回「旺」黃金年代 大樹臺灣鳳梨工場
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局、外交部典藏】
悠揚樂聲響起，數名女性舞者身穿純白工作服，在「臺灣鳳梨工場」前翩翩起舞。為了紀念館舍百歲誕辰，高雄春天藝術節推出環境舞蹈《封存の黃金年代》，追憶當年產業盛況，以及女性勞工的青春記憶。一起走進這座百年時光屋，細細品味那段黃金歲月。
翻開一頁臺灣鳳梨罐頭史
步入九曲堂火車站旁的「臺灣鳳梨工場」，像是打開封藏百年的罐頭，歲月故事盛裝於此，伴隨果香撲鼻而來。園區內三幢建築仍保有日治時期紅磚洋房的特色，包括「鳳梨產業展示館」、「大樹文史展示館」，還有販售鳳梨冰品及伴手禮的「旺來會社」，從老工場轉型推廣在地歷史、食農教育的文化基地，適合親子一遊。
臺灣是水果王國，溫暖氣候適合熱帶水果鳳梨生長。日治時期鳳梨產地包括鳳山、大樹及中部彰化、員林一帶，帶動當地鳳梨罐頭產業蓬勃發展，臺灣於二戰後更曾登上世界鳳梨罐頭產量冠軍。導覽老師李欽天說，大樹地區除了是生產鳳梨的大本營，因鐵路縱貫線設站於九曲堂，有地利之便，最興盛時有11家罐頭工場設立於此。
臺灣鳳梨工場前身為「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」，是全臺僅存日治時期鳳梨罐頭產業歷史建築。泰芳商會為當年有「鳳梨王」之稱的葉金塗所創，他從臺北大稻埕發跡，來到高雄大樹設立會社第三、第四工場。「現在我們看到的紅磚建築，完工於1925年，最初是鳳梨罐頭的生產基地，後來因日本政府整併產業，成為『臺灣合同鳳梨株式會社』的辦公廳。」李欽天說。
戰後，工場變身國軍汽車保修廠的眷舍，後改為「九曲新村」。直到2003年眷戶搬離、2004年登錄為歷史建築，才得以啟動修復工程。2018年，建物以「臺灣鳳梨工場」為名重新開放，屹立於大樹九曲堂原址，供人近距離認識這段地方產業的故事。
女工的青春酸甜序曲
通常做為鮮食、保鮮期不長的鳳梨果實，要做成經濟價值更高的罐頭，處理過程費時費力，就不能不提那些忙進忙出的女工們。根據1935年（昭和10年）高雄州產業調查會商業貿易部統計，鳳梨工場內的臺籍工人有2,622人，其中超過七成為女性（＊見註釋）。早年鳳梨罐頭選用果目較深的「在來種」，須仰賴人工去除芽目，機器無法取代。老照片可見一顆顆鳳梨接連運進廠房，女工們站在生產線旁一刀刀去芽目、挖果心，這份細活相當辛苦，也撐起一整個產業的基礎。
加上當時女性工資低廉，雇主自然更偏好聘用女性，結果就是整個村落幾乎全民動員，婦女們白天在工場削鳳梨，晚上回家做飯、處理家事，是名符其實的「兩頭班」。如今在工場展區裡，藉由當年老照片與工具展示，女性勞動者的身影終於被大眾所看見。
＊資料來源：王御風、黃于津《鳳梨罐頭的黃金年代》，玉山社，2019年，節錄自第一章第四節。
大樹親子景點一日遊
走訪高雄大樹，絕不能錯過當地盛產的鮮甜水果！每年初夏，是金鑽鳳梨與玉荷包荔枝的產季，也是「2025高雄鳳荔季」熱鬧登場的時候。除了品嘗當季水果，現場還有小農市集、藝文演出與親子DIY等活動，留下充滿果香的美好回憶。
若想讓行程更豐富，不妨順遊周邊景點，例如歷史悠久的「三和瓦窯」，自日治時期營運至今，在這裡不僅能認識傳統磚瓦產業，還能親手體驗紅磚DIY。不遠處的「舊鐵橋濕地教育園區」，融合鐵道古蹟與自然生態，漫步親水步道，欣賞火車自鐵橋旁呼嘯而過，或是騎著自行車享受微風，是熱門的親子遊憩地點。
大樹之旅，不只是風景名勝的踩點，更是一場與地方深度對話的行旅。從殖民工業遺產到社區文化基地，「臺灣鳳梨工場」保留老建築的風華，也承載著地方共同記憶。當下次打開一罐甜香四溢的鳳梨罐頭時，也許會想起，那些昔日在工場裡一點一點挖掘鳳梨芽目的女工身影，以及那座靜靜矗立在九曲堂車站旁的老工場。
• 臺灣鳳梨工場
地址：高雄市大樹區復興街42號
電話：07-6522548
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.05】
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