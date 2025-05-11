端午「粽」藝秀！創意粽挑戰新吃法

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

端午節將至，街頭巷尾早已飄起誘人粽香，除了經典的北部粽、南部粽外，高雄也藏著不少別具巧思的創意粽，為傳統滋味添新意。位於苓雅區的「羅家一口粽」將肉粽化身為迷你版，小巧精緻無負擔；「美滿冰菓室」則結合傳統鹼粽與自製配料，以五彩鹼粽冰為炎炎夏日帶來沁涼Q軟的好滋味。

羅家一口粽：迷你肉粽一口一個剛剛好

在高雄苓雅區的靜巷中，經營超過20個年頭的羅家一口粽，雖然沒有醒目店面，但每到營業時，總會有熟門熟路的老主顧登門拜訪，尤其每逢端午節前更是絡繹不絕。

一串10顆的小巧粽子，每顆僅6公分，卻內餡豐富、口感紮實，方便分食也更無負擔。(攝影/李瑰嫻 ) 小巧玲瓏的粽子，每顆僅約6公分長、重量不到50克，卻內含豐富餡料—豬肉、花生、香菇、鹹蛋黃等樣樣俱全，紮實飽滿、風味十足。談起為何將傳統南部粽改良為迷你版，老闆笑說：「這樣不僅方便食用，也剛好符合現代人對熱量錙銖必較的飲食習慣。許多顧客也說，迷你粽一串10顆，可以多買幾種口味與親友分享，想吃幾顆就幾顆，感覺比較沒有負擔。」

第二代老闆羅人彬回憶說，早期父母經營麵店，後來轉賣肉粽，並將粽子縮小成適合當作宵夜的點心尺寸，口味從元祖招牌肉粽開始，陸續推出鹹蛋黃的豬肉蛋黃粽、香腸蛋黃粽以及花生粽等多種選擇，一顆顆小巧紮實，成為地方口耳相傳的隱藏版美味。

為保風味與品質，堅持新鮮現做、使用優質本土食材，是羅家一口粽魅力不墜的關鍵。 (攝影/李瑰嫻 ) 每日上午八點，包粽作業就開始，別看粽子小，製作工序可是一點都不馬虎。選用溫體豬前腿肉製成滷肉，油蔥、蝦米先與糯米拌炒，增加香氣，再依不同口味搭配香菇、蛋黃、北港花生等配料。為了維持品質，每一份原料皆與固定廠商合作，堅持不使用來路不明的食材。

粽子蒸熟後，便立刻吹涼降溫，以保持口感Q彈不乾硬，也避免悶熱導致變質。即使不能現場內用，也能輕鬆外帶回家冷藏或冷凍，想吃幾顆就加熱幾顆，方便又衛生。

從備料到包粽全家總動員，手工製作的迷你粽不只可愛誘人，配料也豐富不馬虎。(攝影/李瑰嫻 ) 端午節前夕，羅家全體總動員，一天包上4、5千顆也不稀奇，雖然手工耗時，但店家仍堅持傳統工法，傳承真材實料和好滋味。從學生吃到上班的老顧客張先生笑說：「就算現在不住附近，每年還是會回來買，比起五花八門的肉粽，還是傳統最對味。」

爸爸負責採買、兒子備料，媽媽和妻子親手製作一顆顆迷你粽，小巧精緻的肉粽裡融入的不只是美味，更融入了一家人的默契、溫暖的家庭記憶，與濃濃的人情味。

• 羅家一口粽

地址：高雄市苓雅區漢昌街84巷36號

電話：（07）711-1160

FB：羅家ㄧ口粽

美滿冰菓室：彩色鹼粽冰 還原老滋味最有梗

隨著端午節腳步逼近，也宣告高雄的夏天即將來臨，位在三民區的美滿冰菓室（鼎山店），是許多在地人消暑的秘密基地。文青雅致的店內風格，主打著各式古早味冰品，像是自家手炒黑糖水搭配傳統四菓冰、八寶冰等，真材實料的手作風味，讓人回味無窮。而在琳瑯滿目的菜單中，最令人驚艷的創意冰品，則非新舊融合的「鹼粽冰」莫屬！

如琥珀般晶透的鹼粽配上五彩珍珠、仙草等配料，淋上手炒黑糖水，鹼粽冰不只吸睛，更沁涼解暑。(攝影/李瑰嫻 ) 晶瑩剔透的鹼粽散發著淡雅的黃色光澤，如同凝凍的琥珀，在細緻的冰晶間閃閃發亮。鹼粽冰可搭配3種自選配料，像是自製粉粿、繽紛奪目的五彩珍珠，以及咬下瞬間爆漿的爆爆珠等，最後再淋上手炒黑糖水，宛如開啟甜品珠寶盒，視覺絢麗迷人，口感更是如萬花筒般層層堆疊、變化多端。

天然鹼水與圓糯米慢熬4小時，美滿的鹼粽如麻糬般軟Q綿密，口感細緻迷人。 (攝影/李瑰嫻 ) 創辦人周怡文和姐姐、店長從疫情時期共同創業，從黑糖水到蜜鳳梨、花生、芋頭及粉粿等配料都不假手他人，而作為招牌之一的鹼粽，也堅持親手製作，選用圓糯米與天然鹼水，耗時4小時細熬慢煮，讓糯米軟糯綿密、融為一體。老闆周怡文說：「我們的鹼粽原料很單純，沒有添加硼砂，新鮮手工就是美味保證。」不同於市售鹼粽的彈牙口感，卻也沒有刺鼻的鹼水味，美滿冰菓室的手工鹼粽柔軟Q黏，宛如麻糬般細緻滑潤，保留糯米的香氣與口感，每一口都能嚐出米飯真實純粹的風味。

創辦人周怡文(左1)與店長邱敏甄(左2)說，美滿冰菓室的手作鹼粽不假手他人，配料豐富講究，堅持用創意與雙手守護傳統好味道。(攝影/李瑰嫻 ) 「會賣鹼粽冰的店不多，而且美滿的鹼粽口感特別好，配料也很有誠意，我常常會特地過來吃。」常客陳小姐笑著說。對許多年輕顧客來說，鹼粽是陌生的傳統點心，但在這裡品嚐過鹼粽冰的新吃法後，往往一試成主顧，不少人還會外帶或宅配，在家重現冰涼、Q軟又迷人的好滋味。

傳統八寶冰、四菓冰之外，有超過20種配料可自由搭配，刨冰也有清冰與牛奶冰可選擇。(攝影/李瑰嫻 ) 正如「美滿」這個名字所傳遞的理念，結合復古與創新的鹼粽冰，在炎炎夏日裡，為每位顧客送上透心涼的幸福與美滿。

• 美滿冰菓室 鼎山店

地址：高雄市三民區鼎山街620號

電話：0989-537618

FB：美滿冰菓室 鼎山店