從高雄第一條女路出發 穿梭哈瑪星尋找她們的故事

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

哈瑪星，港口城市發展的起點，也是女性故事最早被書寫的所在。從日治時期的繁華至戰後變遷，女性的身影或許輕巧、或低調，但從來沒有缺席，在港都的歷史縫隙裡，留下一道道無法抹去的軌跡，述說著屬於港都的另一種記憶。

原愛國婦人會館的建築語彙體現女性意涵，入口處的門廊門柱為變形愛奧尼克式柱頭，為女性柔美的象徵。(攝影/Carter) 高雄市政府社會局響應台灣國家婦女館的倡議，委託打狗文史再興會社規劃五條「高雄女路」，以舊港區（旗津、鹽埕、哈瑪星）及新灣區（前鎮、戲獅甲）為範圍，串連與女性或性別議題相關景點，透過動態走讀，讓性別議題不再遙遠生硬，而更貼近每個人的日常。打狗文史再興會社的林佩穎說：「我們不只想談女性名人，而是希望從性別地景的觀點出發，重新思考生活中的性別文化，理解我們的文化與歷史。」

「高雄女力時空行旅」由「打狗文史再興會社」策劃，透過性別視角，重新閱讀城市的文化、歷史、空間與生活樣態。（由左而右分別為林心乙、林佩穎、儲伯如）(攝影/Carter) 本期帶領讀者走訪「高雄第一條女路──哈瑪星線」，跟著林佩穎與導覽員儲伯如的腳步，從舊打狗驛出發，走到壽山腳下的原愛國婦人會館（舊稱：愛國婦人會館），走進鼓山第一公有市場，在巷弄間尋找被主流歷史忽略的女性身影。

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女性參與公共事務的起點 愛國婦人會館

愛國婦人會館為高雄第一個女性使用空間，由高雄州知事夫人富島巴子發起籌建，並於1922年完工。翌年，該建築由愛國婦人會接管，成為高雄婦人會舉辦活動的場所，致力於推廣婦德修養及女性教育。

原愛國婦人會館的一樓現在打造成主題性閱覽場域，二樓則是多元開放空間，可策劃展覽及講座。(攝影/Carter) 「女性走出家庭受教育、從事公共事務，一開始並不是為了爭取性別平權，而是有更多政治或輔佐男性的需求考量。」儲伯如說明，當時愛國婦人會館不僅為婦女習藝場所，舉辦裁縫、花藝、茶道或家事課程，也承擔軍事後援任務，協助募款、募資送往前線、照護受傷軍人、關照軍事遺族等工作。此外，婦女們亦扮演安定社會的隱形力量，她們發起社會事業，募集白米或慰問金，幫助家境較差的家庭或長者。

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導覽員儲伯如展示日治時期老照片，婦女們在愛國婦人會館捲繃帶，準備軍需品送至前線。(攝影/Carter)

日常裡的女性經濟學 鼓山第一公有市場

離開知識女性的集會地，走進鼓山第一公有市場（俗稱哈瑪星市場），感受截然不同的生活況味。市場興建於日治時期，是高雄第一個現代化菜市場，在這裡，我們遇見撐起在地經濟與家庭生活的堅韌女力。

鼓山第一公有市場的今昔對比。(攝影/Carter) 市場內許多攤位多以老闆娘命名，成為哈瑪星特有的市場風景。(攝影/Carter) 「從過去到現在，哈瑪星市場幾乎都是女性在做生意。」儲伯如笑著說，「因為從前男性多出海捕魚、跑船，家裡的經濟、孩子的照顧等，往往落在女性身上。」老闆娘們謙稱自己沒本事，只是來幫忙，但實際上她們無所不能，除了擺攤賣菜、進貨等體力活，還要與客人互動、照顧家中老小、經營鄰里間的人情社交，「她們不只做生意，還是社區裡最穩定的情感與勞動核心。」儲伯如說。

即使時代改變，市場人潮不如既往，這些堅守一方、每天準時開攤的婆婆媽媽們，依然是哈瑪星最真實、最動人的存在。

從王沃、王石定故居 看見撐起家族的堅毅女性

延平街上，佔據三角窗的雙層洗石子建築，總吸引遊人好奇張望，儲伯如為我們解惑說，這裡是高雄漁業大王──王沃與長子王石定的故居。

王沃與長子王石定的故居在二二八事件時，曾經庇護過不少逃難的人。(攝影/Carter) 日治時期，哈瑪星為日人主要聚居地，這棟洋房是少數由臺籍人士興建的宅邸，可見王沃在當時高雄政商界的重要性。王沃長子王石定克紹箕裘，陸續擔任高雄漁業界要職，並當選第一屆高雄市參議員，然而，王石定不幸罹難於1947年的二二八事件中，其妻子林淑媛獨力撐起養家活口的重擔，儲伯如感嘅的說：「二二八事件的受難者，常被認為是男性，但事件之後，真正扛起家計、撐起家庭的，往往是女性。」透過林淑媛的故事，不僅看見倖存者，更看見歷史中的承擔者。

港邊夜色下的女性舞臺 一二三亭

最後來到打狗文史再興會社進駐的新濱老街廓，昔日港邊最有名的高級料亭「一二三亭」靜靜佇立街角。這座1920年落成的日式老屋中，曾經夜夜笙歌、杯觥交錯，藝伎、舞伎、酌婦穿梭席間，這些女性勞動者的身影乘載港區情慾流動的需求。

一二三亭不只是一間料亭，更是一段娛樂產業中女性勞動力以自身之才謀生的縮影。(攝影/Carter) 「其實，這些女性工作者有嚴格的等級制度，藝伎要學琴棋書畫，賣藝不賣身，需經過嚴格訓練並通過考試，取得執照。另外有專門陪酒的女性稱為酌婦。」戰後，一二三亭一度轉型為旅館、被服廠和船運公司，但女性勞動者的故事，並未因此中斷。從日治時期的藝伎文化，到戰後鹽埕的酒吧街，女性的身影始終與港口、人口流動、勞動力密不可分。

一張親海戲水的老照片，映照出昔日高雄西子灣的濱海生活。(翻攝/Carter) 圖為舊三和銀行高雄支店職員合影。(翻攝/Carter) 過去的歷史書寫，大多從男性的視角出發，女性往往在文字與記錄裡缺席。她們的名字少有人知，她們的故事，多半隱藏在家庭、生活與邊角資料之中。這一場以性別視角閱讀哈瑪星的走讀，走過會館、市場、老宅與料亭，腳下踩著的，不只是港邊歷史的記憶，也是南方女人不曾消失的足跡。

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電話：(07)531-5867

官網：打狗文史再興會社、FB：打狗文史再興會社

• 原愛國婦人會館

地址：804高雄市鼓山區登山街28號

電話：(07)531-6225

• 書店喫茶一二三亭

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

電話：(07)531-0330

FB：書店喫茶 一二三亭（ヒフミテイ）

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