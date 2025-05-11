美好城市
溫馨的五月，獻上最誠摯的祝福——祝全天下的媽媽及代母職照顧者，母親節快樂！
回顧城市軌跡，無數女性朋友展現最溫柔、也最堅定的力量。本期《高雄畫刊》將帶領大家走讀高雄、追尋女力身影，從歷史脈絡到當代光景，來一場性別地景之旅，探索「她們」的生命故事。
從「哈瑪星線」出發，在港口與鐵道的巷弄間尋找女性生活的足跡；進入「前鎮加工區線」，這裡曾經聚集無數年輕女性，她們努力工作、撐起家庭，更為臺灣經濟起飛注入動力；走訪百年歷史的「臺灣鳳梨工場」，這裡記錄著高雄的產業歷程，見證無數女性勞工默默耕耘的歲月。
運動場上，我們同樣看見女性的自信風采。高雄先鋒女子足球隊勇奪木蘭聯賽冠軍，為高雄體壇寫下耀眼成績；在司法前線，資深檢察官鄭子薇長期投入性別暴力防治工作，結合專業與實務，一步步推動性別更友善、更安全的環境。
在高雄走過的每一步，不僅深植於歷史，也深刻於現在。我們將持續推動性別平等，成為每一位女性最堅實的後盾，讓每位市民都能安心追夢、勇敢活出自我。
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.05】
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