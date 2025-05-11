溫柔而堅定—檢察官鄭子薇以行動喚醒發聲的勇氣

社會教育與法律同行，讓受害者不再沉默。(攝影/Carter) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鄭子薇、高雄市性別平等辦公室】

深耕司法實務的檢察官鄭子薇，同時也擔任推動性別平等與防治性別暴力的講師。多年來，她處理無數性侵與家暴案件，深切體會到許多受害者不僅身心受創，還需承受社會的責難與異樣眼光。她說：「我們常在司法後端見到悲劇，但真正該做的，是從前端教育與觀念著手，讓悲劇不要發生。」

對性別議題的敏感與關懷，從鄭子薇年輕時便開始萌芽。她回憶，早在國中時身邊就有許多同志朋友，但當時社會缺乏性別教育資源，後來，她報考高雄醫學大學性別研究所，在職進修六年。她說：「念研究所後，我才實際接觸社會運動，也更理解性別不平等的結構問題。」

結合學術研究與司法實務，讓鄭子薇能從更全面的視角審視案件，並思考如何在悲劇發生之前，提前防範。在高雄地檢署婦幼專組歷練期間，她處理過許多令人心碎的案件。她提到一位心智障礙的小學女生遭堂哥性侵，但因對方是家族長孫，連祖母都要求被害人改口否認，甚至對她的家庭施壓。「這個案件讓我強烈感受到，重男輕女的觀念、家庭貧困，都是壓在受害者身上的沉重負擔。」

她也處理過許多數位性暴力案件，像是國中女生被騙進行裸聊，影像遭錄製後被用來威脅勒索。幸好這名學生願意告訴父母，家長也立即報警處理。鄭子薇強調：「孩子願意說出口、家長不責怪，是關鍵中的關鍵。」

多年來，她擔任「性別暴力防治與友善多元性別社區培力計畫」講師，經常走入校園與社區宣講。她認為：「成人教育比兒童教育更急迫，因為觀念錯誤的，往往是大人。」

與不同世代的女性以對話方式，暢談婦女權益及對未來的期許。(圖片提供/高雄市性別平等辦公室) 科技進步帶來便利，也加劇了數位性暴力的蔓延。近年偷拍、強拍等性影像外流事件層出不窮，在兒少性剝削案件中更占了九成。更令人憂心的是，許多人甚至未意識到自己已成為共犯。「像過去的名人性愛光碟事件，大家瘋狂轉傳、燒錄，那些行為其實也是加害的一部分。」

平時建立網路風險意識，避免在社群平臺過度揭露個資，例如發佈照片、標註家人、打卡所在地點等行為，對於已遭受數位性暴力的受害者，法律與資源的協助至關重要。「現在只要是未經同意拍攝性影像，就是犯罪；若對象是未成年人，不論是否同意，都屬重罪。」鄭子薇強調，連單純持有也有刑責。

擔任「性別暴力防治與友善多元性別社區培力計畫」講師，深入社區與校園宣講。(圖片提供/鄭子薇) 衛福部設立的「性影像處理中心」網站，不僅提供法律諮詢與協助影像下架，也教導受害者如何妥善保存證據。鄭子薇推薦，「這是一個非常實用的平臺，但知道的人還是不多，希望更多人能善加利用。」

「我們的社會對性仍很陌生，有點『恐性』，孩子遇到問題不敢跟家長說，轉而找同學或網友，這才容易出事。」鄭子薇深知，孩子出事不是因為他們不好，而是沒有人教、沒有人陪伴。

推動性別平權與社會教育，鄭子薇榮獲111年度社會教育貢獻獎。(圖片提供/鄭子薇) 「我們無法讓世界瞬間變好，但我們可以讓下一個孩子，少走一點冤枉路。」她最深的期盼，是打造一個讓孩子「敢說、願說」的環境，也讓大人學會傾聽與理解。她堅信：「只要多一點理解，悲劇就少一點。」

從司法工作到社會教育，鄭子薇一步一腳印，努力將性別平等落實為每個人都能實踐的生活態度。