外或年歲增長造成的視力流失，讓許多中途失明者感到非常無助與迷茫。為協助他們走出黑暗、重新擁抱生活，高雄市政府社會局委託台灣盲人重建院設立「視覺障礙者社會重建中心」，提供從家訪評估，為每位學員量身打造符合需求的課程等全方位的支持。

位於捷運凹子底站附近的「高雄市視覺障礙者社會重建中心」，是視障者重拾自信與獨立生活的起點。(攝影/李瑰嫻)

多元訓練 與世界重新連線

一場突如其來的疾病，讓榛榛的視力驟降，被評定為「低視能」，生活彷彿跌入無盡黑暗。曾經留學日本的她，面對視力的急劇變化，一時難以接受，並被迫困在家中。直到她在母親鼓勵下，報名輔助科技訓練課程，榛榛從最基本的操作開始，從記憶螢幕主畫面、學習快捷鍵，到熟悉智慧型手機的手勢操作與語音助理、隨身朗讀、圖片識別等輔助功能。這些技能讓手機成為她的「第三隻眼」，與世界重新「連線」。

隨著自信心的建立，榛榛進一步參加了定向行動訓練，學習如何透過感官知覺判斷環境、使用白手杖安全出門，從搭乘大眾運輸到日常購物，她逐漸找回行動自由，不僅能獨自外出，還帶著母親遊覽駁二特區，漫步大港橋，共享下午茶時光。

「訓練真的改變我的生活太多！出門對我來說，不再是困難，無論在公車、捷運上，我都能感受形形色色的人。」榛榛笑著說：「拿著白手杖外出，讓我覺得優雅而自如。看到我的努力，很多人也願意伸出援手。」

在重建中心引介下，榛榛接著參加職業訓練，學會維持經濟自主的技能。今年初，她更實現了長久以來的夢想——獨自搭機前往日本自由旅行，重返那片熟悉而充滿回憶的街道。

定向行動訓練中，定向行動訓練師引導學員運利用聽覺、腳底知覺以及觸覺等感官查知周遭環境，確保安全。(攝影/李瑰嫻) 重建中心的課程涵蓋多元面向，包括掌握生活自理與獨立外出能力的「定向行動訓練」和「日常生活技能訓練」，還有教授使用電子產品的「輔助科技訓練」，以及點字的「讀寫能力訓練」等。此外，社工與培訓老師會依學員們的視力狀況進行個別評估，推薦合適的輔具，同時提供心理諮商和團體支持。

中心提供手杖、偏光眼鏡、放大機等多種輔具，訓練師也會依學員視力狀況進行評估，推薦合適輔具，提供個別指導。(攝影/李瑰嫻) 在社團課程中，另一位學員阿珠與夥伴們一同學習，透過放大字體講義、錄音筆等輔具，並在老師帶領下唱起日文歌曲。「我還參加瑜珈課、料理課，中心的課程非常豐富！」她笑著分享。

在訓練課程之外，中心也規劃豐富的社團課程，包括日語歌唱、瑜珈等運動和興趣類課程，讓學員在熟練技能之餘，也可以找到新朋友與生活樂趣。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心) 總是熱心參與活動、積極鼓勵新進學員的阿珠，很難想像她曾因接連喪失視力與聽力而封閉自我，失去生活動力。透過中心的協助，她學會獨立搭捷運往返住家與中心，不再依賴家人接送。從一開始的憂慮與恐懼，到如今的快樂與自信。阿珠不僅結識了許多好友，還經常相約吃飯、出遊，更勇於嘗試新事物，使用助聽器、白手杖等輔具，讓生活品質大幅提升。「中心的課程真的救了我一命。」阿珠感慨地說：「所以我遇到需要幫助的視障朋友，或發現需要改進的地方，總會積極反映，希望社會對視障者更友善。」

視障學員透過各式社團活動豐富生活，建立友誼，迎接人生新階段。(圖片提供/高雄市視覺障礙者社會重建中心) 高雄市視覺障礙者社會重建中心14年來已服務超過千名視障者，透過量身打造的密集訓練課程，協助學員逐步克服挑戰，重拾信心，展開屬於自己的新人生。

密集的重建訓練為期約1至2年，重建中心也會依學員志向轉介職業訓練，幫助學員學習新技能，為經濟自主做好準備。(攝影/李瑰嫻) 「我們希望每位視障者都能自信地面對生活。」重建中心黃鈺婷主任說，從日常技能到心理支持，中心致力於幫助學員們重見內心光芒。社會局也呼籲社會大眾，當你在街頭看到手持白手杖的朋友時，能多給一份理解與鼓勵，支持他們更有力量、自信地邁出每一步。

高雄市視覺障礙者社會重建中心：

1、服務對象：

(1)設籍或實際居住高雄市因故導致中途失明者(以新進領有證明之中途失明者為優先，其次為經醫師診斷證明視力或視野有漸行性惡化之虞者)。

(2)未接受身心障礙福利機構全日型或夜間型住宿服務者。

(3)非設籍高雄市但經評估後確有使用本服務需求之中途失明者。

(4)經評估須接受生活重建訓練之先天視障者。

2、服務內容：

(1)提供心理諮商輔導、生活適應、休閒活動規劃、福利諮詢等個別化之服務。

(2)提供輔助科技訓練（盲用電腦訓練、智慧型手機、平板電腦等觸控裝置）、讀寫能力訓練（點字及文書能力訓練）、定向行動訓練、日常生活技能訓練（生活自理能力訓練）、低視能評估及輔具評估訓練、親職教育、座談及團體成長課程、職業重建轉銜服務等。

3、電話：07-5507316