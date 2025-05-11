回「旺」黃金年代 大樹臺灣鳳梨工場

館內展示從日治時期到現今不同尺寸的罐頭，依據家用或營業用、不同切片方式，鳳梨罐頭發展出多種樣式。 (攝影/Carter) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局、外交部典藏】

悠揚樂聲響起，數名女性舞者身穿純白工作服，在「臺灣鳳梨工場」前翩翩起舞。為了紀念館舍百歲誕辰，高雄春天藝術節推出環境舞蹈《封存の黃金年代》，追憶當年產業盛況，以及女性勞工的青春記憶。一起走進這座百年時光屋，細細品味那段黃金歲月。

環境舞蹈《封存の黃金年代》在臺灣鳳梨工場演出，以舞姿向封存的黃金年代致敬。(圖片提供/高雄市政府文化局)

翻開一頁臺灣鳳梨罐頭史

步入九曲堂火車站旁的「臺灣鳳梨工場」，像是打開封藏百年的罐頭，歲月故事盛裝於此，伴隨果香撲鼻而來。園區內三幢建築仍保有日治時期紅磚洋房的特色，包括「鳳梨產業展示館」、「大樹文史展示館」，還有販售鳳梨冰品及伴手禮的「旺來會社」，從老工場轉型推廣在地歷史、食農教育的文化基地，適合親子一遊。

臺灣鳳梨工場原為泰芳商會第三、第四鳳梨罐頭工場，三棟建物現為大樹文史館(右)、鳳梨產業展示館(中)、旺來會社(左)。(圖片提供/高雄市政府文化局) 臺灣是水果王國，溫暖氣候適合熱帶水果鳳梨生長。日治時期鳳梨產地包括鳳山、大樹及中部彰化、員林一帶，帶動當地鳳梨罐頭產業蓬勃發展，臺灣於二戰後更曾登上世界鳳梨罐頭產量冠軍。導覽老師李欽天說，大樹地區除了是生產鳳梨的大本營，因鐵路縱貫線設站於九曲堂，有地利之便，最興盛時有11家罐頭工場設立於此。

臺灣鳳梨工場前身為「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」，是全臺僅存日治時期鳳梨罐頭產業歷史建築。泰芳商會為當年有「鳳梨王」之稱的葉金塗所創，他從臺北大稻埕發跡，來到高雄大樹設立會社第三、第四工場。「現在我們看到的紅磚建築，完工於1925年，最初是鳳梨罐頭的生產基地，後來因日本政府整併產業，成為『臺灣合同鳳梨株式會社』的辦公廳。」李欽天說。

遊客假日可以參與定時導覽，平日或團體也可多加利用預約導覽服務。(攝影/Carter) 鳳梨罐頭標籤牆展示不同商會與各個時期的標籤，每一張都各有特色。 (攝影/Carter) 戰後，工場變身國軍汽車保修廠的眷舍，後改為「九曲新村」。直到2003年眷戶搬離、2004年登錄為歷史建築，才得以啟動修復工程。2018年，建物以「臺灣鳳梨工場」為名重新開放，屹立於大樹九曲堂原址，供人近距離認識這段地方產業的故事。

這座半自動封罐機是鎮館之寶，外型復刻日治時期的封罐機，讓遊客體驗鳳梨罐頭的製造過程。(攝影/Carter) 館方將密封鳳梨罐頭轉化為創意心願罐，遊客可以選擇喜愛的標籤線稿塗上喜歡的顏色，將想要封存的事物或心願卡放入空罐內，交由工作人員現場密封。(攝影/Carter)

女工的青春酸甜序曲

通常做為鮮食、保鮮期不長的鳳梨果實，要做成經濟價值更高的罐頭，處理過程費時費力，就不能不提那些忙進忙出的女工們。根據1935年（昭和10年）高雄州產業調查會商業貿易部統計，鳳梨工場內的臺籍工人有2,622人，其中超過七成為女性（＊見註釋）。早年鳳梨罐頭選用果目較深的「在來種」，須仰賴人工去除芽目，機器無法取代。老照片可見一顆顆鳳梨接連運進廠房，女工們站在生產線旁一刀刀去芽目、挖果心，這份細活相當辛苦，也撐起一整個產業的基礎。

加上當時女性工資低廉，雇主自然更偏好聘用女性，結果就是整個村落幾乎全民動員，婦女們白天在工場削鳳梨，晚上回家做飯、處理家事，是名符其實的「兩頭班」。如今在工場展區裡，藉由當年老照片與工具展示，女性勞動者的身影終於被大眾所看見。

＊資料來源：王御風、黃于津《鳳梨罐頭的黃金年代》，玉山社，2019年，節錄自第一章第四節。

圖為台灣鳳梨股份有限公司鳳山工廠的女性工作人員集體於輸送帶上工作之景象，人數之多足以反應當時工廠規模十分盛大。(圖片提供/外交部典藏) 圖為台灣鳳梨股份有限公司鳳山工廠的女性工作人員正仔細為輸送帶上已經削去外皮且除去果心的鳳梨進行細部的去皮工作，以保持產品品質。(圖片提供/外交部典藏) 館內珍藏鳳梨工場老照片，女工們辛苦勞動的身影，有了被看見的機會。 (翻攝/Carter)

大樹親子景點一日遊

走訪高雄大樹，絕不能錯過當地盛產的鮮甜水果！每年初夏，是金鑽鳳梨與玉荷包荔枝的產季，也是「2025高雄鳳荔季」熱鬧登場的時候。除了品嘗當季水果，現場還有小農市集、藝文演出與親子DIY等活動，留下充滿果香的美好回憶。

「旺來會社」酵素鳳梨冰，口感清爽、甜而不膩。(攝影/Carter) 大樹區擁有豐沛水源，加上酸性紅土造就適合種植鳳梨的條件。臺灣鳳梨工場園區內就種植高達十多個不同品種的鳳梨。 (攝影/Carter) 若想讓行程更豐富，不妨順遊周邊景點，例如歷史悠久的「三和瓦窯」，自日治時期營運至今，在這裡不僅能認識傳統磚瓦產業，還能親手體驗紅磚DIY。不遠處的「舊鐵橋濕地教育園區」，融合鐵道古蹟與自然生態，漫步親水步道，欣賞火車自鐵橋旁呼嘯而過，或是騎著自行車享受微風，是熱門的親子遊憩地點。

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充滿古早味的「三和瓦窯」提供磚雕文創商品及DIY手作體驗。 (攝影/Carter) 鐵道迷能在「舊鐵橋濕地教育園區」捕捉到列車飛馳的瞬間。 (攝影/Carter) 大樹之旅，不只是風景名勝的踩點，更是一場與地方深度對話的行旅。從殖民工業遺產到社區文化基地，「臺灣鳳梨工場」保留老建築的風華，也承載著地方共同記憶。當下次打開一罐甜香四溢的鳳梨罐頭時，也許會想起，那些昔日在工場裡一點一點挖掘鳳梨芽目的女工身影，以及那座靜靜矗立在九曲堂車站旁的老工場。

• 臺灣鳳梨工場

地址：高雄市大樹區復興街42號

電話：07-6522548

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