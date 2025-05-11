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眷村老宅新生命 時髦咖啡廳重溫舊時光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
在光影交織的歷史空間中，享用咖啡與美味甜點。（攝影/Carter）
在光影交織的歷史空間中，享用咖啡與美味甜點。（攝影/Carter）

【◎文/RH ◎攝影/Carter】

　　承載歲月痕跡的黃埔新村，在文化局「以住代護」計畫下，吸引了時髦咖啡廳與風格店鋪陸續進駐，為這一座座眷村老宅注入嶄新的靈魂，重獲新生，成為全家一起度過悠閒時光的好去處。

外觀與店內設計融入韓屋元素及眷村記憶，使光影成為空間的一部分。（攝影/Carter）
外觀與店內設計融入韓屋元素及眷村記憶，使光影成為空間的一部分。（攝影/Carter）

Oracle Coffee 神諭咖啡

　　位於黃埔新村西三巷，由老闆鄭凱程經營的「Oracle Coffee神諭咖啡」，打破了傳統咖啡廳的既定印象。老闆走訪韓國，汲取韓屋的設計靈感，融入眷村老屋原有的建築脈絡，保留牆面與地板，透過引入自然光、巧妙安排照明與細膩的空間配置，讓每個角落都自成風景。

廊簷的大面玻璃讓陽光灑進室內，每個角落都能輕鬆享用咖啡與美食。(攝影/Carter)
廊簷的大面玻璃讓陽光灑進室內，每個角落都能輕鬆享用咖啡與美食。(攝影/Carter)
　　陽光透過店內廊簷的大面玻璃灑進室內，落在木質桌椅與牆面，光影交織中更添古樸氣息。

　　無論是想坐在窗邊曬曬太陽，還是窩進半開放式包廂裡低調放鬆，或與三五好友閒聊，或獨自思考，都能在這裡找到最舒適的座位。老闆鄭凱程說：「我希望打造的是一個，即使不是為了咖啡，也會讓人因為喜歡這個地方而走進來的空間。」

牆面選用稻草漆，並設計了光牆，為座位區域營造傳統與現代交織的氣氛。（攝影/Carter）
牆面選用稻草漆，並設計了光牆，為座位區域營造傳統與現代交織的氣氛。（攝影/Carter）
　　落地玻璃外是一片開闊草地，開闊的視野讓人沉靜舒心，搭配店內的咖啡與甜點，更顯悠然。

　　針對不熟悉咖啡的顧客，老闆推薦水果特調咖啡。例如，荔枝冰美式，入口時散發荔枝獨特的清新果香與酸甜，口感輕盈無負擔。

自家烘焙的單品咖啡，會隨季節調整，呈現不同風味體驗。(攝影/Carter)
自家烘焙的單品咖啡，會隨季節調整，呈現不同風味體驗。(攝影/Carter)
　　店內的手沖咖啡是一大特色，香氣細緻富含層次，入口彷彿花香迎面而來，片刻後果香隨之而至，最後留下淨透輕盈的尾韻，不同於一般咖啡飲品的厚重印象，是一抹無壓力的溫柔風情。

水果特調咖啡與精緻甜品完美搭配，豐富的口感與美感並行。(攝影/Carter)
水果特調咖啡與精緻甜品完美搭配，豐富的口感與美感並行。(攝影/Carter)
店內除了必點的鐵鍋鬆餅，另有充滿視覺驚喜的可朗芙。 (攝影/Carter)
店內除了必點的鐵鍋鬆餅，另有充滿視覺驚喜的可朗芙。 (攝影/Carter)
　　店內招牌甜點是現點現做的鐵鍋鬆餅，麵糊在鑄鐵鍋中受熱慢慢膨脹，邊緣微酥，中心仍保持彈軟濕潤，放上薄片蜜蘋果，撒上肉桂粉與糖霜，再加上一球冰淇淋，隨著熱氣緩緩融化。冷熱交錯疊成多重味覺享受，成為午後最療癒的甜點。

神諭咖啡位於黃埔新村的核心地帶，經過老闆與設計師精心打造，賦予這棟眷村老宅新生命。(攝影/Carter)
神諭咖啡位於黃埔新村的核心地帶，經過老闆與設計師精心打造，賦予這棟眷村老宅新生命。(攝影/Carter)
　　鄭凱程笑說：「我們拋磚引玉，先把細節做好了，其他店家或許也會受到啟發，願意一起改變。」這份心意，正靜靜地在黃埔新村發酵，為整座老聚落注入嶄新的節奏與靈魂。

• Oracle Coffee 神諭咖啡 鳳山店

地址：高雄市鳳山區西三巷36號

FB：Oracle Coffee 神諭咖啡

IG：Oracle Coffee 神諭咖啡

致日子TO DAY Coffee

　　「人生只有一次，無論好壞，每一天都要好好過。」老闆李冠樺笑著說。店名源自Today Café的拆解，成為「TO DAY 致日子」，這也同樣是老闆的生活態度。

從致日子店外觀便可看見多樣風格的店舖錯落其間。(攝影/Carter)
從致日子店外觀便可看見多樣風格的店舖錯落其間。(攝影/Carter)
　　「致日子」黃埔二店是由眷村老宅改建而成，一樓是咖啡廳與植栽店，二樓則為古董與古著店。空間搭配看似異趣，卻恰如其分地展現了生活的不同面向。

一樓牆內的山洞座位，像是專屬的小宇宙，讓人有時間與自己好好對話。(攝影/Carter)
一樓牆內的山洞座位，像是專屬的小宇宙，讓人有時間與自己好好對話。(攝影/Carter)
走上二樓，映入眼簾的是一間復古風情滿溢的古董與古著店。 (攝影/Carter)
走上二樓，映入眼簾的是一間復古風情滿溢的古董與古著店。 (攝影/Carter)
　　最初，老闆與幾位志同道合的好友，懷抱著各自的夢想一同開店，最終成就了一間充滿生活想像的複合式咖啡廳。

店內融合綠意植栽與木質元素，空間裡瀰漫著自然與溫暖的氣息。(攝影/Carter)
店內融合綠意植栽與木質元素，空間裡瀰漫著自然與溫暖的氣息。(攝影/Carter)
　　李冠樺表示：「眷村裡吃的多，逛的少，複合式咖啡廳剛好能增加豐富度。」走進店內，除了咖啡香，還能感受到空間中屬於眷村老屋的歷史痕跡與溫暖。

喜愛毛孩的李冠樺，將店內打造為寵物友善空間，並設置貓貓屋，替浪浪找家。(攝影/Carter)
喜愛毛孩的李冠樺，將店內打造為寵物友善空間，並設置貓貓屋，替浪浪找家。(攝影/Carter)
　　致日子是一個寵物友善的空間，店內就有一隻從中途之家領養而來的可愛店犬Feebee，店外有一片草地，正是適合毛孩們自由活動的空間。

店外的草地，提供一個讓毛孩自由活動的空間。(攝影/Carter)
店外的草地，提供一個讓毛孩自由活動的空間。(攝影/Carter)
　　鑒於老闆夫婦與Feebee的緣分，致日子與浪貓中途之家合作，設有貓貓屋送養區，讓更多流浪的毛孩有機會找到溫暖的家。

全自動手沖咖啡機精準模擬咖啡師的手沖技巧。(攝影/Carter)
全自動手沖咖啡機精準模擬咖啡師的手沖技巧。(攝影/Carter)
　　致日子更專注於手沖咖啡。精心挑選咖啡豆，並引進全自動手沖咖啡機，結合咖啡師的專業知識，確保每一杯手沖咖啡在風味與品質上皆穩定一致。

　　季節限定的「西瓜挫挫」清爽可口，帶有西瓜與哈密瓜的果香，是夏日消暑首選；另有椰子糖、蘋果西打等特色手沖，各自散發獨特的清新風味。

在充滿新生的老宅中，來一碗充滿眷村味的「被咖啡廳耽誤的牛肉麵」。(攝影/Carter)
在充滿新生的老宅中，來一碗充滿眷村味的「被咖啡廳耽誤的牛肉麵」。(攝影/Carter)
　　招牌餐點「被咖啡廳耽誤的牛肉麵」，以牛骨為底的湯頭耗時四天熬煮，搭配炒製醬料，融合出介於清燉與紅燒之間的風味，濃郁卻不膩口，加上Q彈麵條與手工芹菜丸，口感層次堆疊，是令人回味無窮必點招牌。其他餐點也各有特色，如「剝皮辣椒豬肉水餃」、「沒有火鍋料的鍋燒麵」，以及炸得香酥的「炸湯圓」等，坐在帶有濃厚的眷村氣息老屋享用，體驗彷彿置身過去時光的熟悉日常。

充滿芝麻香氣的炸湯圓。(攝影/Carter)
充滿芝麻香氣的炸湯圓。(攝影/Carter)
　　致日子不只是咖啡廳，更像是一種對生活的溫柔註解。

　　李冠樺笑說：「人生不論喜怒哀樂，終究要過下去，不如就認真對待每一天，把日子過成自己喜歡的樣子。」這裡的每一天都不需太過特別，平凡中的珍貴卻令人細細品味。

• 致日子TO DAY Coffee 黃埔二店

地址：高雄市鳳山區西四巷37號

電話：07-7193820

FB：致日子TO DAY Coffee

IG：致日子TO DAY Coffee

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.05】

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