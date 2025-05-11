從加工出口區到前鎮社區 她們的生命故事

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter、Naru ◎圖片提供/劉美珠、葉素卿、鄭蔡秀燕、洪保鳳】

1966年，全世界第一座加工出口區在高雄前鎮成立，吸引外商來臺設廠，勞力密集的傳統產業創造大量就業機會，吸引南部各縣市鄉村的勞動人力前來，短短十年間，園區從業人員中女性就佔了5分之4，她們撐起加工出口業一片天，是臺灣經濟奇蹟的幕後推手。

藍色制服是加工出口區女工的集體記憶。(攝影/Naru) 這些年輕女孩從何而來？踏入前鎮後，她們的日常如何展開？在這裡投注青春，從女孩變成母親，下半段的人生故事如何展開？高雄市政府社會局委託「打狗文史再興會社」規劃「高雄女路」導覽路線，並邀集中山大學前鎮草衙研究團隊協力，深入前鎮草衙舊部落，帶領民眾從新地景回溯舊時代的女性勞動者，以及此時此刻在本地生活的女性臉譜。

從農村少女到城市女工：藍色制服下的青春歲月

「當時聯誼都約在加油站集合抽鑰匙，而且聯誼對象是有條件的，一定要騎野狼125。」國立中山大學人文創新與社會實踐（Humanity Innovation and Social Practice，簡稱HISP）計畫前鎮草衙區專案經理林心乙轉述加工出口區阿姨們的少女時代。前鎮女路的第一站，從公車站後街旁的中油前鎮加油站出發，這裡緊鄰公車站，是70年代女孩們離開農村、進入城市的起點。她們從這踏往藍領工薪階級的道路，也在日復一日的勞動中，懷抱著青春的粉紅色夢想。

中油前鎮站是加工區女工們約會聯誼的起點。(攝影/Carter) 70年代是加工出口區的全盛時期，臺灣女性勞工的細心勤奮創造好口碑，讓園區產值快速成長。年輕女工們每日清晨6點多出門，一天8小時，日復一日投入規律的生產勞作。早期工廠的薪水大約每月480到540元，對家中經濟不無小補，而她們賺的錢幾乎全數寄回家中，幫助家中男性繼續升學，林心乙補充：「以前沒有加班時間限制，有些人會撐著不休息，就為了多賺點錢。」工作雖辛苦，然而對這些來自農村的年輕女性而言，是能夠擺脫務農生活，獨立賺錢並掌握自己的婚姻與生活的方式，加工區的工作無異充滿莫大吸引力。

從前的加工出口區女子宿舍，約可容納一千多人，內部有餐廳、福利社等。(圖片提供/葉素卿) 沿著公車站後街來到科技產業園區員工宿舍，樸素方正的水泥建築是當年加工區的女子宿舍，見證過無數女孩們初到城市的緊張與期盼。即使得擠在狹小宿舍中，共享一個房間，卻是與鄉下迥然不同的摩登生活。打狗文史再興會社的林佩穎說：「宿舍不只是住宿的地方，也設有餐廳、賣小美冰淇淋的福利社，並開辦編織、花藝等才藝課程。」她笑著說：「甚至還曾有女工在期刊投稿徵文，寫作分享自己和不同男性相親的結果。」

加工出口區現已更名為高雄前鎮科技產業園區。(攝影/Carter) 樸素方正的水泥建築是加工區的女子宿舍。歲月在牆面留下痕跡，它曾默默陪伴著剛到城市打拚的女孩們，渡過她們既緊張又期待的起點。(攝影/Carter) 走過大貨車呼嘯的馬路，轉進前鎮輪渡站，如今人跡罕至的碼頭，過去曾是渡輪往返頻繁的樞紐。每天早晨，滿載花樣年華的少女從旗津來前鎮工作。「當時來工作的女孩都很年輕，大約14、15歲，有些人國中還沒畢業就來做女工，甚至會借用別人的身份證資料，對工廠虛報年齡，就為了可以進來工作。」林心乙繼續說：「所以發生『高中六號』翻覆事件，造成25名年輕未婚女性罹難時，許多女子的身份難以確認。」

中山大學HISP計畫前鎮草衙區專案經理林心乙邊導覽邊述說「二十五淑女事件」這段歷史，她說：「當年旗津的年輕女工們因害怕遲到而領不到全勤獎金，明知超載也要擠上渡輪。」(攝影/Carter)

從工廠走進家庭與社區：前鎮女人的下一個篇章

當時女工們的生活與娛樂相對簡單，閒暇時，喜歡到當時宿舍附近最熱鬧的「銀座街」（鎮華街138巷）和前鎮街逛逛，買衣服、做臉美容，偶爾看場電影。有些女孩邂逅人生的另一半，從此落地生根，從工廠走進家庭與社區，續寫另一個篇章的精彩。

當時女工們最愛來鎮華街購物，附近有西裝店、鐘錶行、金飾店、百貨行和電影院。(攝影/Carter) 現任鎮陽里里長的鄭蔡秀燕，也是加工區女工奮鬥人生的代表。年輕時，她離開在旗山務農、種植香蕉的家庭，獨自前往前鎮打拚，為自己尋求改變人生的機會，至今已將近50年。她回憶，那時房東阿姨幫她介紹前鎮街賣鐘錶的年輕人，沒約會幾次就決定嫁人，丈夫後來連任四屆里長，最後因病離世。面對人生轉折，鄭蔡秀燕鼓起勇氣站起來，接棒里長職務，至今已服務社區13年。每天晚上，她帶著阿姨叔伯們組成的高齡巡守隊，在里內巡邏兼散步運動，深受鄰里愛戴。

鄭蔡秀燕婚後與先生共同經營鐘錶行。(圖片提供/鄭蔡秀燕) 在加工區外圍，還有一位與前鎮結下深厚緣分的女性──洪保鳳。她曾在銀座街經營美容店，服務加工區的女工們，聆聽許多年輕女工們的快樂與艱辛。歷經婚姻變故後，她獨立撐起家庭，拉拔三個孩子長大，90年代產業外移，前鎮女工的數量銳減，她轉念將精力投入社區照護事業，現任高雄市前鎮區鎮陽社區發展協會理事長。「一開始我並不被看好。」洪保鳳說，儘管遭遇質疑與嘲笑，她始終堅持信念，從每天3個便當開始做起，一步一腳印，如今已能每日供應55至60個便當，服務範圍涵蓋19個里，成為在地社區照護不可或缺的重要力量。

洪保鳳年輕時曾在銀座街經營美容店，後來轉而投身社區照護領域。目前擔任高雄市前鎮區鎮陽社區發展協會理事長，成為在地社區照護不可或缺的重要力量。(圖片提供/洪保鳳) 加工出口區的故事，不只是臺灣經濟發展史上光鮮的紀錄，更是一群女性以青春、韌性與智慧，默默支持城市發展的縮影。從加工區的生產線，到銀座街的美容店與巷弄社區，這些平凡的女性用她們的方式認真生活，書寫一個個不凡的故事。

※延伸閱讀：從高雄第一條女路出發 穿梭哈瑪星尋找她們的故事

※延伸閱讀：前鎮加工區女性身影 藍色制服下的花樣年華

※延伸閱讀：在地人帶路，尋找老前鎮的巷子內古早味

• 打狗文史再興會社

地址：高雄市鼓山區捷興二街18號

電話：(07)531-5867

官網：打狗文史再興會社、FB：打狗文史再興會社

• 國立中山大學前鎮草衙區研究團隊

FB：前草創創生活節

※更多性別議題、女性權益資訊

• 高雄市政府社會局婦女館

官網、FB